Статья дня. Москва красная. Народ просто озверел от беспредела

Сбываются грустные прогнозы экспертов про жизнь после Чемпионата Мира. Всё, праздник закончился, россияне приготовились к закручиванию гаек и скотскому отношению властей. Это я мог чётко увидеть во время митинга, который организовали коммунисты в Москве.

Техники нагнали, как всегда много. Зачем?

Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему не дошли? А всё очень просто – те, кто «охранял» митинг, заставили людей накрутить лишние километры, под солнцепёком, чтобы те не захотели идти на митинг.

Это путь от метро Чистые пруды, который пришлось пройти, что бы зайти на митинг.





Здесь людей не пропускали и заставили оббегать по жаре целый район…





Тут у некоторых сдавали нервы от жары и усталости, и они вместо митинга шли к метро Красные ворота.

Всё перекрыто. Что, автобусы и коммунальные машины лишние? Может проще было захребетников трудового народа в форме поставить?





Благодаря нашим правоохранительным органам толпы людей шли по дороге, так как на тротуарах не хватало места. Ну вот за что вы так издеваетесь над людьми после ЧМ, когда мы видели, что можно и по другому…..

До митинга дошли самые стойкие.

Многие просто физически не смогли дойти до места проведения, так как проспект перекрыли со всех сторон и люди могли только войти и выйти в одном месте со стороны Комсомольской.

Все остальные подходы охранялись здоровенными лбами, которые перекрыли все близлежащие улицы.

Люди шли, ругали Кремль и Правительство самыми последними словами, понимая весь коварный замысел. Так что спасибо московским и федеральным властям, которые попытались лишить москвичей права выходить на согласованные митинги и шествия, очень подленько…

Я вышел из метро Чистые пруды около 13.00 и только в 13.35 смог добежать до входной группы. До трибуны ещё минут 10-15. К этому времени митинг закончился и люди начали расходиться. Это всё напоминало больше не митинг, а загон, куда загнали возмущённых и недовольных, полчаса им покатались по ушам и оставили жариться на солнцепёке.

Кто пришёл на митинги? А вот здесь самый настоящий сюрприз для властей. Пришли люди 40+, которых и коснётся эта гнусная пенсионная история. Вышли самые обыкновенные москвичи, которым, как оказалось, есть что терять. А если бы это был не июль, а октябрь? Уверен, что людей пришло в десять раз больше.

Типографской агитки от КПРФ было мало, а вот творчества обычных россиян много. Люди действительно возмущены, они не орали и не кричали, а молча стояли со своими плакатами и флагами.

Некоторые вели дискуссии и довольно содержательные, достойные центрального телевидения, но кто их туда пустит? Там кормятся карманные эксперты и депутаты от Единой России.

Коммунисты уже начали сбор подписей и сборщики очень внимательно смотрели за правильным заполнением листов.

Очень интересно было наблюдать за сотрудникам, которые смотрели на собравшихся с некоторой злостью и это вполне понятно.

Эти протесты могут привести к повышению возраста их выхода на пенсию. Я попытался поговорить с некоторыми из них, но товарищи упорно молчали, чувствовалась классовая ненависть. Один молодой боец сказал, что конечно, он надеется выйти на пенсию в 45, так как это всегда было принято. Но вот как им объяснить, что с таким Правительством, ГосДумой и Единой Россией и их скоро будут выпускать на пенсию не раньше 55 лет.

Если честно, то я не понимаю, вот нахрена нам такой силовой аппарат? Стоят толпы хорошо вооружённых мужиков, с неплохим соцпакетом и выходом на пенсию в 45. Их дрессируют исключительно на разгон мирных граждан, а не на защиту наших рубежей. Может их всех сослать в командировку на границы Сибири, Дальнего Востока, и пусть нашу тайгу от вырубки китайцами спасают….

Почему я пришёл на митинг КПРФ? Мне не важно, кто организовал этот уличный протест, мне важно было прийти, всё увидеть своими глазами, почувствовать настрой собравшихся и присоединиться к тем, кто нашёл в себе силы выйти и сказать – НЕТ людоедским планам Правительства и Думы! Мало сидеть в соцсетях и писать правильные посты, нужно использовать все цивилизованные инструменты протеста против антинародной политики Правительства и Единой России.

Готовы ли россияне к бунту? Есть ощущение, что ДА. Люди просто уже озверели от несменяемости власти, от тотальной Единой России, от колоссального расслоения в нашем обществе, от лжи с экранов телевизоров, от коррупции и самое страшное, как сказала одна из участниц шествия – от отсутствия перспектив для нас и наших детей.

А если бы КПРФ, ЛДПР и либералы объединились, и провели общий марш протеста и митинг не сейчас, а осенью? Я уверен, что Кремль дрогнул бы. Там совсем потеряли связь с народом. Там мыслят Трампом, а надо мыслить российским народом.

Жаль, что митинг закончился так быстро, многие просто не успели на него. Но если честно, то очень устал от жары и духоты, и был рад скорее поехать домой. Мушка, которая в свой 9-й День Варенья вышла на митинг просто офигела, но поднимала настроение собравшимся и многие СМИ её фоторгафировали, как активную участницу протеста.

Есть претензии к организаторам — не было навигации куда идти, не было точек с водой в этот жаркий день, туалетов, но была та злость народа, которая может привести к очень серьёзным изменениям в стране в ближайшее время или кровавой бойне властей, силового аппарата с собственным народом.

А вы ходили на митинг в вашем городе? Пишите мне Здесь!

А. Горный

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