И хорошо, и плохо

В конце июля в Сургуте появилась скульптурная композиция «Я люблю Сургут» — результат инициативы активных горожан, которая смогла получить свою реализацию благодаря конкурсу грантов благоустройства городской среды.





Фото: В. Скворцов

Знаете, это прекрасно, что у нас есть энтузиасты, которые добиваются того, что в городе периодически появляются новые малые архитектурные формы. Однако напомню, что конструкция «Я люблю Сургут» в нашем городе уже имеется: ее установили пару лет назад на улице 50 лет ВЛКСМ.

Фото: cht.baraholka.com.ru

Да и вообще обе эти композиции не отличаются особой оригинальностью. Чуть ли не в каждом городе России есть такие объекты.

Фото: maluta-blog.ru и lada.kz









Фото: andrey-164.livejournal.com и m.riavrn.ru

Напрашивается вопрос: неужели наши госслужащие, отвечающие за украшательство Сургута, не в силах придумать и заказать что-то необычное? Да и не обязательно устанавливать фигуры и слова из искусственной травы. Есть масса других вариантов: придумай, а уж специализированная компания воплотит в жизнь любую задумку.

Ну а если просто лень заморачиваться, то можно же хотя бы тырить идеи поинтереснее. Гугл в помощь, как говорится. У меня заняло пару минут, чтобы найти примеры. Да, тоже не ново, зато, по моему мнению, оригинальнее и веселее.

















Фото: classpic.ru, onlinetambov.ru, fotokto.ru, 4vsar.ru

Пока гуглила, нашла интересный арт-объект, который соорудили на улице Екатеринбурга (пускай и простоял он там совсем недолго). Я ничего подобного в Сургуте устанавливать, конечно, не предлагаю. Но, если бы что-то подобное появилось в нашем городе, то наверняка имело бы успех.

Фото: ural-n.ru