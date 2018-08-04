16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,4549   EUR  73,4744  

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны

dk.ru
dk.ru

С 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в закон о долевом строительстве. Удобная для всех участников рынка схема — когда покупатели жилья постепенно инвестируют деньги в стройку — через год прекратит существование, а застройщикам придется привлекать деньги банков.

Каждого из нас больше всего интересуют новости, затрагивающие лично его, и поэтому я с большим интересом слежу за новостями, касающимися сферы строительства.

И в последнее время замечаю интересную вещь — похоже, наши власти пытаются одновременно бежать в разные стороны.

С одной стороны, президент в послании Федеральному собранию обозначил цель — увеличить объемы строительства в 1,5 раза (с 80 до 120 млн кв. м), что прекрасно согласуется с задачами роста реальных доходов граждан и производительности труда и обеспечения темпов роста экономики выше мировых.

Задача понятная — уровень обеспеченности жильем в России существенно ниже, чем в развитых странах.

С другой стороны, власти объявили беспощадную войну проблеме «обманутых дольщиков». Тоже понятно — проблема есть, и ее надо решать.

Но некоторые из предлагаемых для решения второй проблемы меры ставят под удар первую задачу.

Приняты поправки в 214-й федеральный закон, которые с 1 июля 2019 г. полностью исключают привлечение средств дольщиков и заменяют их на банковское финансирование. Дольщики как понятие фактически исчезает. Следовательно, исчезнут и обманутые дольщики. Но какой ценой это достигается?

Фактическая ставка по «квазикредиту» (т.е. за счет средств покупателей жилья на эскроу-счетах) составит 7%. 4,5% — это собственно процентная ставка по кредитным средствам, еще процент — за то, что проценты можно будет заплатить в конце… (а где же взять средства на выплату процентов, если средства от продаж заморожены на эскроу-счетах)? И 1,5% — дополнительные платежи: плата за неиспользованный лимит и прочие стандартные комиссии банка при кредитовании.

Вроде бы 7% — это значительно ниже ставок по кредиту на сегодняшний день. Но надо учитывать еще вот какой нюанс — для того, чтобы получить эти деньги под 7%, дольщик должен положить эти деньги на счет эскроу. То есть, чтобы получить деньги в начале строительства, застройщик должен продать квартиру по цене котлована. А эта цена процентов на 20 ниже цены готового жилья.

Другими словами, застройщик потеряет 27% от стоимости готового жилья: 20% — за счет разницы цен жилья в начале и в конце строительства, и 7% — в пользу банка.

Точнее, при строительстве и продаже в течение двух лет он потеряет 17%, потому что последние продажи будут производиться по ценам готового жилья, и платежи банку будут практически равны нулю, потому что к нулю будет стремиться срок пользования этими деньгами.

Но, с другой стороны, если пользоваться заемными средствами банка, стоимость которых на сегодняшний день составляет 10%, то застройщик заплатит всего 10% Что меньше, чем при пользовании счетами эскроу.

Возникает резонный вопрос: зачем продавать на котловане, если можно значительно дороже продать готовое жилье, а построить за счет средств банка, и это обойдется дешевле?

Можно предположить, что значительно вырастет объем домов, которые будут продаваться уже только после сдачи, в виде готового жилья.

Покупатели жилья будут лишены возможности покупать жилье на ранних стадиях строительства, другими словами, на 20% дешевле готового. Это означает, что доступность жилья значительно снизится. Цена жилья при прочих равных вроде как и не изменится, просто вы лишены будете, условно говоря, возможности купить рассаду и подождать, когда нужные вам фрукты вырастут, а должны будете покупать фрукты уже зрелыми. Но, естественно, дороже рассады.

Из этого следует, что и объемы строительства существенно снизятся, поскольку людей, которые могут заплатить за жилье на 20% дороже, ощутимо меньше, чем людей, которые могут позволить себе жилье на 20% дешевле. 20% — это сотни тысяч рублей, а чаще миллионы. А строители в любом случае построят жилья ровно столько, сколько его смогут купить потребители. Снижение объемов строительства рано или поздно неизбежно повлечет за собой рост цен.

Так себе картинка.

Так что же делать?

Прежде всего, представляется, что необходимо стимулировать конкуренцию среди банков. Периодически публикуемые списки уполномоченных для обслуживания эскроу счетов банков, состоявшие сначала из 25, выросшие сейчас до 60 кредитных учреждений, вызывают на сегодняшний день только кривую усмешку.

Все застройщики прекрасно знают, что сегодня только один банк по факту работает с проектным финансированием. То есть все мы полностью, на 100%, зависим от одного банка. Да я даже кашлянуть в его сторону боюсь, чтобы, не дай бог, тень на наши отношения не бросить. Это ведь, при всем моем уважении, не вполне нормальная ситуация!

При этом мне, как руководителю организации, периодически звонят клиентские менеджеры банков с предложением сотрудничества. После того как я объясняю им, что главный интересующий нас продукт — это проектное финансирование, и мы работаем с тем банком, который нам его предоставляет, большинство сразу говорит — извините за беспокойство, остальные обещают выяснить, есть ли в банке такой продукт и перезвонить. Еще ни один не перезвонил, даже «Альфа-Банк». Разумеется, банк, обладающий такой компетенцией (а проектное финансирование — очень специфический продукт, требующий квалифицированных специалистов), и снимет на начальном этапе сливки.

Конечно, рано или поздно и остальные банки захотят получить свой кусок пирога. И рано или поздно конкуренция возникнет и ставки снизятся, но на это потребуется немало времени — опыт такой работы банкам предстоит еще только наработать, я бы оценил этот период в три-пять лет. И, к сожалению, мой прогноз на этот период — снижение объемов строительства.

Может быть, имеет смысл хотя бы банкам с государственным участием ставить задачу развивать это направление. Один банк, как бы велик он ни был, с финансированием целой отрасли может не справиться.

Также представляется, что после некоторого успокоения и решения копившейся годами проблемы дольщиков стоит вернуться к схеме с прямым привлечением средств от дольщиков застройщиками, со страховыми отчислениями в резервный фонд.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:40, просмотров: 12, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны

Власти пытаются одновременно бежать в разные стороны
К чему приведет отмена долевки
Юрий Моисеенко, директор компании «Проспект Девелопмент» Сегодня в 14:40
11 0
​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны

​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны
Я не уезжаю и не порываю с Россией из-за профессии. Нигде больше нет таких диких форм жизни, идеологий, обнаженного мракобесия и великолепного вольнодумства
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 13:41
92 0
​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении

​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении
Воспользуются ли возможностью сургутские телекомпании?
Лилия Сулейманова 03 августа в 16:23
563 3
Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере

Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере
3 августа для абитуриентов и родителей — день волнений. Именно сегодня российские вузы должны опубликовать приказы о принятии абитуриентов первого этапа.
Редакция СИА-ПРЕСС 03 августа в 15:33
503 0
Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА

Большинство сургутян готовы участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА
В целом жители города довольны текущим положением с уборкой улиц
Константин Шперлинг 03 августа в 15:08
491 0
Не надо тешить себя иллюзиями

Не надо тешить себя иллюзиями
Разговоры о переводе ФСИНа в "гражданскую часть", на мой взгляд, это полный бред в современной России
Сергей Алексашенко 03 августа в 13:16
363 0
«Депрессия не лечится силой воли»

«Депрессия не лечится силой воли»
Интервью с врачом-психиатром Максимом Малявиным — о диагнозе, толкающем людей с крыши, его возникновении, симптомах и антидепрессантах
Надежда Макаренко 03 августа в 10:10
528 1
«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»

«Все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре»
Заведующий сургутским культурным центром «Порт» Юрий Семенков рассказал, как повлияют поправки о проведении кинофестивалей на российских деятелей
Анастасия Якупова 02 августа в 17:35
526 0
Полицейская голь Югры

Полицейская голь Югры
Ряды силовиков косит грядущая пенсионная реформа
Анна Богдевич 02 августа в 16:51
1967 3
Не могли поступить иначе?

Не могли поступить иначе?
Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально
Кирилл Акинцев 02 августа в 15:56
1430 47
Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела

Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела
Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…
Александр Горный, блогер 02 августа в 15:10
103662 2
День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын

День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын
Герои со снимка Сергей и Андрей Масленниковы рассказали СИА-ПРЕСС о главных изменениях в своей жизни за прошедшие годы
Лилия Сулейманова 02 августа в 14:49
890 0
Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»

Борис Хохряков: «От «Единой России» на осенние выборы в Югре зарегистрировано 616 кандидатов»
Процедура регистрации кандидатов завершается завтра, 3 августа
Марина Романова 02 августа в 14:45
888 2
Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!

Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!
1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!
Евгения Гладущенко 01 августа в 15:05
1650 5
Кто проживает на дне водоема?

Кто проживает на дне водоема?

Сургутский врач-инфекционист рассказала, почему купаться в местных водоемах опасно
Анастасия Якупова 01 августа в 15:47
798 0
Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать

Почему пенсионный возраст надо не повышать, а уравнивать
Демограф Игорь Ефремов о справедливой возрастной планке для мужчин и для женщин
Игорь Ефремов, научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала РАНХиГС и ИЭП имени Гайдара 01 августа в 09:33
3766 8
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика