Как прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста в Сургуте // ФОТО

С 14 часов на площади перед кинотеатром «Аврора» начался митинг против повышения пенсионного возраста.
Его организовала партия КПРФ в Сургуте.
Напомним, сегодня с 17 до 19 часов на проспекте Комсомольский, 27, пройдет еще один митинг против пенсионной реформы. На этот раз организатором выступила партия ЛДПР.
UPD 14.00
Как передает корреспондент СИА-ПРЕСС с места события, сейчас на площади более 250 человек. В основном виднеются флаги КПРФ, но есть и представители из ЛДПР и Коммунистов России.
Также на митинг явились некоторые профсоюзы, российский объединенный трудовой фронт.
Сотрудники правоохранительных органов фотографируют плакаты, с которыми вышли горожане.
UPD 14.30
Председатель первичной профсоюзной организации — независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин: «Нужен законопроект, что пенсионные накопления пенсионера после его смерти должны наследоваться его родственниками».
Организаторы митинга заговорили о забастовке.
Митинг закончился через 35 минут дружным скандированием «Нет пенсионной реформе!».
UPD 14.40
Итоговая резолюция будет сформирована в течение недели путем голосования всех 11 общественных и политических объединений, которые заявились на митинг.
Главный пункт документа — непринятие пенсионной реформы в том виде, в каком она есть. Либо полное непринятие, либо с уступками. Например, сокращение трудового дня на два часа.
Резолюцию отправят в правительство, администрацию президента и в ЦК КПРФ.
UPD 14.50
После митинга некоторые горожане продолжают негодовать, вступая в конфликт с полицейским. К тому же участники остались недовольны, что им не дали итоговую резолюцию, называя акцию протеста «туфтой».
Проект «ДУМать и решать». Выпуск V. Как в Сургуте ремонтируют дороги? // ONLINE 31 июля в 15:30