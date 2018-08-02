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Не могли поступить иначе?

Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально

Пару недель назад на портале обсуждали, что Наталья Поклонская смелая, потому что единственная из «Единой России» голосовала «против» закона о повышении пенсионного возраста; Вячеслав Фетисов и ещё семь человек – не смелые, потому что больными прикинулись, чтобы не голосовать; а бывший мэр Сургута Александр Сидоров говорил, что против, но проголосовал «за».

И за столь милым нам, обывателям, обсуждениями личностей совершенно незамеченным остался факт, а почему, вообще, публично оглашается, кто и как проголосовал?
Разве не должны решения Думы приниматься по итогам ТАЙНОГО голосования? Тем более при рассмотрении подобных вопросов, когда депутат оказывается между молотом партийной дисциплины и наковальней недовольства населением предлагаемыми реформами?
Вы, думаю, отлично понимаете, что в Думе не дураки сидят, иначе бы они туда не попали.

За спиной каждого депутата стоят некие силы, интересы которых он должен отстаивать.

Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально: ведь народ ради него не то, что пойдёт на баррикады или по сто рублей скинется, но даже письмо в поддержку не напишет. Вряд ли депутата сильно волнует вопрос финансов, так как за свою преддепутатскую деятельность он, скорее всего, уже реализовался как специалист и профессионал своего дела. И на обеспеченную старость денег себе отложил. Но в любом случае человек привыкает к тому уровню доходов, который имеет. И после 800.000 рублей депутатской зарплаты уходить на пенсию в 45.000 рублей будет очень чувствительно. Кроме того, кто, как ни депутаты, должны своим примером продемонстрировать, что увеличение пенсионного возраста – это жизненная необходимость для страны? И это нормально и правильно, что они готовы трудиться не только до 65, но и до 75-80 лет. Ведь это – возраст мудрости, когда человек хочет сделать мир лучше, поделившись своими накопленными знаниями, опытом, мастерством.
Кроме того, депутат боится не только за себя, но и за других людей. Пусть сами они, избравшись на выборные должности, отходят от своих прежних бизнесов, но, возможно, руководить этими бизнесами продолжают их жёны, дети или племянники? Что, если другие «большие люди», огорчившись неправильным голосованием депутата, не перезаключат контракты или откажутся от реализации важных и нужных народу проектов? Как бы мы не стремились к объективности и непредвзятости, все мы – люди. И личное отношение зачастую очень и очень сказывается при принятии решений.Поэтому для того, чтобы пойти против спущенного руководством решения, против своих товарищей по партии, против уважаемых людей в Правительстве, - для этого нужно обладать немалым личным мужеством, на грани безрассудства. Будь голосование тайным, возможно, результат его был бы совсем иным. Но спросите себя, в тех условиях, разве могли они поступить иначе?


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Сегодня в 15:56, просмотров: 272, комментариев: 6


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Комментарии:
Моби
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Сегодня в 16:44
"Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом," - как бы то ни было, в идеале выбирает кандидата народ, потому и должен с народом заигрывать.
Но в реальности, конечно же, кого выберут решается на уровне ЕР.
Моби
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Сегодня в 16:47
и да - "блогер", то что ты топишь за оправдание повышения пенсионного возраста, это понятно, задание. А за тайное голосование-то почему? Как раз гнильцу депутатов и можно разглядеть, посмотрев, кто за что голосовал. Это как справедливая россия перед выборами плакаты делала - поборем взносы за капремонт, а на сайте госдумы смотришь - когда капремонт принимался справедливая россия не голосовала против.
Моби
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Сегодня в 16:51
"Поэтому для того, чтобы пойти против спущенного руководством решения, против своих товарищей по партии," - тогда зачем налогоплательщикам нести расходы на содержании нынешнего количества депутатов? они ж все равно голосуют одинаково, ну и оставить по одному от каждой партии.
А депутатикам, не имеющим сил и мужества высказывать своё мнение, тогда и в обычной жизни надо перестать себя считать достойным человеком - обычное безвольное.
Сергей Б
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Сегодня в 17:33
Противоречиво все как-то, с одной стороны «…в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло».
С другой стороны, в депутаты попадают только те, кто не ходит «против спущенного руководством решения, против своих товарищей по партии, против уважаемых людей в Правительстве».
Заметьте, без оглядки на граждан, которые депутатов как бы выбирают, про них ни гу-гу. То есть, честная борьба здесь не причем.
Что же это за борьба такая и кто в результате этого естественного отбора попадает в депутаты?
И мужество здесь конечно нужно офигенное иметь, обвязался гранатами и на дот. Может просто совесть нужно иметь и чувство собственного достоинства? Но, таких не берут в депутаты…

Флудер
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Сегодня в 17:50
Акинцев ты можешь свою позицию чётко обозначить? А то тебя хоть в одну сторону понимай хоть в другую.
444
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Сегодня в 18:40
А кто такой этот Акинцев, который не знает, что закон о пенсиях голосовался ОТКРЫТЫМ голосованием в госдуре, и потому задается каким-то безумным вопросом: "а почему, вообще, публично оглашается, кто и как проголосовал? Разве не должны решения Думы приниматься по итогам ТАЙНОГО голосования?" Да потому что голосование было открытым, вывешено на сайте этого органа, и никакого закона о "таинстве голосования" не существует в помине.
Но пассаж о "честной конкурентной борьбе с себе подобными" вышел просто феерическим. Смеялся
Вообще у меня после прочтения создалось впечатление, что это сатирический памфлет такой. Про народ, который все знает, а потому плюет на депутатов, про "возраст мудрости", про переписываемый на жен и любовниц бизнес, про "за спиной каждого депутата стоят некие силы, интересы которых он должен отстаивать" , все это очень смешно и едко получилось. Но финал... Звериной серьезности финал "на их месте мы поступили бы также", не оставляет сомнения, что тов. Акинцев это все без всяких шуток, на полном серьезе... И себя на месте депутатов никем не избираемой госдуры спокойно представляет. И знает, что поступил бы именно так, о чем не стесняется открыто писать. Успешный, современный, серьезный (по крайней мере на фотографии) вполне молодой еще Акинцев несет такое, что без смеха читать невозможно, что... пришлось бы впору советскому чинуше 70-х годов. Антропологическая катастрофа...

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Не могли поступить иначе?
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