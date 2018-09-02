​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!

Сегодня на территории Сургутского района трудятся представители передовых мировых компаний в деле нефтегазодобычи и переработки сырья. Но все вы звенья одной цепи: успешно решая производственные задачи, способствуете развитию современной инфраструктуры и благоустройству населенных пунктов. Вы – покорители земных недр, смогли подарить нам целые города в Западной Сибири, где тысячи людей обрели настоящее семейное счастье, профессионально состоялись, и живут, зная, веря и надеясь, что у их детей, внуков, правнуков будет достойное будущее.

Отдельную благодарность выражаю тем, кто стоял у истоков «большой нефти», кто знает истинную цену добычи «черного золота» и «голубого топлива». Ветераны отрасли, для всех нас ваша жизнь - пример трудового героизма! Ведь вашу самоотверженность, несгибаемость, целеустремленность в общем деле не смогли сокрушить даже самые суровые условия Севера.

В этот праздничный день еще раз поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональной датой и желаю вам, и вашим семьям здоровья, благополучия, а также реализации самых смелых планов как на трудовом поприще, так и в личной жизни!