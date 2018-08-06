Как научиться предохраняться в соцсетях

Никакого универсального совета «что не писать в социальных сетях» не существует. Правоохранители иногда возбуждают уголовные дела совершенно хаотично — за лайк в «Одноклассниках», перепост, комментарий. При этом депутат Милонов своими высказываниями потенциально заработал не на одно дело по 282-й статье УК (возбуждение ненависти или вражды), но против него дела никто не возбуждает — хотя обращения в правоохранительные органы направлялись.

Мы с нашей командой юристов уже не раз замечали, что закон о противодействии экстремистской деятельности содержит довольно расплывчатые формулировки. При желании по нему можно привлечь к уголовной ответственности за все, что угодно. Естественно, под пристальное внимание правоохранителей в первую очередь попадают активисты — все, кто занимается публичной и общественной деятельностью. Причем необязательно политической, это вполне может быть и экология. Но иногда не нужно даже публичных высказываний. Вспомните нашумевшее дело Натальи Шариной — директора библиотеки, в которой нашли книгу запрещенного украинского автора.

Во всех развитых странах борются с преступлениями, совершенными на почве ненависти. И очень часто в России по 282-й статье привлекают действительно обоснованно: скажем, за ролики агрессивного националистического характера или за иные формы неприемлемого радикализма. Но во всех случаях важно смотреть на умысел в возбуждении ненависти и вражды — был ли он? У нас же правоохранители очень часто просто игнорируют умысел тех, кто что-то комментирует и лайкает. Мы анализировали статистику с 2012 по 2017 год и поняли, что за это время количество приговоров по статьям 248, 280, 282 значительно возросло.

Четыре года назад в УК РФ ввели статью 354.1 «Реабилитация нацизма» — распространение заведомо ложных сведений о действиях СССР в годы Второй мировой войны. Казалось бы, это повод для научной дискуссии, в рамках которой историки могут написать о поражениях и ошибках страны в военных действиях. Но сейчас из-за нее вы можете попасть под уголовное преследование. В 2016 году по этой статье были осуждены два человека.

Причиной для повышенного внимания к вам со стороны правоохранителей может быть и заявление о преступлении. Увидевший ваш пост недоброжелатель может написать заявление о возбуждении уголовного дела, на этом основании правоохранители могут провести проверку и, в том числе, возбудить уголовное дело, если обнаружат там состав преступления.

Совет тут может быть только один. Если вы хотите чувствовать себя в безопасности, вам стоит знать формулировки статей уголовного кодекса, по которым вас могут привлечь. Нужно избегать призывов к противоправным действиям по отношению к людям в связи с их национальностью, происхождением, вероисповеданием и т. д. Стоит избегать публичных призывов к насилию, радикальных высказываний, в том числе, касающихся территориальной целостности России, а также острых высказываний о религиях или их представителях. И помнить, что единственный работающий способ обезопасить себя в сети — не присутствовать там вообще.

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