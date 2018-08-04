​Статья дня. Александру Невзорову 60 лет: правила жизни (и смерти) главного мистификатора страны

Как быть мыслящим человеком

То, что отличает тебя от остальных — знание и мышление. Мышление — очень неприятная штука, но оно — обычное ремесло, которым овладевают. Такое же, как изготовление очков, компьютерное программирование или пошив очаровательных шортиков. Но этот навык требует расставания с огромным количеством предрассудков и иллюзий. Вам придется вытереть ноги о все существующие мифы, представления о добре и зле, которые на сегодняшний день являются доминантными.

Большинство людей не обладают мышлением

Надо понимать, что мышление — штука совершенно невостребованная. В вашей работе оно, скорее всего, не пригодится. Оно необходимо в двух десятках профессий, а все остальные люди, которые живут на этом свете, в общем-то, не испытывают в нем потребности. Поэтому для всякого человека неизбежно, хочет он того или нет, наступает интеллектуальная деградация. Сегодняшняя Россия настолько окаменела и отупела, что любой мыслящий индивидуум выглядит абсолютно одиозно.

Патриотизм и брак — враги мышления

Не забывайте, что есть еще различные факторы. Институт брака уничтожил больше гениев, чем все инквизиции вместе взятые и продолжает это делать. Патриотизм, скрепы, религия — все это «деинтеллектуализаторы», которые приучают человека следовать только тому, что принято, тому, что правильно, и тем самым, конечно, парализуют.

Интеллект и убеждения — вещи несовместимые

Мышление — это абсолютная свобода. Интеллект и убеждения — вещи несовместимые, потому что интеллект — это не статичная раз и навсегда написанная картина, она динамична и меняется чуть ли не каждый день под воздействием каждого нового факта, обстоятельства, явления и события. Я пару раз в жизни вел себя морально — более мерзких ощущений я никогда не испытывал.

Как нужно умереть

Понятное дело, что эвтаназия в России запрещена. Мне хотелось бы, когда я дойду до предела дряхлости, чтобы не быть в тягость ближним и дальним, разогнаться на Rolls-Royce перед обрывом. Или торжественно и под соответствующую музыку утонуть на корабле в духе Джека Воробья. Или можно кремироваться и завещать свой прах в столовую ленинградской семинарии, чтобы учащиеся имели возможность каждый свой борщик, пельмешки и макарончики посыпать моим прахом вместо перца. Семинаристы делали бы это с огромным удовольствием.

Почему не нужно праздновать День Победы

То, что произошло в 1941- 1945 годах, превращено в идеологический инструмент, способ заставить не думать о том, что происходит сегодня и будет завтра. Это мощный наркотик, потому что чем меньше человек из себя представляет, тем важнее ему ощущать, что он принадлежит к свирепой, огромной и опасной стае. Но стая не всегда бывает сильна, поэтому на помощь приходит прошлое, оно добавляет статуса каждому ее члену. Я вообще не понимаю смысла истории, она существует только в одном виде — зафиксированном в настоящем результате. Заниматься расковыриванием причин, какие вчерашние механизмы сделали сегодня — предельно глупо, потому что ничего этого уже не поправить. Плюс все, что связано с историей, на 99.9% — миф.

Почему я, например, позволяю себе такие выходки в отношении «Бессмертного полка» или 9 мая? Так как вижу, что в этой колонне идут люди, которым все равно, кто убил их родных. 47 миллионов человек были уничтожены из-за феноменальной бездарности руководства Советского Союза, удивительной способности лить собственную кровь, не глядя. Сколько людей, портреты которых несут в День Победы, погибли по вине сталинских генералов? Сколько из них заморено, поднято в дикие атаки, которые никому не были нужны, потому что что-то требовалось взять к определенной дате. Это безумие, когда люди говорят: «Мы гвозди твои, государство! Мы не считаем сами себя. Приносите нас в жертву любой идее и делайте с нами все, что угодно». Опасно над этим не задумываться.

Когда мы упоминаем 9 мая, мы говорим о событии, которое привело к сохранению сталинского режима. Есть режимы, за которые умирать — преступление. Те люди, которые имели возможность, убив одну гадину в Берлине, повернуться и убить вторую в Кремле, тем не менее покорно заползли обратно в кандалы. Они бились за свое рабское существование, это тоже надо помнить.

Атеизм

Атеизм — это жесткое, четкое и безжалостное к своему обладателю понятие. Например, возьмем зажигалку. Если показать ее китайцу XIII века, он гарантировано решит, что там обитает дракончик, который изрыгает пламя негодования. Если показать ее эвенку или чукче в начале XX века, он будет уверен, что в ней заключен дух предков, который воспламенился, соприкоснувшись со скверной сегодняшнего дня. Я же знаю, что это китайская пластмасса, сжиженный газ, кремниевое устройство, благодаря которому появляется огонь. Сколько дикарей, столько и версий, но меня они не устраивают. Религий много, все они кардинально отличаются друг от друга, но только настоящее, подлинное знание рассказывает нам, откуда берется огонь. Для того, чтобы не сдаться попам в тяжелую минуту, нужно заниматься естественными науками, они могут защитить.

Почему не боится закона о защите чувств верующих

Я профессионал, много лет работаю в СМИ, хорошо знаю законы и умею обходить уязвимые места. Я медийная фигура, у меня есть имя и стаж. Если, например, вы вздумаете задрать какой-нибудь даме юбку и заглянуть туда, то с вас будет спрос один. А когда это делает профессиональный гинеколог — это совершенно другая история.

Музыка и Сергей Шнуров

У меня скверные взаимоотношения с музыкой. Первая композиция, которая оказала на меня большое влияние — это саундтрек к фильму «Как Был Завоеван Запад». После этого лет 40 я ничего не слушал и ничем не интересовался. Однажды на лекции ко мне подбежал юный композитор и сказал, что он готов написать музыку для моих похорон, я ответил, что мне это не нужно, так как я уже договорился, что в этот день будет звучать главная тема из «Пиратов Карибского моря».

А потом я подружился с Сергеем Шнуровым, который занялся моим музыкальным образованием. Я не стесняюсь признаться, что я абсолютно сер в этом вопросе и в качестве иллюстрации могу сказать, что первый раз в своей жизни услышал Пугачеву три месяца назад — на концерте в Петербурге. Боже мой! Какие глупые песни! Я громко потребовал беруши. Выдержал минут семь только ради бутербродов, которые там были. На этом мое знакомство с советской эстрадой закончилось, бескровно с обеих сторон.

А Шнурова я действительно слушаю и изучаю как интересное явление. Я ему завидую, потому что вижу, как он сложные смыслы, глубокие ассоциации, невероятные аналогии может превратить в простые слова — я так не умею. Его влияние на меня серьезно, я пытаюсь учиться у него понятности.

ЛГБТ

Я заинтересован в нормальном получении европейских виз и том, чтобы мои западные партнеры и издатели не шарахались от меня, поэтому всем объясняю, что к ЛГБТ отношусь хорошо и абсолютно терпимо. На самом деле, мне действительно глубоко по барабану и вероисповедование, и половая ориентация, и пол, и возраст. Я достаточно давно живу на свете, чтобы оценивать людей не по их формальным признакам. У меня даже есть друг епископ, он честно признается, что ему не с кем обсудить тонкости византийской истории или догматического богословия, кроме как со мной. И я спокойно отношусь, к его, так скажем, странной идеологической ориентации. Среди моих близких, кажется, нет людей нетрадиционной ориентации. Что им делать в России? Только дожидаться, когда сменится ветер. Но я полагаю, что терпимость и разумность все равно придут.

Почему не уезжает из России

Я не уезжаю и не порываю с Россией из-за профессии. Нигде больше нет таких диких форм жизни, идеологий, обнаженного мракобесия и великолепного вольнодумства. Здесь у меня есть возможность изучать все это.

Что касается того, поменяется ли здесь жизнь, то это вопрос не ко мне. В Госдуме я мотал четыре срока, конечно, отдельный мелкий лоббизм имеет прелесть и интерес. Но вообще это до такой степени мертвое, мутное и лишнее образование, что, если бы его не было, нам бы всем жилось гораздо лучше.

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