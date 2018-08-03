Не надо тешить себя иллюзиями

Разговоры о переводе ФСИНа в "гражданскую часть", на мой взгляд, это полный бред в современной России. Это примерно то же самое, что говорить о независимом суде и верховенстве права. И то, и другое, безусловно, нужно России для того, чтобы превратится в страну с устойчиво растущей экономикой, с растущим уровнем и качеством жизни населения. Только давайте обсуждать эти темы без иллюзий: то, что нужно России, это не всегда то, что нужно Кремлю и Владимиру Путину.

Независимый суд должен защищать право, делая всех равными перед законом, и права граждан в споре между собой и в спорах с государством. А зависимый суд нужен для того, чтобы можно было фальсифицировать выборы и не бояться ответственности за это. Для того, чтобы у любого бизнесмена государство или друг президента или сват губернатора или друг местного ФСБэшника мог отнять любой понравившийся бизнес. Для того, чтобы политического оппонента или его брата можно было в любой момент посадить на 15 суток или на 10 лет по самому надуманному обвинению. А своего друга, или генерала ФСБ, или министра, или руководителя государственного банка освобождать от ответственности за самые очевидные преступления. Для того, чтобы вводить в стране цензуру, запрещать митинги и демонстрации и лишать граждан России права быть избранными, несмотря на то, что все это прямо гарантировано Конституцией.

А теперь представьте, что с завтрашнего дня суд в России стал независимым. И что тогда случится со всей вертикалью власти, которую так упорно, как Вавилонскую башню строит Владимир Путин и его окружение? Она же достаточно быстро рухнет, гораздо быстрее, чем развалился Советский Союз после того, как Михаил Горбачев решил придать сталинско-брежневскому социализму человеческое лицо.

Система ФСИН в России это не столько система исполнения наказаний, определенных судом, сколько система внесудебного наказания людей, которые зачастую попали в места не столь отдаленные либо за мелкие проступки, за которые не следует карать лишением свободы, либо потому, что местному полицейскому начальнику нужно было срочно кого-то посадить для того, чтобы не испортить свой KPI, либо потому, что у местного суда процент оправдательных приговоров равен нулю независимо от абсурдности обвинений. Это еще и часть общего репрессивного механизма, который призван запугивать все население страны, подтверждая правоту русской пословицы – от сумы и от тюрьмы не зарекайся!

Но помимо того, что обычные заключенные попадают в психологическое рабство к надзирателям, которые тем самым удовлетворяют свои материальные потребности или реализуют садистские наклонности, в России есть еще и политические заключенные, с которыми у Кремля счет особый – которые весь свой срок должны хорошо понимать «кто в доме хозяин».

Вот, скажите, если ФСИН отдадут гражданским лицам, которые будут работать за приличную зарплату и соблюдать европейские принципы обращения с заключенными, кто тогда будет исполнять приказ о помещении Олега Навального в СУС (строгие условия содержания) с нарушением установленных приказов и сроков? Кто тогда возьмет на себя ответственность за то, что глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун помещен в камеру СИЗО без горячей воды и отопления? А если этого нельзя сделать, то как можно «по понятиям» объяснить Алексею Навальному, что не надо рыпаться, пока брат сидит в тюрьме?

Поэтому, давайте, отставим иллюзии в сторону и признаем, что ФСИН в нынешнем виде это часть российского полицейского государства, которое не подлежит очеловечиванию по частям. Его можно только разрушить целиком, начиная с ФСБ, прокуратуры и Следственного комитета, и попытаться построить что-то иное. То, что нужно России, а не Владимиру Путину.