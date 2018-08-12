Строительная сфера – одна из самых важных отраслей, без которой невозможно развитие и экономическое благополучие нашей территории

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли

с профессиональным праздником!

Сургутский район по праву можно назвать одним из красивых и благоустроенных в округе. И в этом заслуга строительной сферы – одной из самых важных отраслей, без которой невозможно развитие и экономическое благополучие нашей территории. Строители, используя новые инженерные разработки, технологии и современные материалы, год от года преображают наш муниципалитет, делают его красивее и комфортнее. В поселениях появляются новые социальные и культурные объекты, строятся дома, благоустраиваются общественные зоны отдыха.

Особую благодарность выражаю ветеранам отрасли. Северный край, в прошлом суровый и неприветливый, теперь не узнать. Вы одни из тех первопроходцев, что написали его историю своим трудолюбием и стойкостью. Преодолевая непроходимые болота и стужу, вы самозабвенно трудились, приближая рождение новой территории, которую теперь мы называем своей малой родиной. Спасибо за ваш благородный труд!

Ещё раз поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком, но почётном и нужном труде!