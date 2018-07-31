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Протест против себя

На выходных довелось посмотреть на сургутский митинг, проходивший у «Авроры», и сделать для себя пару любопытных выводов. Во-первых, судя по составу протестующих, более или менее политически активными в России по-прежнему являются люди от 40 лет и старше, молодежь все так же пассивна. Да, иногда Навальный выводит своих сторонников, но это лишь капля в море. К тому же в регионах его и так невысокая популярность падает. О причинах такого положения дел можно долго гадать, но факт остается фактом – молодежи происходящее в стране, по большей части, неинтересно.

Во-вторых, политические партии и общественные объединения, даже самые безобидные, выглядят забитыми и запуганными. Создалось впечатление, что организаторы митинга на «Авроре» словно боялись, что люди задержатся на площади хотя бы на минуту дольше положенного, и за это их накажут. Удивительное поведение для организаций, которые вроде бы должны защищать интересы людей, а не трястись в страхе

В-третьих, разговоры о том, как «кровавый режим» гасит протестные настроения и сажает оппозиционеров, представляются безосновательными. Почему-то нескольким миллионам жителям Южной Кореи отсутствие разрешений и явных лидеров не помешало в 2016 году выйти на улицы и выразить недоверие президенту

Перед митингами в Сургуте некоторые читатели siapress.ru жаловались, что «совершенно случайно» в один день с протестами пройдет турнир по силовому экстриму и что это, де, отвлечет жителей города от выражения своего отношения к пенсионной реформе. Но разве может спортивное мероприятие (читай, обычное развлечение) отвлечь человека от действительно важных для него вещей? Например, до какого возраста он будет работать, и что станет с его пенсией?

Проблемы с гражданским обществом (а точнее, его отсутствие) – это не происки «кровавого режима», а банальная политическая инфантильность нас самих. В уверенности, что ответственность за тебя несут «взрослые», то есть начальники, а ты, вроде как, и ни при чем. В ожидании, что милость свалится сверху по воле сидящих в высоких кабинетах. В убежденности, что политикой заниматься не надо, и вообще, это не дело для «простых» людей. Вот и получается, что наша политическая пассивность выливается только в один протест – против самих себя.


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Сегодня в 10:28, просмотров: 332, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:12
А чё тут гадать. Чтобы молодежи было интересно, ей нужно четко обозначить перспективы и преподать их на молодежной волне. Хотя бы как Навальный. А просто потусить, согласитесь для молодежи митинги это не лучший вариант. И конечно, у партейных, которые организовывают митинги, хлопоты с молодежью не вписываются в рамки их комфортной деятельности, тем более что и обозначать им нечего, кроме лимитированного самопиара для рейтинга, чтобы соответствовать допуску к комфортной административной кормушке.
Вот и получается, что молодежная и самая протестная часть населения гасится инфантильными митингами организованными инфантильными же партиями, под чутким руководством администрации. Какая уж тут политика.

444
не нравится
Сегодня в 14:14
Да-да. В 2005-м году политической инфантильности не было и в помине, когда пенсионеры вышли на улицы с кастрюлями и отменили пресловутую монетизацию льгот фактически. Вместо экономии путинскому правительству пришлось раскошелиться еще больше. "Простые люди" дороги перекрывали, с ментами бились, такую встряску его величеству устроили, что он до нынешнего времени ни разу больше не рискнул такой фотель выкинуть. А в 2018-м "почему-то" такая адская инфантильность на русский народ напала, что люди выйти на улицу боятся. И никто в этом не виноват? 18 лет никто народ не трамбовал, политических противников не уничтожал, в тюрьмы не сажал, врагами народа не объявлял, ищ страны не выживал, партии не распускал, финансирование любой политической деятельности, не зависимой от администрации президента, не запрещал, лживой подлейшей госпропагандой мозги не заливал? Точно? Русский народ сам в спячку впал? У меня вопрос к автору. Вам сколько лет, что вы забыли события 2005 года? И в какой стране вы провели последние лет пятнадцать, что не знаете, как последовательно и методично путинской властью выжигалось каленым железом любое поползновение граждан выразить свою собственную позицию отличную от властной?
Флудер 444
не нравится
Сегодня в 15:05
Редакция, а у стройте опрос "я не пошёл на митинг потому что..." :
Не вижу смысла
Не симпатизирую организаторам
Были более важные дела
Всё вылеперечисленное
Я таки ходил на митинг

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