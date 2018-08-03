Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере

Вот и в тюменских вузах многолюдно в течение всего рабочего дня. Среди будущих студентов часто встречаются ребята из Ханты-Мансийского автономного округа. Тюменские высшие учебные заведения привлекают северных абитуриентов тем, что сравнительно недалеко от дома ребята могут получить качественное образование и профессии, востребованные в родном округе.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор отмечает: «Все наши тюменские вузы очень активно развиваются. Они меняются на глазах, подстраиваются под запросы рынка труда. И инженерные кадры мы готовим, и гуманитарные кадры. Сегодня ТюмГУ входит в программу 5-100. У нас создана политехническая школа, школа современных исследований, меняется наш индустриальный университет. Большое количество студентов с севера поступает в Тюмень. И это лишь подтверждает, что качество, которое дают наши университеты, сегодня позволяет выпускникам трудоустраиваться по профессии, с хорошей заработной платой».

Около трети всех студентов Тюменской области это представители Югры и Ямала. Самыми востребованными у югорчан являются Тюменский государственный, Индустриальный, Медицинский университеты и Аграрный университет Северного Зауралья.

С каждым годом интерес к тюменским вузам растет. В этом году заявления на поступление только в Государственный университет подали 3 754 человека – это на 600 человек больше, чем в прошлом году. Абитуриентов привлекают современная научная база, высокий уровень преподавания, возможность развиваться, а также комфортная среда.

Вероника Мирончик из Сургута подала документы на специальность «Таможенное дело». О профессии мечтала с 9 класса. «ТюмГУ – это наилучший для меня вариант. Слышала, что здесь хорошее образование и сильные педагоги. Так хотелось попасть, что даже в олимпиаде Менделеева поучаствовала. У меня второй юношеский разряд и значок ГТО. Если потребуется, могу и за честь вуза выступить», - говорит сургутянка.

В приемной комиссии ТГУ отмечают высокий уровень абитуриентов из ХМАО-Югры: 11 ребят имеют по ЕГЭ 270 баллов и больше.

Супруги Людмила и Владимир Павловы из Нефтеюганска сами когда-то окончили тюменские вузы. Она ТГУ, аон ТИУ. Четыре года назад они отправили в Тюмень дочь Ирину обучаться нефтегазовому делу в ТИУ, а сегодня сопровождают поступать в этот же ВУЗ и вторую дочь Нину.

Павловы уверены, что после окончания вузов их девчонки без работы не останутся. «Работодатели Югры охотно берут ребят с тюменскими дипломами. Начальство смотрит рейтинги вузов, учитывает материально-техническую базу, профессионализм и компетентность научно-преподавательского состава. В Нефтеюганске высоко котируются тюменские дипломы, и не только в строительной, нефтегазовой отрасти, но и в медицине, школьном образовании и так далее. С трудоустройством проблем не будет», - считает мама.

Среди тюменских вузов здоровая конкуренция за абитуриента, поэтому они постоянно заняты вопросами повышения эффективности обучения, поиском новых методик и развитием инфраструктуры. Так, с 1 сентября в обновленном общежитии ТюмГУ поселятся первокурсники. Главным условием для заселения в продуманное до мелочей, современное и отвечающее всем условиям безопасности здание являются высокие баллы при поступлении. Тюменский индустриальный университет к 1 сентября откроет новое общежитие специально для северян.

Тем временем, будущие студенты уверены, что получат достойное образование, смогут реализовать свой научный и творческий потенциал, а после окончания вуза легко трудоустроятся по выбранной профессии. И это обоснованно. Тюменские вузы активно сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными вузами, в числе партнеров - ЛУКОЙЛ, СИБУР, Газпром Нефть, Сбербанк и другие крупные компании.

Все ведущие российские компании ТЭК активно участвуют в развитии материально-технической базы тюменских университетов. ТАК, в ТИУ открыты именные аудитории компании «Шлюмберже», лаборатории ООО «РН-Юганскнефтегаз». Студенты кафедры «Транспорт углеводородных ресурсов» проходят занятия в аудитории «АК «Транснефть» им. В. Чепурского. Инвестировав в подготовку специалистов, предприятия разбирают выпускников еще до торжественной церемонии вручения дипломов.

С 2015 года процент трудоустройства выпускников Тюменского индустриального университета колеблется от 85 до 87 по некоторым специальностям и доходит до 90 по ряду направлений подготовки,

– отмечает и.о ректора ТИУ Вероника Ефремова.

По словам руководителя вуза, качество образования, полученного в ТИУ, работодатели оценивают рублём. Средняя заработная плата успешных выпускников в отрасли сегодня составляет 62 тысячи рублей. В многих компаниях молодым специалистам предлагают ещё и привлекательный социальный пакет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор: «Получив образование на юге, выпускник готов к практической работе на севере. Затем это может быть управленческая или научная работа в любом из регионов нашей области. Чем больше мы создадим возможностей для нашей молодежи, чем свободней и шире будет их выбор, тем с большей долей вероятности они останутся жить здесь и работать».