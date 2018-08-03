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​В Госдуме продвигают закон об увеличении лимита рекламы на телевидении

ru.telekritika.ua
ru.telekritika.ua

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении лимита рекламы в часовых телепрограммах с 15 до 20 процентов. Суточный же лимит — 216 минут при 24-часовом вещании, не изменится.

В первую очередь законопроект позволит компаниям наиболее эффективно распределить объем рекламного времени в течение суток.

Корреспондент СИА-ПРЕСС узнал у руководителей местных телекомпаний, планируют ли они изменить хронометраж рекламы в своих передачах.

Генеральный директор телекомпании «Альфа» Федор Яворский:

На телеканале «ТНТ-Сургут» увеличение продолжительности рекламы будет зависеть, в том числе, от политики телеканала на федеральном уровне. Рейтинги ТНТ и уровень удержания аудитории позволяют нам рассчитывать на то, что даже при изменении объема рекламы в большую сторону, телезритель останется верен просматриваемым передачам. Однако, в любом случае, следует подходить к этому разумно, чтобы не вызывать ощущения замещения контента рекламой.

Генеральный директор телекомпании «Сургутинформтв» Игорь Ярош:

Пока не знаем, будем ли увеличивать время рекламы в часе. Есть сомнения. Сейчас в часовой программе девять минут рекламы, разделенные на три-четыре блока, чего нам пока хватает. Для того, чтобы телезритель не переключился из-за большого количества рекламных блоков, на канале должны быть очень интересные программы.

Генеральный продюсер телерадиокомпании «Сургутинтерновости» Елена Саган:

Мы будем пользоваться этой возможностью. Зрителю беспокоиться не о чем, так как общее количество рекламы не увеличится. Ночное и поздневечернее неэффективное время просто перенесется в программы. От этого выиграют и рекламодатели, и зрители, любимые программы которых получат дополнительное финансирование, а, значит, и более долгую жизнь.

Думаю, что взрослые телезрители немного потеряют, если мы изменим хронометраж рекламного блока на 30, 40 или 60 секунд. Отмечу, что наша компания старается работать над своим рекламным контентом, чтобы он нравился зрителю и визуально, и на слух.


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Сегодня в 16:23, просмотров: 203, комментариев: 2


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:38
На мой взгляд рекламы на телевидении вообще, и в сургутском, в частности, и так чрезмерно много. А на местном ТВ она и еще убого-примитивная. Еще хуже с "бегущей строкой" - например на телеканале ТВ-3 буквы бенгущей строки от "сургутского ТВ" такие большие, что заметно ухудшают просмотр фильма. Был вынужден прекратить смотреть ТВ-3 именно из-за бегущей строки.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:51
Хотят презервативы больше рекламировать.

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Мнения

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