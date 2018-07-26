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Статья дня: Пенсионеры из Европы - почувствуй разницу

Очень познавательную и показательную таблицу опубликовал автор Яндекс.Дзен Сергей Никитский в своем блоге

Наткнулся на сравнительную таблицу условий выхода на пенсию российских и европейских пенсионеров.

Очень показательно...

Обратите внимание на продолжительность жизни.
Ну и средний размер пенсии тоже говорит о многом.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 301, комментариев: 3


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:14
Щас, пенсионеры из Европы в Россию ломануться…
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 14:16
Посчастливилось наблюдать такую картину в кафешечке в Барселоне: группа бабусек и дедусек сидит хихикает-хахакает, болтает, перекусывает, в общем - отдыхают люди, наслаждаются жизнью, при этом двое из них прикатили в кафе на креслах инвалидных. Я не могу вспомнить не то что развесёлого человека в инвалидной коляске в нашей стране, но даже просто вот так отдыхающие вот такие вот бабуськи-дедуськи мне не вспоминаются.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:09
Да, бывшие соц. страны, Чехия и Польша. Пенсия 500 евро. Россия вроде тоже из бывших. И с ресурсами получшее будет. Как-то не сложилось.
Видно дело не в бобине – раздолбай сидит в кабине.
Ну и ладно. Зато в России миллиардеров больше чем у всех вместе взятых из списка. Пусть завидуют…

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