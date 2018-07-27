Казус почты

Да, транспортными компаниями дешевле и быстрее товары из интернет-магазинов заказывать, но иногда это свои неудобства имеет. Например, вы в отпуске. В отъезде. Покупаете что-то по краткосрочной акции. Выбираете способ доставки. Служба доставки покупку за 3-4 дня привезёт. Но дополнительный срок хранения на их складах – дорого получится. Поэтому лучше отправить почтой России: пару недель, пока дойдёт, потом ещё месяц хранится. Можно успеть из отпуска вернуться, потом забрать спокойненько.

Прихожу на почту, отдаю уведомление. Девочка-оператор говорит мне, что посылка днём ранее ушла обратно. Я удивляюсь: как так? Мне говорят, что новые правила: с 1-го июНя 2018 года почтовые отправления хранятся в отделении 2 недели, а не один месяц, после чего отправляются обратно.

- Вам должны были позвонить. Не дозвонились, вероятно.

- Я уезжал. Мог быть вне зоны доступа. Но, позвольте, в июне два раза был тут, на почте. И нигде не видел объявления ни большими красными буквами, ни маленькими чёрными, что сроки хранения изменились. И сейчас не вижу!

- Приказ о том, чтобы мы повесили объявления, пришел только на этой неделе…



Нарочно не придумаешь: в 20-х числах июЛя приходит приказ повесить объявления об изменении сроков с 1-го июНя!Будем объективны: реформа почты нужна. Сокращение срока хранения позволит разгрузить помещения почтовых отделений, куда можно будет посадить сотрудников «Почта-банка», а то они как неприкаянные маются по углам зала ожидания постоянно. Вот только время для данного нововведения выбрано странно: летние месяцы, когда очень многие в отпусках. Расчет на то, что количество отправлений поменьше, чем весной-осенью?



Ещё очень помогло бы введение современных автоматизированных систем и жёстких правил складского учёта. Вероятно, многие бывали в ситуации, когда работник почты пять минут перебивает вручную идентификаторы с бумажек, а потом на десять минут пропадает в подсобном помещении в поисках посылки. А очереди в это время растут, народ звереет в ожидании... Впрочем, у нас перед глазами есть наглядный пример Сбербанка, за десять лет превратившегося из бюрократического монстра в один из удобнейших для простого смертного институтов.



В моём случае сотрудники почты сработали оперативно: куда-то позвонили и вроде бы перехватили мою посылку, пока она из Сургута не уехала. Авось, получу сегодня без казусов.