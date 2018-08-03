Большинство сургутян готовы принять участвовать в субботниках // ИНФОГРАФИКА

Дума города Сургута опубликовала часть результатов опроса жителей, посвященного чистоте улиц в городе.

Согласно статистике, проблема чистоты на улицах города волнует 83 % сургутян. При этом большинство (60 процентов) уже приняло участие в городских субботниках по уборке мусора и скошенной травы на улицах.

Среди респондентов, не желающих принимать участие в субботниках, 56 процентов заявили, что не хотят убирать за теми, кто не считается с другими и мусорит. Еще 34 процента заявили, что решением этих вопросов должны заниматься соответствующие муниципальные службы.

Опрошенные сургутяне оценили текущее положение с уборкой улиц города в среднем на 6,4 балла по 10-балльной шкале.