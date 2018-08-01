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Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!

1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!

Очередной шедевр от нового правительства – потратить 1,2 трлн рублей на строительство трассы от Джубги до Сочи. По расчетам экспертов, если идею воплотить в жизнь, время в пути составит примерно 1 час времени.

Видимо, нашим тузам очень хочется бывать в Сочи…

Желательно во время командировки в Краснодар, куда в последнее время они с завидной регулярностью приезжают, то на форум, то на выставку. А тут проблема – в личном авто не прокатишься, на серпантине даже «мигалки» не помогут, если впереди «тихоход», придется ждать до ближайшего "кармана".

1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!

Господа, у нас же в пенсионном фонде «дыра», мы ж возраст выхода на пенсию повышаем?! Мы ж НДС до 20% наращиваем, так как беда в государственном бюджете?! Или мы на пенсионные и НДСные деньги дорогу, которая совершенно не нужна, будем строить?

Странная позиция у наших правителей. Вспоминается спектакль «День Радио», когда Михаил Козырев нашел две противовесные проблемы – потерянная пуговица от пиджака и эсминец, который должен разоблачить всю многочасовую конструкцию… Естественно, найти пуговицу от пиджака гораздо легче, нежели отменить вылет военного эсминца… Так и у нас – будем развивать экономику и капитализироваться или дороги строить? Конечно, будем строить дороги.

Да в конце концов, вы сначала порядок в Краснодарском крае наведите. Перестаньте акваторию под пляжи по кумовству выдавать. Оптимизируйте систему налогообложения в данном вопросе. Какой патент?! Выручка с точки на пляже достигает за сезон 3 млн рублей!!!!! О каком патенте тут может идти речь?!

Кстати, дорога до Сочи сегодня вполне приличная. Достаточная, чтобы двигаться со средней скоростью 50 км/ч. Да, из-за резких поворотов в пути проводишь около 5,5 часов (если ехать из Краснодара), но при этом, если надо срочно, то можно прекрасно улететь Utair по стоимости от 1700 рублей за билет (если сравнивать расход бензина, то на то и выйдет). Так зачем стройку начинать? Вывод один – крымский мост закончили, а во время строительства, особенно дорожного, очень удобно деньги мыть… сузил трассу на 5 см - никто не заметит, а экономия в кармане существенная.

Еще очень смущает аргументация – развитие туризма. Простите, какого ?! Каких денег мы добьемся, если сегодня по официальным данным доля туристических денег в ВВП страны составляет 1%? Давайте посмотрим на пансионаты и гостиницы. То, что можно сравнить с турецкой четверкой, на черноморском побережье Краснодарского края за 10 дней отдыха обойдется на человека в районе 70-80 тыс. рублей. И это без питания и перелета. Считаем весь чек – 150 тыс. рублей. Да, можно дешевле в «сарае», но теперь вопрос – а зачем мне в сарай, если я за 80 тыс. рублей могу «пятерку» в Турции для себя организовать? Ну или не в Турции. 150 тыс. – это экономная Куба, неэкономный Тайланд – да масса вариантов.

Еще момент – какой маньяк поедет через всю страну в отпуск на машине? Особенно сейчас, когда стоимость топлива зашкаливает, большинство дорог платные и кемпинг тоже не дешевый? Гораздо проще и комфортней долететь до того же Адлера, Краснодара или Геленджика и затем доехать до Сочи: можно самолетом (25 минут в пути), можно «Ласточкой» (из Краснодара за 4 часа), можно проходящим поездом (тут смотря какой)…

Дорога может и нужна, но только местным жителям.

Но я вот нашла гораздо более красивое и менее людное место на Черном море, поэтому в Сочи езжу только по служебной необходимости. И то предпочитаю либо самолетом, либо «Ласточкой», а там даже такси брать не надо – маршрутка, либо автобус – и никаких проблем. И никакого 1,2 трлн рублей.


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Сегодня в 15:05, просмотров: 154, комментариев: 0


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Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!

Шеф, двойной счетчик, я опаздываю!
1,2 трлн рублей – только вдумайтесь в эту цифру. У нас, что, простите, «бабло карман жмет»?! Трасса в Сочи – это стратегически важная магистраль?! Нет совсем никакой дороги?!
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