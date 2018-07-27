Весёленьким таким уже вырисовывается 2019 год

Сколько будет стоить доллар США в 2024 году? Ответы на этот и другие вопросы можно найти в обновлённом Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития (обзор «Картина экономики» ). В 2024 году среднегодовой курс доллара США составит 68 рублей, а в 2019 году – 63,2 рубля. Так думают наши экономические власти, так прогнозируют. Стоит ли ориентироваться на эти цифры? – Думаю, что нет. Ещё десятки раз пересмотрят этот уровень и увидим мы эти 68 рублей за доллар США гораздо раньше.

Но такие прогнозы надо смотреть внимательно, кое-что полезное с точки зрения понимания намерения властей из них извлечь можно.

На что следует особо обратить внимание, так это на то, что прогнозируется фактическое прекращение роста реальной заработной платы в 2019 году: всего лишь плюс 0,8% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,3% в текущем году.

Понятно, почему оказался в этом году таким хорошим этот показатель: президентские выборы. Но выборы закончились, и рост зарплат даже по официальному прогнозу практически должен остановиться. Предполагается, правда, что с 2020 года темпы роста реальных зарплат будут потихоньку увеличиваться, но это только надежды. Инфляция в 2019 году должна вырасти до 4,3%, в то время как по итогам 2017 года она была на уровне 2,5%.

Итак, весёленьким таким вырисовывается следующий 2019 год: пенсионный возраст повышается, налоги (НДС и пр.) увеличиваются, зарплаты не растут, инфляция опять начинает ускоряться. Кстати, цены на бензин снова должны резко вырасти (там ведь НДПИ собираются повышать). И это всё не чьи-то злопыхательские хотелки, как кому-то может померещиться, а официальные намерения и прогнозы властей. Ещё раз: это всё власти так прогнозируют, и не только прогнозируют, но и делают.

Вопрос: как это сочетается с утверждением, что экономика перешла к устойчивому росту: Ответ: никак не сочетается.

Если всё так хорошо, то почему так плохо?