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Увеличение НДС — ловушка для России

Фото: Публикации.Ру
Фото: Публикации.Ру

Почему повышают именно налог на добавленную стоимость, а не любой другой? Потому что именно это самый хорошо собираемый налог в России. Уклониться от уплаты НДС практически невозможно. Много лет налоговая служба настраивала себя таким образом, чтобы уметь хорошо контролировать уплату НДС. Сейчас она знает о своих плательщиках больше, чем могли бы узнать о них профессиональные сыщики, владеет информацией обо всех вводах-выводах их средств.

Необходимо понимать, что любой налог — это доля от некоторой базы. Повышение от базы может быть невысоким, а от самой доли, то есть от увеличенного налога, будет значительно выше. Сейчас налог увеличился на 2% — с 18 до 20. Это 2% от базы. Вроде бы не очень много, но с точки зрения самого налога повышение происходит на 11%, потому что 2% от 18% — это примерно 11%. И это серьезное повышение, добавление 11% к объему собираемого налога.

Если речь идет о том, как действительно увеличить размер собранного налога, то начинать надо именно с НДС. Потому что повышение ставки других налогов вызывает у их плательщиков моментальное стремление уйти в тень, найти возможности уклониться от уплаты с помощью разнообразных хитроумных схем. И часто им это удается. А НДС в России этого толком не позволяет. Налоговая научилась распознавать фирмы-однодневки, специально создаваемые компании и любые схемы минимизации затрат по этому налогу.

То, что имеет большую добавленную стоимость, будет больше облагаться налогом. Поэтому увеличение НДС в первую очередь повысит нагрузку на те компании, которые используют больше дорогого труда. Речь идет о цифровой экономике. Сейчас мы отстаем от Запада на полтора экономических уклада, а скоро будем на два. Догнать их можно. Но для этого необходимо начать с преференций для новой, основанной на высококвалифицированном, хорошо оплачиваемом труде, экономики. Она и так с трудом выдерживает достаточно высокие социальные налоги. А к ним добавляется новая нагрузка в виде повышения НДС. Кроме того, очевидно, пострадает импорт, поскольку он оплачивает полную стоимость НДС. А значит, и все высокотехнологичное производство, потому что основные компоненты таких технологий — запчасти, детали, услуги и сервис — мы прежде всего покупаем на Западе.

Фактически повышение налога на добавленную стоимость ставит в затруднительные условия все то, что могло бы двигать нашу экономику вперед. Но здесь есть одно но: все-таки повышение с 18 до 20% не такое страшное. Оно не убивает экономику. Оно просто делает себестоимость чуть выше, а значит, мы будем сами производить чуть меньше и покупать чуть больше.

Крупные предприятия, которые лучше справляются со своими расходами, будут в привилегированном положении. Компании, которые существуют на государственные дотации, будут чувствовать себя лучше, а предприятия поменьше, создающие инновационные продукты, окажутся в худшем положении. Частным предприятиям тоже будет нелегко.

Если говорить о ценах после повышения налога, то, конечно, они увеличатся, но мы не можем определить, в какой пропорции. Очевидно, что эта мера будет способствовать инфляции. Я слышал о добавлении одного процентного пункта. Это такой royal estimation, то есть если произойдет повышение на 2% от добавленной стоимости, то один процент достанется потребителям, а другой — производителям.

Эта оценка ничем не хуже и не лучше любой другой. Понятно, что повышение цен будет больше нуля. Но у меня есть ощущение, что оно превысит 1%, потому что в России достаточно неэластичный спрос. И потребители возьмут на себя больше, чем производители.

Так или иначе, катастрофы не происходит и пугаться особо нечего. Но надо понимать, что это действие абсолютно в стиле и рамках общей стратегии нашего правительства. Оно ведет политику, исходя из того, что страна должна оставаться в традиционном экономическом укладе. Этот уклад похож на предындустриальный, то есть по историческому уровню это середина XX века с упором на крупные государственные неприбыльные компании, на картели, на крупные частные предприятия. И в конечном итоге — с упором на сохранение роли России как производителя не технологичной продукции и импортера из-за рубежа.

Это не плохо, не хорошо — это жизнь. В некотором смысле это запирание России в ловушке отстающей экономики. Если бы я разговаривал с человеком, который однозначно выступает за современную экономику, то я бы сказал, что это плохо. Но в правительстве наверняка найдутся люди, которые всерьез будут обосновывать, почему Россия должна оставаться сырьевым придатком, почему она должна иметь устаревший экономический уклад. И в конце концов — почему это хорошо, а пытаться тягаться с Западом на его поле, например, нам и не нужно.

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Сегодня в 16:17, просмотров: 109, комментариев: 0


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