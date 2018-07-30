Мы шли к этому 20 лет

Пенсионная система в России возникла не так давно, ей не больше ста лет. Я не говорю о пенсионных пособиях офицерам во времена Петра I (по одной из версий, именно это время принято считать зарождением пенсионного права в России).

Любая пенсионная система начинается с государственного покровительства отставных и нетрудоспособных государевых слуг. Массовое государственное пенсионное обеспечение возможно только при благоприятных экономических условиях, когда либо государство становится в состоянии содержать своих нетрудоспособных граждан, либо создаются условия — институты и инфраструктура — для накоплений на будущую пенсию. Внедрение массовых пенсий, то есть не только для государственных служащих, но и для наемных работников, в России началось с отраслевого пенсионного обеспечения, когда в 1860 году император Александр II подписал Высочайший Указ о создании Эмеритальной пенсионной кассы для инженеров путей сообщения. В 1888 году Министерство путей сообщения приняло решение о создании пенсионной системы отрасли, и в конце XIX — начале XX веков началось создание фондов частными железными дорогами. Именно тогда для всех своих работников — не только инженеров! — железные дороги начали формировать кассы взаимопомощи, из которых потом платили пенсии нетрудоспособным работникам и семьям, потерявшим кормильцев. Этот период принято считать зарождением частной пенсионной системы и негосударственных пенсионных фондов.

Можно сказать, что пенсионная система еще достаточно молода, ей наверняка предстоит перенести множество изменений. А если взять отдельные страны, например, Китай, то у них до недавнего времени вообще не было пенсий. До 1990 года пенсия выплачивалась только государственным служащим, обязанность содержать стариков возлагалась на молодых родственников. До настоящего времени большинство сельского населения не имеет права на пенсию, всеобщая пенсионная система Китая активно реформируется в течение последних пяти лет.

То, что пенсионная реформа, о которой сейчас так много говорят, случилась у нас неожиданно, — неправда.

О повышении пенсионного возраста говорят уже лет 20. Последние несколько лет нас готовили к этому шагу: возрастают требования к назначению досрочных пенсий, в прошлом году был повышен пенсионный возраст для государственных служащих. Если учесть демографический фон — старение населения, и возрастающий дефицит бюджета Пенсионного фонда России на выплату назначенных пенсий, логично предположить, что следующим последовательным шагом реформирования будет повышение пенсионного возраста для остальных категорий получателей страховых пенсий. И я, возможно, в разрез общественному мнению, отношусь к такому повышению положительно.

Повышение пенсионного возраста нельзя рассматривать в отдельно взятой отрасли пенсионного обеспечения. Давайте будем честными перед самими собой:

Во-первых, более 35% российских пенсионеров (по официальным данным) продолжают работать после наступления пенсионного возраста (после 60 лет — мужчины, 55 — женщины). Это происходит не только потому, что размер пенсии очень низкий! Многим очень сложно преодолеть психологический барьер — осознать себя в роли пенсионера (немощного старика), с одной стороны, а с другой стороны, люди в таком возрасте чувствуют себя вполне работоспособными, имеют накопленный жизненный и профессиональный опыт и могут быть весьма полезными для решения многих задач предприятий;

Второе: как бы ни ругали нашу страну, уровень медицины и жизнеобеспечения возрастает с каждым годом. А это означает возможность и желание людей продолжать работу будучи пенсионерами

И в-третьих, осознание своей работоспособности в пенсионном возрасте и одновременно желание получать ежемесячную пенсию от государства, нивелирует в конечном счете страховой смысл пенсии. Ведь страховым случаем в пенсионном законодательстве признается факт достижения пенсионного возраста или (как сказано в законе) «наступление нетрудоспособности вследствие старости». Возможно, в 1956 году, когда был принят советский пенсионный закон, в 60 лет у мужчины и в 55 лет у женщины происходила утрата трудоспособности. Но ведь сейчас совершенно иное время! Спросите людей на улицах — считают ли они себя нетрудоспособными в 55-60 лет?

По моему искреннему убеждению, повышение пенсионного возраста позволит нам выйти из порочного замкнутого круга пенсионных коллизий, перейти на новый уровень жизнедеятельности, совершить скачок в собственном развитии.

О пенсионных накоплениях

В 2001 году был принят пакет законов по пенсионной реформе. С 2002 года пенсионная система России приобрела совершенно новый формат и содержание: из распределительной она превратилась в распределительно-накопительную.

С моей точки зрения, введение накопительного элемента в систему обязательного пенсионного страхования было прогрессивным положительным шагом для развития системы в целом. Это было изменение сознания — на пенсию можно копить, а накоплениями — распоряжаться. Например, перевести их в негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию. Вот тогда и начался пенсионный ликбез для граждан.

Вместе с тем, изменения в накопительном компоненте стали происходить почти сразу: с 2005 года отменили «накопительную часть» для всех граждан старше 1967 года рождения, Потом, в 2008-2012 гг. менялись правила распоряжения накопительной частью, И, наконец, в 2013 году ее благополучно «заморозили», то есть «похоронили». И вернулись тем самым назад — к исключительно распределительной государственной пенсионной системе, в которой работающие граждане содержат всех получателей пенсий. Печальный факт.

Я, к сожалению, помню времена, когда рухнула советская распределительная пенсионная система. Это был конец 1980-х – начало 1990-х годов, когда пенсионеры не получали выплат по 6-8 месяцев. Сейчас трудно себе представить, как выживали тогда люди.

Именно в те времена стали зарождаться в крупных корпорациях и на предприятиях специальные фонды помощи пенсионерам — бывшим работникам завода. И прежде всего, это была инициатива снизу, социальная ответственность бизнеса (как потом стало принято называть). А что было делать руководителю крупного градообразующего предприятия, где в маленьком городе голодные старики — родители работников завода, сами бывшие заводчане? Так в 1992 году была разрешена деятельность негосударственных пенсионных фондов, которая началась, в большинстве случаев, с корпоративных пенсионных программ. Это на некоторое время поддержало устойчивую парадигму советского сознания: «я отработал определенное количество лет, поэтому государство, предприятие должно меня содержать». Однако начала формироваться острая необходимость изменения собственного отношения человека к своей будущей пенсии.

Необходимость реформы

Сегодняшняя Россия — сырьевая страна. Пока государство хорошо жило, нефть стоила дорого, акции на биржах росли и денег было много, трансферы в пенсионный фонд поступали регулярно. Когда же бюджет начал трещать по швам и денег на выплату пенсий стало не хватать, то пришлось предпринимать решительные шаги: «заморозить» формирование накопительной пенсии, все средства пустить в общий распределительный бюджет страховой части.

Сегодня ситуация еще сложнее, пенсионной системе катастрофически не хватает денег, чтобы содержать старшее поколение. Населению пора брать на себя ответственность за свое будущее, нельзя надеяться на кого-то. Именно поэтому я думаю, что реформа в части повышения пенсионного возраста правильная и своевременная, тем более что переход к новым правилам предусмотрен очень мягкий. К слову сказать, я тоже попала в ту категорию, которая из-за реформы будет выходить на пенсию позже. Те люди, которые сейчас моложе, они уже не почувствуют это увеличение возраста. Повышение пенсионного возраста — это цивилизованный шаг, который стимулирует людей дольше жить, дольше работать, дольше быть активными.

Не будем забывать, что у нас в стране самый низкий пенсионный возраст. По этому показателю мы прилично отстаем от остальных стран. Во-вторых, у нас сильно стареет население.

В 60-70-е г. на одного пенсионера приходилось 7-8 работающих. Сегодня у нас одного пенсионера содержит 1,7 работающих человек. Из-за чего такой перекос? Дело в том, что сейчас выходят на пенсию люди, которые родились после войны, когда был демографический бум. А содержат их дети 80-90х г — период демографической ямы.

В общем-то, повышение пенсионного возраста выглядит как совершенно логичный шаг. Не очень понятно, почему реформа касается только пенсионеров, которые выходят на пенсию на общих основаниях.

Очень важное замечание: эта реформа никоим образом не задевает «досрочников» — людей, которые работают в опасных и вредных условиях труда и выходят на пенсию на 5-10 лет раньше установленного на сегодняшний день пенсионного возраста (в 45-50-55 лет). Эту категорию населения возрастные изменения не затронули, хотя прослойка таких граждан достаточно большая, порядка 30%.

И если претензий по возрасту к реформе в рамках обязательного пенсионного страхования у меня нет, то есть ремарки по поводу возникновения права на негосударственную пенсию. По действующему закону право на негосударственную пенсию напрямую связано с правом на страховую пенсию по старости, предполагается, что они назначаются в один год. Это означает, что возраст для назначения негосударственной пенсии также будет повышаться.

В данной ситуации я бы предложила законодателю зафиксировать возраст для назначения негосударственной пенсии: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Для чего? Чтобы люди, которые активно и осознанно участвуют в формировании своей будущей пенсии, самостоятельно перечисляя пенсионные взносы в негосударственный пенсионный фонд, могли распорядиться своими деньгами (назначить себе негосударственную пенсию) немного раньше. То есть женщинам не придется ждать 63 лет, чтобы начать получать негосударственную пенсию, они ведь сами копили деньги, поэтому имеют право назначить себе выплаты раньше. Кстати, в Казахстане так и сделали, они повысили пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и женщин. Но позволили людям назначать себе негосударственные пенсии раньше этого срока.

Каждый копит на себя

Сейчас еще обсуждается концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Это очень важная инициатива. ИПК призван заменить замороженную накопительную пенсию.

Государство осознает, что без пенсионных накопительных денег, которые инвестируются в экономику и развитие, приходится трудно. Да и достичь рекомендованного Международной организацией труда коэффициента замещения (замещение пенсией утраченного заработка должно быть не менее 40%) возможно только при дополнительных перечислениях в пенсионную систему.

Если взять, например, размер пенсии в Европе, то у них государственное пособие в Германии, например, составляет только 40% от всех выплат (базовое пособие). Все остальное человек копил на протяжении жизни, перечисляя взносы в систему государственного пенсионного страхования.

Сейчас населению пора понять, что рассчитывать нужно только на себя. Я часто привожу в пример пенсионную систему в Америке, где человек тратит более 40% зарплаты на различные страховые взносы, в том числе пенсионные, но ему эти уплаченные деньги никогда назад не вернутся, даже при выплате пожизненного аннуитета. Однако у них такой менталитет: копить самому на себя. Если ты не будешь откладывать деньги на счастливую старость, никто тебе их не даст и счастье в старости не обеспечит, ты просто останешься без пенсии. Свою американскую мечту ты осуществляешь сам. И американцы к этому привыкли.

У нас в России есть негосударственные пенсионные фонды, которые вообще-то предлагают населению программы индивидуального пенсионного капитала — это то, о чем думает сейчас правительство. То есть каждый человек может начать откладывать себе на пенсию с началом рабочего стажа, причем размер взноса он определяет сам: от 150 руб. до бесконечности в месяц — все зависит от зарплаты, доходов, желаний. Правительство еще размышляет, но в целом рекомендованный взнос в концепции индивидуального пенсионного капитала предложен в размере 0-6% от месячной зарплаты.

Развитие корпоративных и индивидуальных пенсионных программ будет возможно тогда, когда будут серьезные льготы для работодателей. Мы же хотим достигнуть коэффициента замещения 40%, который рекомендован Международной организации труда. То есть пенсия должна составлять не менее 40% от утраченного заработка. Сегодня показатель в России составляет 30%. В абсолютных числах средняя зарплата составляет 41 тыс. руб., а средняя пенсия 13,7 тыс. руб. Чтобы достигнуть те самые 40%, сегодня важно пользоваться инструментами накопления.

Как накопить на счастливую старость

Поскольку я человек из пенсионной системы, то советую использовать государственную и негосударственную системы накопления. Иметь счет в НПФ на старость выгоднее, чем иметь счет в банке. Все-таки в банке мы держим средства на текущие покупки. А нужно приучить себя к тому, что ты должен откладывать на собственную пенсию, это важно. Пенсионные деньги называют «длинными», поскольку они достаточно длительный период копятся, помогая экономике страны или региона.

Благодаря длительному периоду накопления, в НПФ можно накопить достаточно большие средства, причем малыми страховыми взносами. Негосударственные пенсионные фонды ведут консервативную инвестиционную политику, плюс у них достаточно диверсифицированный инвестиционный портфель.

В любом случае, чем раньше вы начнете копить на пенсию, тем благополучнее будет ваша жизнь в «осеннем» возрасте. И уж точно рассчитывать на то, что государство должно обеспечить вам счастливую старость, не стоит. Чтобы пенсия была достойная важно начать копить самому. Перекладывать всю ответственность на государство я бы не стала.

Государственная пенсионная система устанавливает свои правила игры. Если возникнут какие-то сложности, то государство будет в первую очередь решать свои проблемы — а это глобальные проблемы в масштабах страны, будет менять правила игры, что, собственно, сейчас и происходит. Человек же может научиться брать на себя ответственность за свое будущее.

Фото: Pravda-TV.ru