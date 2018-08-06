​Что и когда построят на пустыре в 33 микрорайоне города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В редакцию позвонил сургутянин Владимир Елфимов: «На пустыре в 33 мкр города уже много лет ничего не строится. К тому же его никто не убирает. На участке торчат арматуры, бетонные нагромождения и прочие ловушки для детей. — Рассказал мужчина. — А рядом начальная школа №2. Пустырь опасен для времяпрепровождения детей. До беды один шаг».

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации города корреспонденту ответили, что в текущий момент в рамках муниципального контракта выполняются работы по межеванию территории города, в том числе и 33 микрорайона. Проект проходит стадию утверждения.

На пустыре под возведение школы отведен участок размером почти 1,8 Га. Планируемый срок начала строительства объекта 2019-2020 годы.

На вопрос о том, почему муниципалитет не убирает указанную территорию, нам не ответили. Чиновники лишь обозначили, что заданием на проектирование учреждения образования предусмотрено «включение в стоимость строительства объекта выполнение работ по очистке земельного участка от строительного мусора».

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