Кто проживает на дне водоема?

Абсолютно все водоемы, находящиеся на территории Сургута, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В июле глава города Вадим Шувалов подписал постановление о запрете на купание в них, однако, жителей города это не останавливает.

Получается, что отдыхающих не смущают не только горы мусора и битых стекол в береговой зоне, но и невидимые глазу опасности, которые скрывают местные воды. «С наступлением летнего сезона нередки случаи обращения граждан в медучреждения с жалобами на зуд и крапивницу, появляющихся сразу после купания в непроточных водоемах: озерах, прудах, заводях», — об этом корреспонденту портала siapress.ru рассказала врач-инфекционист Сургутской ОКБ Оксана Айдина.

Также врач рассказала, что в последние годы главная проблема любителей поплавать —церкариоз, или, как его называют в народе, «зуд купальщиков». Это паразитарное заболевание, которое приводит к поражению кожи у людей, находившихся в воде, загрязненной гельминтами (глистами водоплавающих птиц).

Птичьи гельминты скапливаются в прибрежной растительности и нападают на птиц семейства утиных, а заодно и на человека.

Церкарии внедряются в кожу человека при его контакте с зараженной водой. Причем контакт этот необязательно должен быть долгим. Заразиться можно дажепосле прогулки босиком по мокрой траве вблизи водоема.

«Люди, выкупавшиеся в водоеме, содержащем большое количество моллюсков, зараженных личинками церкарий, могут иметь тяжелую аллергическую реакцию, — поясняет врач-инфекционист. — Церкарии особенно активны в солнечные дни светлого времени суток, но могут нападать на человека в вечерние и ночные часы. Опасность нападения церкарий сохраняется с июня по сентябрь, в теплых водоемах – еще дольше».

После того, как церкарии попадают в тело человека, они погибают в первые полчаса, но успевают выбросить в кожу свой специфический секрет, который вызывает острые ответные реакции:

чувство покалывания в области голеней, бедер, ягодиц. Границы поражений соответствуют уровню погружения в воду: если зашли по пояс - церкарии впиваются в бедра, по колено – в кожу голеней. Никогда не поражаются ладони и подошвы – там слишком грубая и толстая для церкарий кожа:

припухлость, покраснение кожи, сильный зуд у людей, склонных к аллергии (кожа чешется, как после ожога, иногда – все тело);

сыпь в виде крапивницы, пузырьки размером с горошину и волдыри;

могут быть слабость, головокружение, нарушение сна, в тяжелых случаях – повышение температуры и сухой кашель.

Также врач отметила, что особенно тяжело заболевание переносят дети – они лишаются сна, аппетита, становятся капризными и раздражительными.

Выраженные симптомы заражения исчезают через 7-10 дней, пигментация кожи на месте высыпаний и легкий зуд остаются до 2-3 недель.

Заболевание не влечет за собой серьезных последствий, однако сопровождается неприятными ощущениями, временным недомоганием и отпугивает людей от воды.

В тяжелых случаях, когда проявляется слабость, головокружение, нарушение сна, высокая температура, сухой кашель, нестерпимый зуд необходимо обращаться к врачу.

В довершение эксперт дала несколько советов о том, как избежать заражение церкариями: