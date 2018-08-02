День ВДВ в Сургуте 18 лет назад: в объективе фотографа «НГ» десантник и его сын

За все время существования газеты «Новый Город» героями наших публикаций стали тысячи людей: про одних мы писали целые истории, другие давали небольшие комментарии корреспондентам, третьи попадали на страницы издания только на фотографиях.

Многие из подписчиков до сих пор хранят у себя старые выпуски «НГ», где в материалы журналистов попали они сами, их родственники или знакомые.

Так, например, в прошлом месяце в редакцию позвонил наш читатель. Он рассказал, что в газете «Новый Город» от 3 августа 2000 года было опубликовано фото в материале про День воздушно-десантных войск, на котором запечатлен десантник в форме с маленьким мальчиком.

Мы нашли этих людей. На снимке — Сергей Масленников и его старший сын Андрей. Подпись к иллюстрации была простая: «Сергей Масленников надеется воспитать сына настоящим мужчиной».

Фото: Д. Быков

И можно сказать, сургутянину это удалось. Андрей пошел по стопам своего отца — недавно он выпустился из Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, в которой когда-то учился его папа.

Сейчас молодой человек по распределению будет служить начальником караула в одной из пожарных частей города.

Сам Сергей 18 лет назад работал простым пожарным, был в звании сержанта. Он пришел на митинг у Вечного огня со своей семьей. За эти годы мужчина добился успехов в карьере и теперь возглавляет пожарную часть 11 ОФПС, стал майором МЧС. У него тоже хранится выпуск «Нового Города», на страницах которого опубликовано то памятное фото.

В 2000 году Сергей сказал корреспонденту «НГ»: «Это мой лучший праздник». Теперь же, наверняка, его слова поддержит и Андрей — настоящий мужчина.