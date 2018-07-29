Требование митинга против повышения пенсионного возраста

Требование митинга «Сургут против повышения пенсионного возраста», поддержанное абсолютным большинством его участников.

Для упразднения «пенсионного фонда» и прекращения трат средств народа на никчёмные учреждения, а также для контроля гражданином РФ своих пенсионных средств, исключающими распоряжение ими другими лицами необходимо принять новый закон:

Пенсионные отчисления от заработной платы гражданина Росси на 28.07.2018 переводятся работодателем на его индивидуальный счет в Банке РФ.

На указанные средства банк начисляет компенсацию инфляции на основе данных государственной статистики и банковский процент на вклады не меньший, чем средний по России в других банках.

По достижении гражданином своего пенсионного возраста, Банк РФ выплачивает с указанного счёта от 30 до 40 процентов от средней заработной платы за последние 10 лет. После получения всех средства, государство назначает ему социальную пенсию – минимальный прожиточный минимум.

В случае смерти человека, на пенсионном счете которого имеются средства, последние выплачиваются наследникам умершего долями в размере не менее 40 процентов в месяц от средней заработной платы наследника или наследников.