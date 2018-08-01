Кто проживает на дне водоема?

Абсолютно все водоемы, находящиеся на территории Сургута, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В июле глава города Вадим Шувалов подписал постановление о запрете на купание в них, однако, жителей города это не останавливает.
Получается, что отдыхающих не смущают не только горы мусора и битых стекол в береговой зоне, но и невидимые глазу опасности, которые скрывают местные воды. «С наступлением летнего сезона нередки случаи обращения граждан в медучреждения с жалобами на зуд и крапивницу, появляющихся сразу после купания в непроточных водоемах: озерах, прудах, заводях», — об этом корреспонденту портала siapress.ru рассказала врач-инфекционист Сургутской ОКБ Оксана Айдина.
Также врач рассказала, что в последние годы главная проблема любителей поплавать —церкариоз, или, как его называют в народе, «зуд купальщиков». Это паразитарное заболевание, которое приводит к поражению кожи у людей, находившихся в воде, загрязненной гельминтами (глистами водоплавающих птиц).
Птичьи гельминты скапливаются в прибрежной растительности и нападают на птиц семейства утиных, а заодно и на человека.
Церкарии внедряются в кожу человека при его контакте с зараженной водой. Причем контакт этот необязательно должен быть долгим. Заразиться можно дажепосле прогулки босиком по мокрой траве вблизи водоема.
«Люди, выкупавшиеся в водоеме, содержащем большое количество моллюсков, зараженных личинками церкарий, могут иметь тяжелую аллергическую реакцию, — поясняет врач-инфекционист. — Церкарии особенно активны в солнечные дни светлого времени суток, но могут нападать на человека в вечерние и ночные часы. Опасность нападения церкарий сохраняется с июня по сентябрь, в теплых водоемах – еще дольше».
После того, как церкарии попадают в тело человека, они погибают в первые полчаса, но успевают выбросить в кожу свой специфический секрет, который вызывает острые ответные реакции:
- чувство покалывания в области голеней, бедер, ягодиц. Границы поражений соответствуют уровню погружения в воду: если зашли по пояс - церкарии впиваются в бедра, по колено – в кожу голеней. Никогда не поражаются ладони и подошвы – там слишком грубая и толстая для церкарий кожа:
- припухлость, покраснение кожи, сильный зуд у людей, склонных к аллергии (кожа чешется, как после ожога, иногда – все тело);
- сыпь в виде крапивницы, пузырьки размером с горошину и волдыри;
- могут быть слабость, головокружение, нарушение сна, в тяжелых случаях – повышение температуры и сухой кашель.
Также врач отметила, что
особенно тяжело заболевание переносят дети – они лишаются сна, аппетита,
становятся капризными и раздражительными.
Выраженные симптомы заражения исчезают через 7-10 дней,
пигментация кожи на месте высыпаний и легкий зуд остаются до 2-3 недель.
Заболевание не влечет за собой серьезных последствий, однако сопровождается неприятными ощущениями, временным недомоганием и отпугивает людей от воды.
В тяжелых случаях, когда проявляется слабость, головокружение, нарушение сна, высокая температура, сухой кашель, нестерпимый зуд необходимо обращаться к врачу.
В довершение эксперт дала несколько советов о том, как избежать заражение церкариями:
- не купаться в гниющей стоячей воде, а также в местах скопления речных улиток и там, где отдыхающие подкармливают водоплавающих птиц;
- при купании, играх в воде, рыбной ловле избегать мелководных участков и водоемов, заросших водной растительностью;
- по возможности купаться на глубине не менее одного метра и находиться в воде не более 5-10 мин;
- не ходить по речной и прибрежной растительности;
- не загрязнять водоемы пищевыми и бытовыми отходами;
- удить рыбу с берега, лодки или моста;
- при необходимости длительного пребывания в воде (при работе в прудовых хозяйствах, сборе водных растений, гидробиологических исследований) использовать защитную одежду и обувь (сапоги, брюки, рубашку), предохраняющие от нападения церкарий;
- защищаться от личинок церкарий с помощью питательных кремов и масла для кожи, а также репеллентов на основе вазелина;
- при хождении босиком по мелководью или по мокрой траве вблизи водоема интенсивно обтирать ноги через каждые 2-3 минуты (личинки шистосоматид внедряются в кожу ног в течение 3-4 минут);
- после контакта с водой, быстро поменять промокшую одежду, по возможности ополоснуться водопроводной водой или насухо обтереться сухим жестким полотенцем (особенно голени и бедра).