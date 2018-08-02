Полицейская голь Югры

На сайте УМВД Югры опубликован список из 570 вакантных должностей в подразделениях органов внутренних дел. Судя по нему, городским отделам не хватает ни руководящего состава, ни рядовых сотрудников, ни гражданского персонала. В некоторых муниципалитетах отделами руководят врио, проблема с нехваткой участковых обостряется.

Пустеют ряды полиции ХМАО на фоне громких скандалов. После самоубийства 27-летнего следователя Кристины Стребельцевой в Лангепасе с новой силой начали муссироваться слухи об отставке главы окружного УМВД Василия Романицы. Он сейчас находится в отпуске, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе.

Думает ли господин Романица на отдыхе о том, как и кем восполнить состав вверенной ему структуры, неизвестно. Между тем эта тема стала одной из самых обсуждаемых в популярном паблике "Омбудсмен полиции" во "ВКонтакте". Пост со ссылкой на список вакансий в полиции Югры собрал десятки комментариев. Пользователи подтвердили, что знакомы с проблемой: "Раз в неделю стабильно вижу в вк вакансии в Югру, с квартирами, садиками и школами. Только приезжайте"; "Там уже несколько лет так.... Причем не 1 и 2, больше" (здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – прим. ред). Большинство такому положению дел удивились: "Такое впечатление что, там просто все уволились".

В самом Управлении беды в происходящем не видят. Или просто не хотят о ней говорить.

"Эти должности, действительно, вакантны. Но надо отметить, что численность состава УМВД Югры свыше 8 000 человек. И на данный момент у нас на рассмотрении находятся более 400 материалов от гражданских лиц и от тех, кто готов проходить службу в органах округа и других регионах. В ближайшее время по ним будут приняты решения. Поэтому обстановка у нас штатная, никаких волнений нет. Люди увольняются по собственному желанию и по выслуге лет – выходят на пенсию", - рассказала врио начальника отдела информации и общественных связей Наталья Мугалева.





Количество вакантных мест в отделах полиции Югры по данным на 6.7.2018

Однако бывшие и действующие сотрудники различных отделений окружного управления МВД, с которыми на условиях анонимности удалось пообщаться корреспонденту "Уралинформбюро", видят ситуацию несколько иначе.

"На сайте вакансий в Нижневартовске показано вдвое меньше, чем в реальности. Говорят, еще 140 человек в отпуске с последующим увольнением. Искажение статистической отчетности налицо. А представьте, с какой нагрузкой работают оставшиеся люди. Из-за большого некомплекта сотрудников не отпускают в отпуска даже по графику. Те, кому не нравится, кто пытается отстаивать свои права, подлежат увольнению. Вот и пишут все заявления на отпуска с последующим увольнением, дорабатывая до минимальной пенсии", - рассказала одна из бывших сотрудниц Елена (имена собеседников изменены по их просьбам – прим. ред.).

О нездоровой атмосфере в ведомстве говорит и бывшая сотрудница сургутской полиции Альбина: "Мне кажется основная причина увольнений - чисто психологическая. Потому, что очень распространено унижение сотрудников вышестоящим руководством. А нижестоящие ничего не могут сказать в ответ, так как накажут".

Впрочем, кроме эмоций, есть и вполне объективные факторы, которые гонят полицейских со службы.

"У нас в Ханты-Мансийске вакансии всегда были. Главная обсуждаемая тема сейчас среди сотрудников - это повышение пенсионного возраста. Все ждут, когда примут закон по пенсии обычных граждан, и что из этого получат силовики. У кого есть пенсия, не стали дожидаться, ушли, а остальные ждут, - объяснила действующий сотрудник полиции окружного центра Татьяна. - А по вакансиям в других городах нашего округа я, честно, сама шокирована. Там даже вольники требуются, что странновато".

Депутат Думы Югры Андрей Миляев подтвердил, что ряды полицейских косит грядущая пенсионная реформа: "У сотрудников, с которыми я общался, есть огромное непонимание, что будет с этой пенсионной реформой. Поэтому многие из них подали рапорты о выходе на пенсию. Лучше сейчас уйти, чем потом еще лет 10-15 находиться на этой службе".

Впрочем, по его словам, проблемы начались задолго до резонансных изменений в законодательстве. "Обратите внимание на неразбериху с руководством отделов, например, в Пыть-Яхе. В Нефтеюганске, по моим данным, 60 человек подали рапорты о выходе на пенсию. Представляете, для города со стотысячным населением, какое огромное количество. Львиная доля – 90% - это офицеры. Люди, которые наработали огромный опыт, уходят на гражданскую службу. А из-за того, что на многих должностях стоят сейчас исполняющие обязанности, они открытым текстом говорят: ребята, я не могу вас звать сейчас на службу, потому что я сам не знаю, буду я здесь работать завтра или нет", - отмечает депутат.

Соотношение нехватки руководящего и рядового персонала

Еще одним негативным фактором, по словам собеседников "Уралинформбюро", стала мода на варягов. Например, Елена вспоминает о том, что серьезные изменения в УМВД по Нижневартовску начались с приходом нового руководителя - полковника Фаниса Хаматова. Он осенью 2017 года сменил Владимира Авдеева, которого отправили в отставку, по некоторым данным, из-за низких показателей. Хаматов назывался антикризисным менеджером Романицы. До прихода в столицу Самотлора он успел поработать в Урае и Нижневартовском районе. Вместе с Авдеевым тогда ушли в отставку и некоторые другие руководители подразделений.

"Полковник Авдеев был хорошим руководителем, честным, справедливым. Настоящим профессионалом. Но его место понадобилось ставленнику генерала. За год он уничтожил такую махину", - сетует Елена.

Василий Романица и Фанис Хаматов, фото: 86.мвд.рф

На отрицательные последствия того, что во главе отделов и управлений встают приезжие управленцы, обращает внимание и Андрей Миляев: "В управление приходят иногородние люди, которые не знают территорию, не разбираясь, дают какие-то указания, которые для местных людей не совсем уместны. Удивляет то, что приходят специалисты средней руки, а людей с богатым опытом убирают. Поддержки они не находят. Соответственно, кто-то пришел и говорит - я со своей командой. Сотрудники начинают беспокоиться. А он команду не приводит или приводит одного-двух человек. Мы с вами понимаем, в какое время живем и какие команды там…".

Скандалы, уголовные дела в отношении полицейских, громкие преступления – все это, по мнению Миляева, следствие происходящего в ведомстве: "Особого внимания заслуживает Нефтеюганск, в котором абсолютная разбалансировка. В отношении начальника ОМВД Николая Плаксина возбуждено уголовное дело. По-моему, в отношении четырех или пяти участковых возбуждены уголовные дела. А ведь мы понимаем, что указания какие-то им давал, возможно, начальник… Любой человек скажет – кому это надо, проще найти какую-то другую работу".

Депутат Госдумы от Югры Владимир Сысоев считает, что первопричина проблемы – отсутствие взаимодействия между начальником полицейского Управления и руководством округа.

"Все проблемы начинаются с руководителя, - подчеркивает он. - Поэтому есть масса вопросов к нынешнему руководителю управления МВД по ХМАО-Югре. Все, я думаю, наслышаны о коррупционных скандалах, о некачественной работе. Если говорить в целом про ситуацию то, конечно, на мой взгляд, мы сегодня имеем результат отсутствия должного взаимодействия между правительством Югры и управлением МВД. Безопасность и борьба с терроризмом и экстремизмом – одна из задач и вызовов Югры. И без полиции эти вопросы не решить. Поэтому, на мой взгляд, этот вопрос надо решать усилением взаимодействия. А его нет между губернатором и начальником Управления".

Фото: 86.мвд.рф

Сысоев напоминает, что в 2011 году во время реорганизации ведомства большинство полномочий было переадресовано на федеральный уровень, но массу вопросов можно решить только при участии региональных властей: "На мой взгляд, региональные бюджеты могли бы принимать прямое участие хотя бы в том, чтобы помочь доукомплектовать участковых, создать условия, при которых люди пойдут в полицию. Эти вопросы надо решать, давая возможность получения жилья по социальному найму, доплаты – то, что делается по врачам и учителям. Иначе мы получим серьезную проблему в будущем с преступностью. Потому что профилактикой преступлений занимаются, в первую очередь, участковые. А если их некомплект, то вроде и власть есть, а вроде ее и нет. Так быть не должно".

Сам народный избранник столкнулся с проблемой нехватки участковых в своей депутатской работе: "Есть у нас поселок Высокий в районе Мегиона, где очень долго пытались найти второго участкового. Одного участкового нашли, только он не проживал даже в этом поселке. И такая проблема существует во многих населенных пунктах, где, к сожалению, отсутствуют просто участковые. А те, кто есть, не имеют возможности объехать свои территории, потому что иногда нет бензина".

Чаще всего Югру, считающуюся одним из самых благополучных регионов страны, в меньшей степени касаются настигающие страну кризисы. Случай с сегодняшним положением в окружном управлении МВД, похоже, станет исключением из правил. А пенсионная реформа и последовавший за ней выход на пенсию массы полицейских всех уровней в отделениях округа, судя по всему, вскрыли давний гнойник. Что за этим последует, югорчане оценят в ближайшее время.

Фото: admhmao.ru

"В соцсетях Нижневартовска жалуются, что полиция долго приезжает на вызов. А некому приезжать просто. А если еще подумать о грядущем выходе из колоний тех, кто освободится по зачету дней в СИЗО - становится страшно. Люди не осознают масштаба проблемы", - заключает Елена.

"Не решая эти проблемы сегодня, завтра мы получим массовую преступность, - повторяет Сысоев. - Особенно преступность среди несовершеннолетних, которая, к сожалению, прогрессирует в Югре. В том числе массовые проявления экстремизма, которые пытаются списать под бытовые ссоры. Первостепенная задача в профилактике преступности ложится на рядовых сотрудников, участковых, а из-за их нехватки мы получаем серьезный пробел в этом направлении. Получаем такие ситуации, которую видели в Сургуте в августе прошлого года (19 августа 2017 года 19-летний молодой человек ранил ножом восьмерых прохожих в Сургуте – прим.ред.)".

Окружной депутат Миляев добавляет, что народные избранники уже обращались в УМВД с вопросом, что там собираются делать с массовым уходом опытных сотрудников на пенсию: "У всех возникает вопрос - а что будет? Как с этой ситуацией собирается справляться УВД? У вас на пенсию уходят люди, отработавшие 15 лет, еще молодые достаточно люди. Может, стоит подумать о возвращении их в органы, о предложении каких-то должностей? УМВД молчит. Я понимаю, что это закрытая тема. Я как гражданский человек и даже как депутат не могу каких-то указаний давать. Но хочется, чтобы обратили внимание и объяснили: что происходит?".

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