16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,0918   EUR  75,6817  

1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с началом учебного года!

1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый. У детей начинается один из важных этапов взросления. Школа станет им вторым домом. Здесь им многому предстоит научиться. Сегодня ребята встретятся со своей первой учительницей. Именно она останется одним из главных воспоминаний на всю жизнь.

Уважаемые старшеклассники! У вас наступает серьёзный период. Нужно определиться с будущей профессией. Стремитесь к самообразованию – основе будущих успехов. И тогда, поверьте, перед вами откроется целый мир, полный возможностей.

Дорогие учителя! Желаю вам творчества и огромной душевной щедрости! Чтобы новый учебный год был полон ярких событий и побед!


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

01 сентября в 08:48, просмотров: 562, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Подробности скандала с главой сургутского депспорта

Подробности скандала с главой сургутского депспорта
UPD: Глава города подтвердил СИА-ПРЕСС, что вскоре даст все необходимые комментарии о ситуации с Шамилем Лукмановым
Артем Мазнев 07 ноября в 19:44
289 0
​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний

​Пятидневка не подойдет тем, кто находит свой внутренний кайф в результате внутреннего пополнения знаний
Депутат думы Югры, основатель гимназии-лаборатории в Сургуте рассказал, сколько дней в неделю нужно учиться современным школьникам
Валерий Салахов, депутат думы Югры 07 ноября в 17:15
316 3
​И в радости, и в печати: как издать книгу

​И в радости, и в печати: как издать книгу
Полезные советы издательств и авторов
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:05
528 2
«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»

«Выбирая своей профессией писательство, принимайте решение с открытыми глазами»
Какие книги нужны издательствам и много ли графоманов в России — читайте в интервью с заместителем директора по редакционной работе книжного гиганта «Эксмо»
Надежда Макаренко 07 ноября в 14:00
257 0
Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане

Председатель Думы Сургутского района проверил, как были потрачены деньги бюджета, выделенные на ремонт объектов в Ульт-Ягуне и Тром-Агане
Артем Мазнев 06 ноября в 15:24
357 0
​О ханжестве и «музыкальных барыгах»

​О ханжестве и «музыкальных барыгах»
Я, как и все, был знаком с песнями Сектора газа, Красной плесени, начинающего Ленинграда, но в мой плейлист все эти моральные уроды не попали — спасибо интуиции, только она меня тогда спасала
Денис Ханьжин, активист РОО «Русский дух» 06 ноября в 12:09
988 39
​Пойми меня, если сможешь

​Пойми меня, если сможешь
Почему картины, которые кажутся «мазнёй», стоят миллионы
Надежда Макаренко 06 ноября в 11:05
610 1
«Как дела, Наталья Владимировна?»

«Как дела, Наталья Владимировна?»
Вот так, без лишнего официоза началась встреча президента и губернатора ХМАО. И, судя по ответу Натальи Владимировны, с делами все в порядке. Предлагаю вашему вниманию моменты, которые меня особенно порадовали
Сергей Глинских, сургутянин 06 ноября в 10:26
627 15
Из Грозного к Грозному

Из Грозного к Грозному
Такие-то параллели! Иноземных захватчиков смогли прогнать русские ополченцы. Слово-то какое современное! Так и вижу образ: трактористы и шахтеры (экипированные ООО «Военторг», конечно) прогоняют войска НАТО
Иван Меньшенин, читатель СИА-ПРЕСС 05 ноября в 13:47
745 11
Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Мы побеждали, когда были едины. В этом наша сила и мощь державы!

Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 04 ноября в 11:43
543 3
Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию

Этот день – символ всего лучшего, что есть в нашем народе – патриотизма, взаимовыручки, готовности к самопожертвованию
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 04 ноября в 10:26
510 2
Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!

Перед нами стоит общая задача — вместе работать на развитие всех сфер жизни!
Поздравление главы Сургута Вадима Шувалова с Днем народного единства
Вадим Шувалов, глава Сургута 04 ноября в 10:06
612 9
​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!

​В нашей мирной жизни нам есть ради чего сплачивать усилия!
Поздравление главы Сургутского района Андрея Трубецкого с Днем народного единства
Редакция СИА-ПРЕСС 04 ноября в 09:07
443 0
Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны

Эта памятная дата не так давно введена в наш календарь, но имеет особое значение для граждан нашей страны
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 04 ноября в 08:49
545 8
Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян

Мы идентифицируем себя и всех жителей города как сургутян
Все праздники, которые проходят на нашей площадке, направлены на объединение посредством культуры и искусства
​Ванда Болотнова, директор «Городского культурного центра» 03 ноября в 13:58
788 6
​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры

​Рудион по пятницам: чего хотят спортсмены и депутаты-пенсионеры
Ева Рудион 02 ноября в 17:05
681 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика