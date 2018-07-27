Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя ГД Сергей Неверов заявил, что представители комитетов Государственной Думы уже активно работают над проектом федерального бюджета на 2019 год, сообщается на сайте госдумы.

«Мы по ряду вопросов настаиваем на принятии определенных решений, которые должны быть отражены в бюджете. Первое: мы рассчитываем, что индексация пенсий будет заложена с 1 января, и эта индексация не будет привязана к уровню инфляции, а будет выше. Соответственно, произойдет тот рост пенсий, о котором мы говорили: в среднем (я подчеркну, в среднем) на 12 000 рублей в год. Кроме того, вы знаете, что мы обратились с просьбой предусмотреть в бюджете на 2019–2021 годы по 15 млрд рублей на субсидии производителям сельскохозяйственной техники», — рассказал Сергей Неверов.

Второй блок поправок касается расширения возможности применения патентной системы налогообложения.

«Это законопроект приоритетный для нашей фракции, он направлен на реализацию программы, с которой «Единая Россия» шла на выборы и мы обсуждали это на программной комиссии с председателем партии. Речь идет о том, что патентная система налогообложения могла применяться для тех, кто занимается животноводством и растениеводством. Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению выдавать один патент на обе сферы этой деятельности. Это то, о чем многократно говорили фермеры, поскольку для них это действительно удобно, особенно в рамках одного патента: ведь для того, чтобы получить с коровы молоко, ее сначала нужно накормить, а соответственно, вырастить кормовую базу, которую также можно реализовывать на рынке при излишках», — рассказал Сергей Неверов..