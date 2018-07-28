Как прошел первый митинг против повышения пенсионного возраста в Сургуте // ФОТО

С 14 часов на площади перед кинотеатром «Аврора» начался митинг против повышения пенсионного возраста.

Его организовала партия КПРФ в Сургуте.

Напомним, сегодня с 17 до 19 часов на проспекте Комсомольский, 27, пройдет еще один митинг против пенсионной реформы. На этот раз организатором выступила партия ЛДПР.

UPD 14.00

Как передает корреспондент СИА-ПРЕСС с места события, сейчас на площади более 250 человек. В основном виднеются флаги КПРФ, но есть и представители из ЛДПР и Коммунистов России.

Также на митинг явились некоторые профсоюзы, российский объединенный трудовой фронт.

Сотрудники правоохранительных органов фотографируют плакаты, с которыми вышли горожане.

UPD 14.30

Председатель первичной профсоюзной организации — независимого профсоюза «Профсвобода» Александр Захаркин: «Нужен законопроект, что пенсионные накопления пенсионера после его смерти должны наследоваться его родственниками».

Организаторы митинга заговорили о забастовке.

Митинг закончился через 35 минут дружным скандированием «Нет пенсионной реформе!».

UPD 14.40

Итоговая резолюция будет сформирована в течение недели путем голосования всех 11 общественных и политических объединений, которые заявились на митинг.

Главный пункт документа — непринятие пенсионной реформы в том виде, в каком она есть. Либо полное непринятие, либо с уступками. Например, сокращение трудового дня на два часа.

Резолюцию отправят в правительство, администрацию президента и в ЦК КПРФ.

UPD 14.50

После митинга некоторые горожане продолжают негодовать, вступая в конфликт с полицейским. К тому же участники остались недовольны, что им не дали итоговую резолюцию, называя акцию протеста «туфтой».