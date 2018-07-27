​Возможно, иностранцы не смогут работать в сфере образования и общепите в Югре с 2019 года

На интернет-портале для обсуждения проектов и нормативных актов органов власти в Югре появился проект постановления губернатора округа о запрете иностранным гражданам, получившим патент, работать в определенных сферах деятельности. Помимо существующих пунктов в документе появились еще два, которые, возможно, ограничат трудовые возможности приезжих в 2019 году. Речь идет о запрете деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков (другими словами — общепит) и о запрете деятельности в сфере образования.

Справка: Трудовой патент — это разрешение на работу в России для безвизовых иностранных граждан. Он требуется приезжим из Абхазии, Азербайджана, Узбекистана, Украины.

В проекте уточняется, что к данной мере обратились, чтобы обеспечить охрану здоровья населения, а также для поддержания качественного уровня образования и развития детей. Разработчики проекта считают, что цели можно добиться за счет исключения низкоквалифицированных иностранных работников в сфере образования и общепита. «Данные сферы деятельности, предусматривают трудоустройство граждан, владеющих русским языком в полном объеме. В свою очередь, иностранные граждане, имеющие патент, зачастую владеют русским языком лишь на базовом уровне, минимально необходимом для возможности осуществления ими трудовой деятельности», — отмечается в проекте.

Сургутская торгово-промышленная палата выступила против данного запрета. Ее представители обращают внимание на то, что иностранные работники привлекаются на работу на должности обслуживающего персонала и не имеют прямого отношения к производственному процессу. Это касается как сферы образования, так и питания.

Кроме того, ТПП отмечает, что на данный момент количество вакансий превышает число безработных.

Например, по данным организации, на должность подсобного рабочего приходится 1007 безработных, в то время как вакансий — 4379.

Сургутская ТПП проводила опрос предпринимателей Сургута и района, по итогам которого стало ясно, что гостей из-за рубежа привлекают на вакансии повара, пекаря, кухонного рабочего, буфетчика, грузчика, уборщика производственных, служебных помещений. А в одном заведении могут трудиться до десяти таких работников.

Таким образом, палата предлагает принимать иностранцев на вспомогательные должности.

Специалист СТПП по оценке регулирующего воздействия Ольга Билль сообщила корреспонденту siapress.ru, что вчера закончились публичные консультации в рамках оценки регулирующего воздействия, и в данный момент организация ждем комментарии разработчиков проекта.

А как вы считаете, стоит ли ограничивать или запрещать иностранцам работать в сфере образования и общепита? Своим мнением вы можете поделиться в комментариях.