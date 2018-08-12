Строительная сфера – одна из самых важных отраслей, без которой невозможно развитие и экономическое благополучие нашей территории

Дорогие земляки!
От всей души
поздравляю ветеранов и работников строительной отрасли
с профессиональным праздником!
Сургутский район по праву можно назвать одним из красивых и благоустроенных в округе. И в этом заслуга строительной сферы – одной из самых важных отраслей, без которой невозможно развитие и экономическое благополучие нашей территории. Строители, используя новые инженерные разработки, технологии и современные материалы, год от года преображают наш муниципалитет, делают его красивее и комфортнее. В поселениях появляются новые социальные и культурные объекты, строятся дома, благоустраиваются общественные зоны отдыха.
Особую благодарность выражаю ветеранам отрасли. Северный край, в прошлом суровый и неприветливый, теперь не узнать. Вы одни из тех первопроходцев, что написали его историю своим трудолюбием и стойкостью. Преодолевая непроходимые болота и стужу, вы самозабвенно трудились, приближая рождение новой территории, которую теперь мы называем своей малой родиной. Спасибо за ваш благородный труд!
Ещё раз поздравляю всех с праздником и желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в нелегком, но почётном и нужном труде!
Как сургутяне помогают искать пропавших людей. Руководители Добровольческого поисково-спасательного отряда Александр и Гульназ Турыгины // ONLINE 8 ноября в 15.00