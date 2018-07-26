Тюменская область исключена из списка регионов с обманутыми дольщиками

Тюменская область решила проблему обманутых дольщиков. Хотя на территории региона в настоящее время еще сохранились три долгостроя, но ситуация находится под полным контролем областного управления строительства и администраций муниципалитетов, и все многоэтажки будут заселены уже в этом году. Причем один из них на 167 квартир

- уже в начале августа. Это позволило исключить дольщиков из реестра граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, а саму Тюменскую область - из числа субъектов с долгостроями.

Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев во время Всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве» 25 июля, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Опыт регионов, в том числе и Тюменской области, успешно разрешивших проблему обманутых дольщиков, будет использоваться для тиражирования в других регионах. «В каких-то регионах принимались законы по переходу на бюджетное финансирование, где-то проблемы обманутых дольщиков решались при помощи выделения федеральной земли», – пояснил министр.

Вот один из примеров решения вопроса из практики тюменцев.

При содействии правительства области в рамках дела о банкротстве застройщика незавершенный строительством дом на 167 квартира передан созданному участниками строительства ЖСК. Для завершения строительства дома правительством области привлечено ООО «Зеленый мыс». Строительство дома завершено, и 18 июля застройщику выдано заключение о соответствии построенного дома требованиям технических регламентов и проектной документации.

Кроме того, главное управление строительства совместно с прокуратурой проводит проверки целевого использования денежных средств участников долевого строительство. На сегодняшний день нецелевое использование средств не выявлено.

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