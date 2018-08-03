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Дошираки, нехватка денег и прогулянные пары

Август — горячая пора для абитуриентов: заканчивается зачисление в вузы, и будущие первокурсники начинают сбор чемоданов. Операция «Переезд» вступает в активную фазу. Наиболее предприимчивые лица здесь, естественно, родители, которые отпускают свое дитятко в жестокий взрослый мир. Зачастую в этот момент мамы и папы начинают драматизировать, излишне переживая о том, как их ребенок (на минуточку, 18-летний) будет кушать, одеваться и вообще жить без постоянного надзора.

Поступая в уральский университет в Екатеринбурге, я была счастлива переступить порог детства и стать самостоятельной пускай не финансовом, но в бытовом смысле. Я собрала пару чемоданов и уехала во взрослую жизнь с легкой душой, в то время, как мои родители не находили себе места.

Помню случай, произошедший в первую неделю моей учебы: папа в обычном вечернем разговоре по телефону спросил, что я кушаю. Я ответила, что собираюсь поужинать дошираком, и что когда была на парах, не успела перекусить. Заботливый отец был столь шокирован, что всю следующую неделю предлагал маме отправить мне побольше денег, думая, что я голодаю. Он даже собирался ехать за мной в уральскую столицу из Сургута. Ситуация повторилась, когда я заболела.

Родители всерьез переживали из-за того, что я просыпала пары; из-за того, что меня определили на направление физкультуры — дзюдо (мол, бить будут, а я же девочка); из-за того, что я забыла ключ от дома, промокла под дождем, или поссорилась с соседкой.

Любые мелкие проблемы в интерпретации моих родителей становились катастрофой.

Но мне была приятна их забота, ведь мама давала дельные советы, а папа предостерегал от опасностей. В отличие от многих они знали четкую грань и понимали, когда нужно дать мне ошибиться. Многие родители моих бывших одноклассников лишили собственных детей важнейшей части их жизни — студенчества вдали от дома, хотя финансовые возможности позволяли им отправить чадо учиться в большой город. Более того, сам абитуриент с большим желанием бы покинул родное гнездо, ко всему баллов ЕГЭ хватало для поступления.

Но, видимо, родительское стремление к гипертрофированной опеке и чрезмерная тревога преодолевают желание «дать лучшее».

О данной теме часто говорят и специалисты-аналитики. Врач-психолог сургутского травматологического центра Любовь Проводникова, например, отметила, что дети, переезжая в другой город, в основном не испытывают дискомфорта (по крайней мере, до тех пор, пока не сталкиваются с серьезными проблемами самостоятельной жизни). «Родителям приходится очень тяжело. Им, чтобы преодолеть тревоги, я бы посоветовала поехать вместе со студентом на неделю перед учебным процессом. Тогда обеспокоенные мамы и папы смогут показать чаду, как лучше добраться до университета, где покушать, купить бытовую химию и так далее, — объясняет эксперт. —

Вряд ли молодые люди будут пользоваться всеми наставлениями, но это хотя бы успокоит самих родителей».

Этот совет психолога перекликается с индийским принципом воспитания: «Ребенок — гость в твоем доме. Накорми, выучи и отпусти».

Совсем скоро на портале siapress.ru читайте материал о том, как подготовить первокурсника к переезду в другой город.

Фото: b17.ru


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Сегодня в 17:46, просмотров: 150, комментариев: 0


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