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Дешевая предпенсионная сила

Торгово-промышленная палата России ищет пути смягчения пенсионной реформы

Фото: nb-forum.ru
Фото: nb-forum.ru

На прошлой неделе торгово-промышленная палата России выступила против введения ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. В ТПП ХМАО-Югры эту позицию поддержали. Пресс-служба окружной торгово-промышленной палаты опубликовала высказывание председатель правления Игоря Чертова, который утверждает, что ужесточение административной нагрузки для бизнеса не повлияет на решение работодателя уволить сотрудника предпенсионного возраста:

«Наоборот, такие меры могут только усугубить ситуацию для пожилых работников. Образуется порочный круг: одни будут увольнять работников за несколько лет до наступления предпенсионного возраста, другие, что еще хуже, откажутся их принимать на работу. У нас по пенсионной реформе позиция такая же, как и в ТПП РФ. Вместо того, чтобы ужесточать меры, работодателям необходимо дать финансовые стимулы».

В торгово-промышленной палате России предложили несколько вариантов смягчения пенсионной реформы. Одно из них озвучил президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Пусть за «возрастных» сотрудников работодатель меньше отчисляет денег на их обязательное пенсионное страхование. Сегодня это 22 процента от фонда оплаты труда, и снижение этих выплат может реально заинтересовать работодателя в сохранении контракта с работниками предпенсионного возраста», — сообщает ИА «Regnum».

Корреспондент портала siapress.ru связался с председателем Совета Сургутской ТПП Владимиром Болтовым и узнал его мнение на этот счет:

«Идея состояла в том, чтобы создать для предпринимателей дополнительные стимулы в отношении работающих на них пенсионеров и людей предпенсионного возраста. А именно – прекратить с зарплаты этих работников перечислять страховые взносы. Логика очень простая: человек трудился на протяжении 40-45 лет и на свою пенсию уже заработал, ведь так? Зачем продолжать за него платить взносы в пенсионный фонд, если он решил работать до 65 или до 70 лет?

Мы понимаем, что если мы освободим работодателей от уплаты взносов, то тем самым сделаем эту категорию работников более конкурентоспособными. Потому что труд этих людей будет обходиться дешевле».


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Сегодня в 12:28, просмотров: 121, комментариев: 0


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