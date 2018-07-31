Протест против себя

На выходных довелось посмотреть на сургутский митинг, проходивший у «Авроры», и сделать для себя пару любопытных выводов. Во-первых, судя по составу протестующих, более или менее политически активными в России по-прежнему являются люди от 40 лет и старше, молодежь все так же пассивна. Да, иногда Навальный выводит своих сторонников, но это лишь капля в море. К тому же в регионах его и так невысокая популярность падает. О причинах такого положения дел можно долго гадать, но факт остается фактом – молодежи происходящее в стране, по большей части, неинтересно.

Во-вторых, политические партии и общественные объединения, даже самые безобидные, выглядят забитыми и запуганными. Создалось впечатление, что организаторы митинга на «Авроре» словно боялись, что люди задержатся на площади хотя бы на минуту дольше положенного, и за это их накажут. Удивительное поведение для организаций, которые вроде бы должны защищать интересы людей, а не трястись в страхе

В-третьих, разговоры о том, как «кровавый режим» гасит протестные настроения и сажает оппозиционеров, представляются безосновательными. Почему-то нескольким миллионам жителям Южной Кореи отсутствие разрешений и явных лидеров не помешало в 2016 году выйти на улицы и выразить недоверие президенту

Перед митингами в Сургуте некоторые читатели siapress.ru жаловались, что «совершенно случайно» в один день с протестами пройдет турнир по силовому экстриму и что это, де, отвлечет жителей города от выражения своего отношения к пенсионной реформе. Но разве может спортивное мероприятие (читай, обычное развлечение) отвлечь человека от действительно важных для него вещей? Например, до какого возраста он будет работать, и что станет с его пенсией?

Проблемы с гражданским обществом (а точнее, его отсутствие) – это не происки «кровавого режима», а банальная политическая инфантильность нас самих. В уверенности, что ответственность за тебя несут «взрослые», то есть начальники, а ты, вроде как, и ни при чем. В ожидании, что милость свалится сверху по воле сидящих в высоких кабинетах. В убежденности, что политикой заниматься не надо, и вообще, это не дело для «простых» людей. Вот и получается, что наша политическая пассивность выливается только в один протест – против самих себя.