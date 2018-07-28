​Мы отозвали из Госдумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров

Сегодня вместе с коллегой Олегом Морозовым отозвали из Государственной Думы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров.

По-прежнему убеждены в правильности самой идеи и будем добиваться ее законодательного оформления в интересах защиты интересов российских граждан. Ситуация, когда в принципе отсутствуют правовое регулирование и контроль за деятельностью частных компаний, не известно кому принадлежащих, но имеющих дело с персональными данными граждан и оказывающих массовые услуги населению, не допустима.

В то же время не можем не учитывать информационную кампанию, развернутую оппонентами самой идеи и подогреваемую, как можно предположить, владельцами и бенефициарами таких центров. Чего только не приписали нашему законопроекту — от якобы неминуемого подорожания услуг и вплоть до неизбежного исчезновения самих центров.

Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали. Да мы и сами без всякого сомнения проголосовали бы против закона, закрывающего визовые центры.

Другое дело, что такого намерения у нас никогда не было, да и в самом законопроекте, если его читать, а не интерпретировать, его тоже нет и в помине. Есть определенные идеи ведомств, как эту работу организовать, они не в законе, а в проектах прилагаемых нормативных актов (такие сейчас требования), которые, конечно же, подлежали обсуждению и корректировке в ходе работы над законопроектом. Обычная, нормальная практика.

Но оставлять возникшую ситуацию на лето, позволяя и далее будоражить общественное мнение тем, кто сейчас зарабатывает миллиарды в мутной воде, мы тоже не вправе.

Кстати, увидели в ходе развернувшейся дискуссии и несколько здравых идей, которые обязательно учтем в ходе дальнейшей работы над законопроектом. Так что — да, отзываем, но нет — не отказываемся от самой идеи и обязательно вернемся к ней в ходе осенней сессии. А до перевнесения законопроекта в новой редакции приглашаем разумное и здравомыслящее профессиональное сообщество, всех заинтересованных граждан к продолжению диалога. Увидимся в сентябре.

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