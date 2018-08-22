В какой бы части света мы ни были, увидев российский флаг, испытываем радостные, теплые чувства и скучаем по дому

Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы отмечаем государственный праздник – День флага России!

Флаг – один из важнейших символов государства. Его трехсотлетняя история соединяет в себе важные этапы становления нашей страны. Россия под своим стягом объединила народы разных культур – все они составляют интеллектуальную и творческую мощь страны.

Невозможно передать всю степень гордости и волнения каждого россиянина, когда наш флаг поднимается выше всех в честь побед российских спортсменов. В какой бы части света мы ни были, увидев его, испытываем радостные, теплые чувства и скучаем по дому. В этом и заложена наша неразрывная связь с прошлым, настоящим и будущим России. Мы любим своё Отечество и желаем ему процветания и стабильности. И воспитывая в детях уважение к родному флагу, мы создаём крепкую основу мощной России с сильным характером и блестящим будущим!