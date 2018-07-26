Статья дня: Пенсионеры из Европы - почувствуй разницу

Наткнулся на сравнительную таблицу условий выхода на пенсию российских и европейских пенсионеров.
Очень показательно...
Обратите внимание на продолжительность жизни.
Ну и средний размер пенсии тоже говорит о многом.
Наткнулся на сравнительную таблицу условий выхода на пенсию российских и европейских пенсионеров.
Очень показательно...
Обратите внимание на продолжительность жизни.
Ну и средний размер пенсии тоже говорит о многом.
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться