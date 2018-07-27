О чем говорил новый полпред президента в УрФО во время визита в Сургут?

В Сургут 26 июля впервые с рабочим визитом приехал новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. За один день полпред успел побывать на объектах Сургутнефтегаза и пообщаться с губернатором Натальей Комаровой и ее заместителями. Для югорского правительства встреча с Цукановым фактически оказалась знакомством с новым представителем президента в федеральном округе.

В центре внимания полпреда ожидаемо оказалась тема балков, которые он, по собственному признанию, увидел впервые. По мнению Цуканова, в первую очередь из таких домов следует расселять семьи с детьми, так как «они не должны еще несколько лет жить в таких условиях». В качестве решения проблемы он предложил пересмотреть нынешнюю программу расселения балков. По ней все приспособленные к проживанию строения должны быть расселены до 2023 года, а при благоприятном сценарии — до 2021 года, о чем рассказала Наталья Комарова.

Во время встречи вспомнили и об одном из майских указов 2012 года, который предполагал перевод всех школьников на учебу в первую смену. По планам регионального правительства до 2024 года в округе должна появиться 91 школа, что позволит полностью отказаться от второй смены. Югра занимает одно из последних мест среди регионов по обеспеченности школ, что, по мнению Цуканова, требует особого внимания.



Довольно неожиданно полпред озвучил и проблему с распространением ВИЧ-инфекции в регионе. В Югре по итогам 2017 годам было зарегистрировано 25 150 человек с ВИЧ-положительным статусом, а «пораженность заболеванием населения округа составляет 1,1 процента», что выводит округ в число неблагополучных субъектов страны, заявил полпред. При этом Наталья Комарова отметила положительную динамику в борьбе с инфекции: «В 2017 году мы потратили на борьбу с ВИЧ 440 миллионов рублей федеральной помощи и столько же выделили из окружного бюджета. В результате мы впервые за 10 лет покинули 10-ку худших регионов страны по уровню заболеваемости и смогли подняться на 14 строчку в рейтинга».

Ситуация с разливами нефти в округе также была озвучена полпредом. В последнее время о плачевной экологической ситуации в регионе говорилось много. По данным, которые озвучил Цуканов, в Югре за шесть месяцев этого года было зафиксировано 1497 разливов нефти, а загрязненными оказались 3500 гектар земли.

Экологическая ситуация в Югре требует особого внимания. На нее влияет и состояние очистных сооружений, и разливы нефти, большое количество которых происходит на внутрипромысловых нефтепроводах. Следствием этого являются проблемы с водообеспечением. У Югры наихудший показатель по качеству воды в УрФО , – отметил полпред.

Круг проблем, озвученный Цукановым, по большей части, сюрпризом не стал. При этом не стоит надеяться, что после смены представителя президента в УрФО ситуация моментально изменится. Во-первых, не нужно забывать, что полномочия полпреда остаются ограниченными настолько, что многие сомневаются в необходимости сохранения этого института. Во-вторых, Цуканов человек на Урале новый, и на то, чтобы вникнуть в местную повестку, у него уйдет время. Кроме того, если его предшественник Игорь Холманских, при всех оговорках, воспринимался местными элитами, как свой человек, то бывший губернатор Калининградской области и полпред в Северо-Западном округе может быть встречен в штыки.

То, насколько Цуканову удастся вписаться в наши реалии, станет понятно ближе к зиме, когда регионы начнут формировать планы на 2019 год. От того, удастся ли новому полпреду пролоббировать свою стратегию развития Урала, будет зависеть и его политическое будущее в УрФО.