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Неверов: Индексация пенсий будет выше инфляции

Фото nsn.fm
Фото nsn.fm

Руководитель фракции «Единая Россия», заместитель Председателя ГД Сергей Неверов заявил, что представители комитетов Государственной Думы уже активно работают над проектом федерального бюджета на 2019 год, сообщается на сайте госдумы.

«Мы по ряду вопросов настаиваем на принятии определенных решений, которые должны быть отражены в бюджете. Первое: мы рассчитываем, что индексация пенсий будет заложена с 1 января, и эта индексация не будет привязана к уровню инфляции, а будет выше. Соответственно, произойдет тот рост пенсий, о котором мы говорили: в среднем (я подчеркну, в среднем) на 12 000 рублей в год. Кроме того, вы знаете, что мы обратились с просьбой предусмотреть в бюджете на 2019–2021 годы по 15 млрд рублей на субсидии производителям сельскохозяйственной техники», — рассказал Сергей Неверов.

Второй блок поправок касается расширения возможности применения патентной системы налогообложения.

«Это законопроект приоритетный для нашей фракции, он направлен на реализацию программы, с которой «Единая Россия» шла на выборы и мы обсуждали это на программной комиссии с председателем партии. Речь идет о том, что патентная система налогообложения могла применяться для тех, кто занимается животноводством и растениеводством. Кроме того, регионы смогут по своему усмотрению выдавать один патент на обе сферы этой деятельности. Это то, о чем многократно говорили фермеры, поскольку для них это действительно удобно, особенно в рамках одного патента: ведь для того, чтобы получить с коровы молоко, ее сначала нужно накормить, а соответственно, вырастить кормовую базу, которую также можно реализовывать на рынке при излишках», — рассказал Сергей Неверов..


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Сегодня в 15:03, просмотров: 207, комментариев: 3


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Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 15:23
"...мы рассчитываем.." не означает, что это "будет". Да и вообще, верить вам, господа из ЕР, нельзя.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:43
Это хорошо, что он подчеркнул, что в среднем, рост пенсий повышаться будет, на 12 тыщ в год. Потому, что для депутатов и чиновников будут вершки, скажем на 30 тыщ в год, а остальным корешки, на 1 тыщ в год, а в среднем на 12 тыщ. По телеку так и говорили, что к году эдак 2024 пенсия для большинства россиян вырастет с 14 до 20 тыщ, то есть на 6 тыщ за 6 лет. За это время 8-9 тыщ съест инфляция. Спасибо Путину, спасибо партии, за нашу счастливую старость.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:05
Походу, здря они болячку пенсионую разворошили. Народ сомнения мучать начали и всякие нехорошие мысли стали в голову приходить. Мне вот давеча Маяковский снился. Стоит такой как памятник и трубит:
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Утром проснулся, думаю, к чему бы это?


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