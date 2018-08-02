26 июля Госдума одобрила поправки закона «О господдержке кинематографии» в части проведения кинофестивалей, а 28 июля Совет федерации принял их. Напомним, до сих пор в России по законодательству было разрешено демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения. Теперь же введено строгое определение кинофестиваля.

По новым правилам, чтобы такое мероприятие состоялось, необходимо наличие жюри и конкурсной программы длительностью до 10 дней. Ну а сами фильмы должны быть свежими — выпущенными не более года назад. В том случае, если фестиваль международный (планируется к показу иностранное кино), Министерство культуры должно будет заранее каждый год принимать решение о его утверждении.

Таким образом, в затруднительной ситуации сейчас оказались ретроспективы, спецпоказы, недели кино, фестивали национального фильма и некоторые другие мероприятия.

Представители киноиндустрии обеспокоены данной ситуацией и обратились к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором просят изменить новые правила показа кино.

О том, как повлияет данное нововведение, корреспонденту siapress.ru рассказал заведующий сургутским культурным центром «Порт» Юрий Семенков:

— Последние пару лет мы не проводим показы фестивального кино на площадке «Порта». Это связано с особенностями муниципального задания, а в большей степени с тем, что подобное кино начали активно крутить в кинотеатрах, которым мы уступаем и по качеству звука, и картинки, и по комфорту.

Мы же, в свою очередь, сосредоточились на премьерных показах фильмов сургутских режиссёров. Так в «Порту» были презентованы новые ленты «Забытые солнцем» и «Любовь – это...» Стаса Крючкова, «36» Маргариты Голиковой, документалка «Регги с Севера».

Молодым режиссёрам, конечно, планируемое нововведение изрядно усложнит жизнь.

Вообще, все запретительные законы последних нескольких лет негативно сказываются на культуре, если говорить о прямой связи. Косвенно же они наоборот могут породить новую волну в искусстве, что бывало не раз в нашей стране. К примеру, когда рок-музыка была запрещённым направлением и на государственном уровне порицаемым, появились самые талантливые представители данного направления. А вся классика русской литературы была написана во времена серьезной цензуры.

Фото: 015.by