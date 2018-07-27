Статья дня. Президент, который держит граждан за болванов

Из высказываний Владимира Путина мы узнали много интересного.

Оказывается, президенту не нравится повышение пенсионного возраста.

Оказывается, для поддержания в течение 10 лет нынешней пенсионной системы возможностей в стране хватит.

Если бы в нормальной стране президент несколько месяцев отмалчивался по самому обсуждаемому гражданами вопросу (при этом его пресс-служба уверяла бы, что он этим вообще не занимается), а потом выступил бы подобным образом — на том его правление бы и закончилось.

Потому что в нормальных странах граждане очень не любят, когда президент ведет себя так, как будто только что вернулся из длительной эмиграции, и держит граждан за болванов.

Первое. Невозможно поверить, что правительство Медведева могло внести какое-либо серьезное предложение, которое не было бы согласовано с президентом Путиным, а тем более — ему бы не нравилось.



Второе. Если еще на десять лет нынешних возможностей хватит — зачем сейчас поднимать пенсионный возраст? Может быть сначала (о чем твердили все критики) наладить нормальное здравоохранение, поднять продолжительность жизни, увеличить доходы граждан, создать новые рабочие места — а уже потом обсуждать пенсионный возраст? Однако, критиков (как это делали, например, единороссы в Псковском областном собрании) уверенно именовали «врагами народа» и «политическими провокаторами».

Третье. На протяжении последнего месяца все ресурсы государственной пропаганды и все ВИП-персоны, которых удалось для этого привлечь, были брошены на доказательство крайней необходимости повышения пенсионного возраста. Единороссам было объявлено, что любое сомнение в правильности этого предложения будет наказано, как ослушание. Почти все законодательные собрания регионов превосходящими силами единороссовских депутатов одобрили повышение пенсионного возраста. Госдума приняла законопроект в первом чтении силами 328 единороссов. Нагло и цинично наплевали на мнение подавляющего большинства граждан, которые по всем опросам, категорически «против». А теперь выясняется, что дискуссия только начинается? Что мешало начать ее раньше? И принимать решения по ее результатам?

Четвертое. Первое чтение закона в Госдуме — это официальное одобрение его концепции. Никакой иной концепции, кроме повышения пенсионного возраста, там нет. При втором чтении возможны только поправки, эту концепцию не меняющие. И это называется «окончательного решения еще нет»?

Пятое. Почему президент Путин, когда пол-страны стояло на ушах, обсуждая «пенсионные» предложения, молчал обо всем, что сказал сейчас? До него только сейчас все это дошло? Что помешало ему выступить раньше — как минимум, до голосования в Думе? Почему он «держал паузу» — чтобы теперь выйти, весь в белом, и даровать милости? В виде или полной отмены предложений правительства, или их серьезного смягчения?

Досрочная отставка и президента, и правительства, и Госдумы — вот что они реально заслужили.

И на выборах всех уровней теперь (о чем я уже писал) должен быть очень простой принцип: ни одного голоса тем, кто поддержал повышение пенсионного возраста.

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