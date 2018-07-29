Человек - существо неоднозначное. И его отношение к событиям и другим людям зачастую зависит от достоверности той информации о них, которой он обладает. Впрочем, у значительной части людей, живущих по принципу «быть как все и не высовываться», своего мнения и вовсе нет. Вернее, «какое нужно, такое и есть».

Наглядный пример тому: дружное думское голосование депутатов от партии «Единая Россия» за увеличение пенсионного возраста, против которого настроена подавляющая часть населения страны. Единственным депутатским отклонением от «генеральной линии» стало голосование «против» бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, за что «соратники» дружно потребовали её немедленного исключения из партии и лишения депутатского мандата.

Можно как угодно относиться к личным взглядам Поклонской, можно сколько угодно высмеивать их и порицать, но этой женщине нельзя отказать в мужестве иметь своё мнение и не отрекаться от него тогда, когда за него можно серьёзно поплатиться. Она показала это тогда, когда не побоялась вступить в должность прокурора в сложнейшей политической ситуации 2014 года. Она не отказалась от своего мнения и сейчас.

Поклонская достойна уважения уже тем, что дарит людям надежду. Всякое может случиться в жизни, как говорится в известной поговорке: «от сумы и от тюрьмы - не зарекайся». И если (не дай Бог!) кто-то окажется под судом, где все судьи вот так же дружно по дирижёрской палочке станут вопить «казни его!», найдётся хотя бы один тихий, но твёрдый голос человека, имеющего своё особое мнение и заступится за невинного так, как заступилась за народ Наташа Поклонская.