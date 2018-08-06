Пятёрка по литературе. От «Золотого телёнка» до «Кода да Винчи»: топ-5 книг от заместителя главы Сургутского района Алексея Савенкова

Россияне всегда слыли самой читающей нацией. Несмотря на то, что книжные магазины то и дело рапортуют о падении продаж, мы все-таки надеемся, что читать в нашей стране меньше не стали. Чтобы подкрепить эту надежду, мы опрашиваем сургутян об их книжных предпочтениях. Сегодня о своих любимых книгах рассказывает заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

1. И. Ильф и Е. Петров

«12 стульев» и «Золотой теленок»

«Это мои любимые книги с самого детства. Нравятся не только из-за сюжета, но и из-за огромного количества крылатых фраз. Я цитаты из «12 стульев» и «Золотого теленка» использую всю сознательную жизнь! Замечательные произведения, которые никогда не потеряют своей актуальности».

2. Юлиан Семёнов

Цикл произведений

«Знакомство с творчеством автора началось с просмотра легендарного фильма «17 мгновений весны». А затем, вдохновленный увиденным, я прочитал все книги про советского разведчика Максима Исаева».

3. Михаил Шолохов

«Они сражались за Родину»

«Книга оставила после прочтения огромное впечатление. Особенно зацепила фраза: «Ненависть к врагам мы всегда носим на кончиках штыков». Прекрасная иллюстрация того подвига, который совершил советский народ во время Великой Отечественной войны».

4. Борис Акунин

Книги про приключения Эраста Фандорина

«Прочитал практически всю серию романов, которые написал Борис Акунин. Осталась последняя книга «Не прощаюсь». Надеюсь, что я восполню этот пробел в течение отпуска».

5. Дэн Браун

«Код да Винчи», «Ангелы и демоны» и «Цифровая крепость»

«Увлекательные детективные романы, которые имеют еще и историческую подоплеку. Мне нравится стиль письма автора. Ну а повествование о тайных обществах и всевозможных хитросплетениях только добавляет интриги».