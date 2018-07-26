16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,0836   EUR  73,7510  

Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии

С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования

Объявленная правительством в июне реформа пенсионной системы вызвала негодование большинства россиян и замешательство среди экспертов и политиков.

Владимир Путин дал первый комментарий:

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой (вариант) не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста»/

Президент пояснил свою позицию: «Довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет».

В поисках решения глава государства намерен «послушать все мнения, все точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая сейчас разворачивается».

Считаю, что для обеспечения сбалансированности пенсионной системы следует дополнительно рассмотреть другие варианты:

1. Установление предельных значений выплат для работающих пенсионеров. В СССР была введена практика, когда общий размер пенсионных выплат и заработной платы не мог превышать определенной суммы. В настоящее время за основу можно взять три прожиточных минимума для трудоспособного населения, установленных в каждом субъекте РФ.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре его величина на 1 квартал 2018 года установлена в размере 15 356 рублей.

То есть при выплате пенсии предлагаю учитывать среднемесячные доходы граждан и выплаты за год, а в случае превышения суммы 46068 рублей после налогообложения производить корректировку ежемесячных выплат в следующем году. Учёт доходов и выплат возможен при межведомственном взаимодействии с Министерством по налогам и сборам.

Основная функция социальных выплат - перераспределение ВВП и выравнивание уровня жизни населения.

2. Предлагаю все отчисления в ПФ РФ направлять на страховую часть пенсии.

Действующая в последние годы в РФ пенсионная реформа предполагает использование такого понятия, как накопительная часть пенсии, которая формируется из 6% взносов, отчисляемых ежемесячно работодателем в ПФ. В данном случае увеличение размера будущей пенсии полностью зависит от работника. Ведь суть накопительной части пенсии заключается в возможности самостоятельного инвестирования своих денег. Насколько удастся увеличить накопленный капитал, зависит от выбора правильной стратегии вложения, иными словами, кому в управление будут отданы деньги.

С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования, при которой предполагается формирование пенсионных накоплений из обязательных взносов в ПФР. Минфин и ЦБ предложили модернизировать систему, переведя накопительный элемент в добровольную форму, т.е. когда взносы работающие граждане будут осуществлять самостоятельно из своей зарплаты. Ранее подобную реформу уже предлагал Минфин в качестве одного из пунктов модернизации пенсионной системы.

Величина взносов будет составлять от 0% до 6%, при этом они будут удерживаться работодателем из заработной платы своего работника и направляться сразу в НПФ. Правительство предлагает предоставлять льготы в виде налогового вычета на внесенную сумму.

Также гражданин сможет досрочно снять не более 20% данных средств и тратить на свое усмотрение. При этом обсуждается вопрос полного изъятия накоплений при возникновении «сложной жизненной ситуации» (болезнь, периоды временной нетрудоспособности и т.п.).

3. Предлагаю рассмотреть возможность сокращения расходов на администрирование до 1 % от суммы отчислений в ПФ РФ.

Пенсионный фонд России занимает первое место в мире по численности среди аналогичных структур - около 120 000 сотрудников, и тратит на администрирование по разным оценкам около 4 % всех поступлений.

В структуре Пенсионного фонда - 84 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, включая ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах ПФР.

Для этого потребуется:

- Сокращение клиентских служб и отделений с 84 до 8, по одному в каждом Федеральном округе. Предлагаю работу с населением осуществлять через МФЦ, портал «Госуслуги», Почту России, Министерство по налогам и сборам, коммерческие банки, на счета которых зачисляются пенсии на базе единой информационной системы с электронным документооборотом.

- Создание единого информационно-расчетного центра по автоматизированной обработке заявлений на базе отделения ПФР в регионе с наименьшими затратами на оплату персонала, как это делает ряд страховых компаний.

Для примера можно обратиться к прошлогоднему прогнозу Германа Грефа: «Ряд профессий отомрёт - людей заменят программы и нейронные сети». Герман Греф привёл в пример юристов и банкиров - работы в привычном смысле слова для них в ближайшем будущем может не остаться. Однако это не значит, что учиться по данным специальностям не нужно. Специалистам необходимо осваивать современные технологии и получать дополнительные навыки вне университетских курсов. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, - пояснил свою мысль Греф. - У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаём брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своём будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения». Кроме того, Греф рассказал, что к 2025 году штат финансовой организации может уменьшиться вдвое с нынешних 330 тысяч человек за счет активного развития дистанционного банковского обслуживания.

В заключение попрошу читателей высказать свои предложения.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:23, просмотров: 228, комментариев: 5


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:30
Может не парится и просто президента поменять, с командой вместе. Президента, которому не нравится, а он делает, делает, делает… И при этом народ нищает, нищает, нищает,.. а он, богатеет, богатеет, богатеет… С командой вместе.
Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 10:56
Заменить Правительство и "народных" избранников нейронной сеткой
Dylan
не нравится
Сегодня в 11:15
Господин единоросс и эксперт общественной палаты Пурышев совсем даже не удивил. Чтобы народу жилось лучше, надо удавочку затягивать потуже. Мерзопакостная логика от слуг народа, которые возомнили себя хозяевами страны.
"1.Установление предельных значений выплат для работающих пенсионеров."
Предлагаю установить предельный уровень зарплат, льгот, представительских расходов и т.п. депутатов всех уровней, правительств, аппарата президента, предварительно сократив нынешний уровень раза в 4. Ни один нормальный человек в здравом уме не скажет, что депутаты госдумы достойны зарплаты в почти 400 тысяч рублей, после того до какой они ручки страну довели.
"2. Предлагаю все отчисления в ПФ РФ направлять на страховую часть пенсии.С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования, при которой предполагается формирование пенсионных накоплений из обязательных взносов в ПФР"
Я сейчас прямо заплачу, бедное и несчастное Правительство РФ вынуждено гадить своему народу. Система была бы эффективной, если бы к ней не присасывались разного рода проходимцы и не разбазаривали деньги на нужны цезаря и его приближенных. Куда делись деньги из ПФР, честно заработанные народом потом и кровью? Поэтому предложение простое - всех виновных в ситуации с ПФР к ответу (Президента, Правительство, Госдуму - в отставку!), вернуть накопленные деньги народу (для тех кто пожелает), развивать экономику, чтобы было куда инвестировать.
"3. Предлагаю рассмотреть возможность сокращения расходов на администрирование до 1 % от суммы отчислений в ПФ РФ." Предлагаю перестать воровать на госзаказах (за 2017 год по отчету Счетной палаты РФ своровано 2 млрд. руб.), а госкорпорациям полностью платить налоги и дивиденды.


Швондер
не нравится
Сегодня в 11:21
ААА так автор член и единорос? )))) Теперь понятен этот чистый незамутненный совестью взгляд
Сергей Б Андрей Захаров
не нравится
Сегодня в 11:32
Замысловато как-то. Дихлофосом проще и дешевше будет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​При гарантийном сроке в десять лет аттракцион может проработать и все 50

​При гарантийном сроке в десять лет аттракцион может проработать и все 50
Директор сургутского МАУ «Городской парк» Руслан Пиляй рассказал СИА-ПРЕСС, безопасны ли наши карусели, сколько они могут прослужить, и какой аттракцион в городе самый старый
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:10
124 1
Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии

Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии
С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования
Александр Пурышев, читатель siapress.ru Сегодня в 09:23
227 5
​Предъявлены обвинения первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне»

​Предъявлены обвинения первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне»
Некоторые изначально инкриминируемые деяния были переквалифицированы на более легкие
Анастасия Семихатских 25 июля в 20:37
424 0
​Горожане активно скупают жилье от Сибпромстроя в поселке Солнечный

​Горожане активно скупают жилье от Сибпромстроя в поселке Солнечный
Цена квартир, несмотря на все имеющиеся преимущества, не завышена — свой собственный уголок площадью 41 кв.м. тут стоит от двух миллионов рублей
Полина Амирова 25 июля в 18:03
418 0
Россияне разочарованы в способностях власти наладить нормальную жизнь в стране

Россияне разочарованы в способностях власти наладить нормальную жизнь в стране
Левада-Центр публикует обновленные результаты своих исследований
Марина Красильникова 25 июля в 15:02
997 3
Статья дня. Терпение и труд: где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы

Статья дня. Терпение и труд: где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы
Работникам всех возрастов придется привыкнуть к постоянному переобучению, приобретению новых навыков и «апгрейду» уже имеющихся
Рубен Ениколопов, профессор Российской экономической школы 25 июля в 13:14
2675 3
Не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя

Не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя
Давайте честно признаемся: многие россияне боятся пенсии, потому что это означает резкое падение доходов и уровня жизни. Люди до последнего стремятся работать
Кирилл Акинцев, сургутский блогер 25 июля в 11:20
933 21
Вторые в мире, первые в стране

Вторые в мире, первые в стране
Нейрохирурги Тюмени провели операцию еще не рожденному ребенку
Редакция СИА-ПРЕСС 24 июля в 18:31
576 2
Сергей Алексашенко: «Все, что написано в новом майском указе – это освоение бюджетных денег в большом количестве»

Сергей Алексашенко: «Все, что написано в новом майском указе – это освоение бюджетных денег в большом количестве»
Вторая часть большого интервью siapress.ru с бывшим заместителем министра финансов и первым заместителем председателя Центробанка России о повышении НДС, странных действиях Росстата и необходимости политической реформы в России
Артем Мазнев 24 июля в 12:04
1735 2
Статья дня. Пока он воевал

Статья дня. Пока он воевал
Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.
Telegram-канал "СерпомПо" 24 июля в 11:10
812 5
Дмитрий Медведев планирует отправить на работу 2/3 декретниц

Дмитрий Медведев планирует отправить на работу 2/3 декретниц
Для этого в России будет создано 250 тысяч мест в детсадах для детей первых лет жизни
Марина Романова 24 июля в 00:49
47669 8
Аннексированная политика

Аннексированная политика
Почему Наталья Поклонская голосовала против пенсионной реформы
Андрей Перцев 22 июля в 17:01
1356 2
​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии

​Олигархам — офшоры, народу — отобранные пенсии
Хоть законопроект и принят в первом чтении, но на него может быть наложено вето. Все зависит от реакции граждан страны
Олег Смолин, депутат Госдумы 21 июля в 16:05
13267 11
Тополиный бунт

Тополиный бунт
В соцсетях активно обсуждают петицию о запрете высадки тополя в населенных пунктах
Юлия Латипова 20 июля в 14:27
913 7
​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома

​Сургутяне становятся учредителями московских фирм без своего ведома
Как проверить, и что делать, если вы тоже стали жертвой мошенников?
Лилия Сулейманова 20 июля в 12:42
844 0
Какие уж тут пенсии?

Какие уж тут пенсии?
Григорий Явлинский предложил депутатам, голосовавшим против повышения пенсионного возраста, отказаться от своих мандатов
Григорий Явлинский, политик 20 июля в 11:49
52896 22
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика