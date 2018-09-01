Дорогие друзья!

Поздравляю вас с началом учебного года!

1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый. У детей начинается один из важных этапов взросления. Школа станет им вторым домом. Здесь им многому предстоит научиться. Сегодня ребята встретятся со своей первой учительницей. Именно она останется одним из главных воспоминаний на всю жизнь.

Уважаемые старшеклассники! У вас наступает серьёзный период. Нужно определиться с будущей профессией. Стремитесь к самообразованию – основе будущих успехов. И тогда, поверьте, перед вами откроется целый мир, полный возможностей.

Дорогие учителя! Желаю вам творчества и огромной душевной щедрости! Чтобы новый учебный год был полон ярких событий и побед!