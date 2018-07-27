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Казус почты

Реформа нужна. Вот только время для данного нововведения выбрано странно

Да, транспортными компаниями дешевле и быстрее товары из интернет-магазинов заказывать, но иногда это свои неудобства имеет. Например, вы в отпуске. В отъезде. Покупаете что-то по краткосрочной акции. Выбираете способ доставки. Служба доставки покупку за 3-4 дня привезёт. Но дополнительный срок хранения на их складах – дорого получится. Поэтому лучше отправить почтой России: пару недель, пока дойдёт, потом ещё месяц хранится. Можно успеть из отпуска вернуться, потом забрать спокойненько.

Прихожу на почту, отдаю уведомление. Девочка-оператор говорит мне, что посылка днём ранее ушла обратно. Я удивляюсь: как так? Мне говорят, что новые правила: с 1-го июНя 2018 года почтовые отправления хранятся в отделении 2 недели, а не один месяц, после чего отправляются обратно.
- Вам должны были позвонить. Не дозвонились, вероятно.
- Я уезжал. Мог быть вне зоны доступа. Но, позвольте, в июне два раза был тут, на почте. И нигде не видел объявления ни большими красными буквами, ни маленькими чёрными, что сроки хранения изменились. И сейчас не вижу!
- Приказ о том, чтобы мы повесили объявления, пришел только на этой неделе…

Нарочно не придумаешь: в 20-х числах июЛя приходит приказ повесить объявления об изменении сроков с 1-го июНя!Будем объективны: реформа почты нужна. Сокращение срока хранения позволит разгрузить помещения почтовых отделений, куда можно будет посадить сотрудников «Почта-банка», а то они как неприкаянные маются по углам зала ожидания постоянно. Вот только время для данного нововведения выбрано странно: летние месяцы, когда очень многие в отпусках. Расчет на то, что количество отправлений поменьше, чем весной-осенью?

Ещё очень помогло бы введение современных автоматизированных систем и жёстких правил складского учёта. Вероятно, многие бывали в ситуации, когда работник почты пять минут перебивает вручную идентификаторы с бумажек, а потом на десять минут пропадает в подсобном помещении в поисках посылки. А очереди в это время растут, народ звереет в ожидании... Впрочем, у нас перед глазами есть наглядный пример Сбербанка, за десять лет превратившегося из бюрократического монстра в один из удобнейших для простого смертного институтов.

В моём случае сотрудники почты сработали оперативно: куда-то позвонили и вроде бы перехватили мою посылку, пока она из Сургута не уехала. Авось, получу сегодня без казусов.


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27 июля в 07:03, просмотров: 780, комментариев: 4


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Комментарии:
альберт леонов
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27 июля в 08:16
Интересно! Очень дажА!
Но Кирилл не подумал или не хотел маленько мозгом по работать. Если бы он это сделал, тогда бы пришел к одному интересному умозаключению. А именно
Сколько никому не нужной информации заполняется работниками почты?
Кому кроме начальства почты нужны всякие отчеты и карточки
Как в школе, завалили учителя всякими отчетами, а когда ему готовится к занятиям, повышать свои профуровень?
Так и на почте, они все время составляют отчеты, молодежь не держится, з/п маленькая. Ее не против повысить, но тогда за услуги платить больше придется, а ни кто не хочет! Да транспортных компаний много , случаи наверно не у меня одного были, когда вместо Сургут ХМАО, отправление уходило Сургут, Самарская обл.
Причем там уровень автоматизации выше чем на почте и складской учет... Берут кучу денег а доставка медленнее...
Почту критиковать просто, ровно как и школу, нет у них пиар службы, нет у них специального бюджета на пиар и маркетинг, в суд на край не потащат, ровно как и школа. От каждого чиха дрожат.
Значит можно критиковать, поучать...
Даже администрацию Сургута не так страшно критиковать как некоторые крупные корпорации или иные госучереждения.
Слово высказать за пенсионную реформу можно, а критиковать губернатора - страшно...
Kirill Akincev альберт леонов
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27 июля в 13:57
1.Верно. Тонны ненужной информации. Ручкой. Вместо того, чтобы сканером считать по штрих коду. Как и у учителей в школах. Как и участковых милиционеров. Как и у врачей в поликлиниках. И ещё согласие на обработку персональных данных в шести экземплярах. Надо оптимизировать, однозначно. Почта идёт по этому пути, как когда-то пошёл сбербанк. Да, не без ошибок и не без неудобств, не все решения продуманы.Но идёт. И персонал - простые люди, которые там работают - принимает на свою голову шквал недовольства. И старается. Поэтому они молодцы. И я категорически не согласен с вами, в том, что нужно просто жалеть их, но ничего не менять.
2. Про губернатора. Она мне помешала ровно один раз, года четыре назад. Мне пришлось в шесть утра машину переставлять, потому что она отделение сбербанка открывать приезжала. И один раз помогла, когда я обращение писал по поводу соседа по дачному участку, который у себя цех по производству окон поставил. Больше у меня ни претензий, ни благодарностей к губернатору нет.
По поводу городской администрации. Повторюсь: мне нравится детский городок на Сайме. Мне нравится, как отремонтировали улицу Майская. Мне не нравится, что происходит с салаховской гимназией и со школой Знаменского. Больше я ничего про городскую администрацию сказать не могу.
альберт леонов Kirill Akincev
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27 июля в 14:14
Эти все вопросы ну ни как не в местной компетенции стоят.
Вопросы эти не местного масштаба, другой уровень , федеральный.
Ладно почта, согласен, сканеры и все такое... Водочные сканеры сбой дают, в магазинах сбоят. Про сбер молчу, да они сделали кое что, продвинулись до того , что деньги с карточек воруют, причем еще много чего делают, в свою пользу , не клиентскую. Круто сидеть и платить одним касанием смартфона. Но почта, это другой механизм.
Вопрос не мешает или нет, вопрос в другой плоскости стоит.
Правильно или не правильно идет вектор движения округа.
Ровно так и с администрацией города. Про мусорницы говорил очень давно, наконец их закупили....
Про школу Знаменского - это не вопрос администрации города, прощу говоря, разгильдяйство руководства! Там замечания - гроша выделенного не стоят. Разве они не знали? Или не видело руководство школы? Оно пустило все на самотек!
Так что - город тут не при чем, Слаховка - это просто ШКОЛА! Которая содержится на госденьги, и должна давать образование согласно закону.


Kirill Akincev альберт леонов
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27 июля в 14:45
Я тут пока в поезде ехал читал "Российскую газету". Там много интересного пишут, оказывается. Про итоги деятельности Собянина, как губернатора, была заметка. В ключе: "ещё 4 года назад родители занимали очереди, чтобы подать документы в определённые школы. Сейчас, благодаря Собянину, такой проблемы нет в большинстве округов, потому что все школы стали одинаковые. 600 школ реформирования, ещё 300 предстоит".
Как вы думаете, Альберт, что произошло? Подтянули школы до уровня сильнейших? Предполагаю, наоборот, школ заровняли до" среднего уровня". И очередей нет, потому что родители, кто может позволить, перевели детей из усредненных школ в лучшие из тех трёхсот, что остались неохваченными реформой.

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