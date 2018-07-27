Казус почты

Да, транспортными компаниями дешевле и быстрее товары из интернет-магазинов заказывать, но иногда это свои неудобства имеет. Например, вы в отпуске. В отъезде. Покупаете что-то по краткосрочной акции. Выбираете способ доставки. Служба доставки покупку за 3-4 дня привезёт. Но дополнительный срок хранения на их складах – дорого получится. Поэтому лучше отправить почтой России: пару недель, пока дойдёт, потом ещё месяц хранится. Можно успеть из отпуска вернуться, потом забрать спокойненько.
Прихожу на почту, отдаю уведомление. Девочка-оператор говорит мне, что посылка днём ранее ушла обратно. Я удивляюсь: как так? Мне говорят, что новые правила: с 1-го июНя 2018 года почтовые отправления хранятся в отделении 2 недели, а не один месяц, после чего отправляются обратно.
- Вам должны были позвонить. Не дозвонились, вероятно.
- Я уезжал. Мог быть вне зоны доступа. Но, позвольте, в июне два раза был тут, на почте. И нигде не видел объявления ни большими красными буквами, ни маленькими чёрными, что сроки хранения изменились. И сейчас не вижу!
- Приказ о том, чтобы мы повесили объявления, пришел только на этой неделе…
Нарочно не придумаешь: в 20-х числах июЛя приходит приказ повесить объявления об изменении сроков с 1-го июНя!Будем объективны: реформа почты нужна. Сокращение срока хранения позволит разгрузить помещения почтовых отделений, куда можно будет посадить сотрудников «Почта-банка», а то они как неприкаянные маются по углам зала ожидания постоянно. Вот только время для данного нововведения выбрано странно: летние месяцы, когда очень многие в отпусках. Расчет на то, что количество отправлений поменьше, чем весной-осенью?
Ещё очень помогло бы введение современных автоматизированных систем и жёстких правил складского учёта. Вероятно, многие бывали в ситуации, когда работник почты пять минут перебивает вручную идентификаторы с бумажек, а потом на десять минут пропадает в подсобном помещении в поисках посылки. А очереди в это время растут, народ звереет в ожидании... Впрочем, у нас перед глазами есть наглядный пример Сбербанка, за десять лет превратившегося из бюрократического монстра в один из удобнейших для простого смертного институтов.
В моём случае сотрудники почты сработали оперативно: куда-то позвонили и вроде бы перехватили мою посылку, пока она из Сургута не уехала. Авось, получу сегодня без казусов.
Но Кирилл не подумал или не хотел маленько мозгом по работать. Если бы он это сделал, тогда бы пришел к одному интересному умозаключению. А именно
Сколько никому не нужной информации заполняется работниками почты?
Кому кроме начальства почты нужны всякие отчеты и карточки
Как в школе, завалили учителя всякими отчетами, а когда ему готовится к занятиям, повышать свои профуровень?
Так и на почте, они все время составляют отчеты, молодежь не держится, з/п маленькая. Ее не против повысить, но тогда за услуги платить больше придется, а ни кто не хочет! Да транспортных компаний много , случаи наверно не у меня одного были, когда вместо Сургут ХМАО, отправление уходило Сургут, Самарская обл.
Причем там уровень автоматизации выше чем на почте и складской учет... Берут кучу денег а доставка медленнее...
Почту критиковать просто, ровно как и школу, нет у них пиар службы, нет у них специального бюджета на пиар и маркетинг, в суд на край не потащат, ровно как и школа. От каждого чиха дрожат.
Значит можно критиковать, поучать...
Даже администрацию Сургута не так страшно критиковать как некоторые крупные корпорации или иные госучереждения.
Слово высказать за пенсионную реформу можно, а критиковать губернатора - страшно...