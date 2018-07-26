Предлагаю все отчисления в ПФ направлять на страховую часть пенсии

Объявленная правительством в июне реформа пенсионной системы вызвала негодование большинства россиян и замешательство среди экспертов и политиков.

Владимир Путин дал первый комментарий:

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались. И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой (вариант) не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста»/

Президент пояснил свою позицию: «Довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться. И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет».

В поисках решения глава государства намерен «послушать все мнения, все точки зрения на этот счёт, посмотреть за дискуссией, которая сейчас разворачивается».

Считаю, что для обеспечения сбалансированности пенсионной системы следует дополнительно рассмотреть другие варианты:

1. Установление предельных значений выплат для работающих пенсионеров. В СССР была введена практика, когда общий размер пенсионных выплат и заработной платы не мог превышать определенной суммы. В настоящее время за основу можно взять три прожиточных минимума для трудоспособного населения, установленных в каждом субъекте РФ.

Например, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре его величина на 1 квартал 2018 года установлена в размере 15 356 рублей.

То есть при выплате пенсии предлагаю учитывать среднемесячные доходы граждан и выплаты за год, а в случае превышения суммы 46068 рублей после налогообложения производить корректировку ежемесячных выплат в следующем году. Учёт доходов и выплат возможен при межведомственном взаимодействии с Министерством по налогам и сборам.

Основная функция социальных выплат - перераспределение ВВП и выравнивание уровня жизни населения.

2. Предлагаю все отчисления в ПФ РФ направлять на страховую часть пенсии.

Действующая в последние годы в РФ пенсионная реформа предполагает использование такого понятия, как накопительная часть пенсии, которая формируется из 6% взносов, отчисляемых ежемесячно работодателем в ПФ. В данном случае увеличение размера будущей пенсии полностью зависит от работника. Ведь суть накопительной части пенсии заключается в возможности самостоятельного инвестирования своих денег. Насколько удастся увеличить накопленный капитал, зависит от выбора правильной стратегии вложения, иными словами, кому в управление будут отданы деньги.

С 2014 года Правительство РФ установило и вынуждено продлевать мораторий на накопительную пенсию, что доказывает неэффективность существующей системы обязательного пенсионного страхования, при которой предполагается формирование пенсионных накоплений из обязательных взносов в ПФР. Минфин и ЦБ предложили модернизировать систему, переведя накопительный элемент в добровольную форму, т.е. когда взносы работающие граждане будут осуществлять самостоятельно из своей зарплаты. Ранее подобную реформу уже предлагал Минфин в качестве одного из пунктов модернизации пенсионной системы.

Величина взносов будет составлять от 0% до 6%, при этом они будут удерживаться работодателем из заработной платы своего работника и направляться сразу в НПФ. Правительство предлагает предоставлять льготы в виде налогового вычета на внесенную сумму.

Также гражданин сможет досрочно снять не более 20% данных средств и тратить на свое усмотрение. При этом обсуждается вопрос полного изъятия накоплений при возникновении «сложной жизненной ситуации» (болезнь, периоды временной нетрудоспособности и т.п.).

3. Предлагаю рассмотреть возможность сокращения расходов на администрирование до 1 % от суммы отчислений в ПФ РФ.

Пенсионный фонд России занимает первое место в мире по численности среди аналогичных структур - около 120 000 сотрудников, и тратит на администрирование по разным оценкам около 4 % всех поступлений.

В структуре Пенсионного фонда - 84 Отделения Пенсионного фонда в субъектах РФ, включая ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также 2460 клиентских служб в территориальных органах ПФР.

Для этого потребуется:

- Сокращение клиентских служб и отделений с 84 до 8, по одному в каждом Федеральном округе. Предлагаю работу с населением осуществлять через МФЦ, портал «Госуслуги», Почту России, Министерство по налогам и сборам, коммерческие банки, на счета которых зачисляются пенсии на базе единой информационной системы с электронным документооборотом.

- Создание единого информационно-расчетного центра по автоматизированной обработке заявлений на базе отделения ПФР в регионе с наименьшими затратами на оплату персонала, как это делает ряд страховых компаний.

Для примера можно обратиться к прошлогоднему прогнозу Германа Грефа: «Ряд профессий отомрёт - людей заменят программы и нейронные сети». Герман Греф привёл в пример юристов и банкиров - работы в привычном смысле слова для них в ближайшем будущем может не остаться. Однако это не значит, что учиться по данным специальностям не нужно. Специалистам необходимо осваивать современные технологии и получать дополнительные навыки вне университетских курсов. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, - пояснил свою мысль Греф. - У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаём брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. И если вы заботитесь о своём будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения». Кроме того, Греф рассказал, что к 2025 году штат финансовой организации может уменьшиться вдвое с нынешних 330 тысяч человек за счет активного развития дистанционного банковского обслуживания.

В заключение попрошу читателей высказать свои предложения.