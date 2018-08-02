Не могли поступить иначе?

Пару недель назад на портале обсуждали, что Наталья Поклонская смелая, потому что единственная из «Единой России» голосовала «против» закона о повышении пенсионного возраста; Вячеслав Фетисов и ещё семь человек – не смелые, потому что больными прикинулись, чтобы не голосовать; а бывший мэр Сургута Александр Сидоров говорил, что против, но проголосовал «за».

И за столь милым нам, обывателям, обсуждениями личностей совершенно незамеченным остался факт, а почему, вообще, публично оглашается, кто и как проголосовал?

Разве не должны решения Думы приниматься по итогам ТАЙНОГО голосования? Тем более при рассмотрении подобных вопросов, когда депутат оказывается между молотом партийной дисциплины и наковальней недовольства населением предлагаемыми реформами?

Вы, думаю, отлично понимаете, что в Думе не дураки сидят, иначе бы они туда не попали.

За спиной каждого депутата стоят некие силы, интересы которых он должен отстаивать.

Депутат потратил немало сил и средств в честной конкурентной борьбе с себе подобными, чтобы занять заветное кресло. Поэтому терять его просто так, занимаясь заигрыванием с народом, совершенно не рационально: ведь народ ради него не то, что пойдёт на баррикады или по сто рублей скинется, но даже письмо в поддержку не напишет. Вряд ли депутата сильно волнует вопрос финансов, так как за свою преддепутатскую деятельность он, скорее всего, уже реализовался как специалист и профессионал своего дела. И на обеспеченную старость денег себе отложил. Но в любом случае человек привыкает к тому уровню доходов, который имеет. И после 800.000 рублей депутатской зарплаты уходить на пенсию в 45.000 рублей будет очень чувствительно. Кроме того, кто, как ни депутаты, должны своим примером продемонстрировать, что увеличение пенсионного возраста – это жизненная необходимость для страны? И это нормально и правильно, что они готовы трудиться не только до 65, но и до 75-80 лет. Ведь это – возраст мудрости, когда человек хочет сделать мир лучше, поделившись своими накопленными знаниями, опытом, мастерством.

Кроме того, депутат боится не только за себя, но и за других людей. Пусть сами они, избравшись на выборные должности, отходят от своих прежних бизнесов, но, возможно, руководить этими бизнесами продолжают их жёны, дети или племянники? Что, если другие «большие люди», огорчившись неправильным голосованием депутата, не перезаключат контракты или откажутся от реализации важных и нужных народу проектов? Как бы мы не стремились к объективности и непредвзятости, все мы – люди. И личное отношение зачастую очень и очень сказывается при принятии решений.Поэтому для того, чтобы пойти против спущенного руководством решения, против своих товарищей по партии, против уважаемых людей в Правительстве, - для этого нужно обладать немалым личным мужеством, на грани безрассудства. Будь голосование тайным, возможно, результат его был бы совсем иным. Но спросите себя, в тех условиях, разве могли они поступить иначе?