​Предъявлены обвинения первым фигурантам дела о трагедии в «Зимней вишне»

Следователи главного управления по расследованию особо важных дел следственного комитета России предъявили обвинения в окончательной редакции трем фигурантам дела о пожаре в кемеровской «Зимней вишне». Как стало известно Издательскому дому «Коммерсант», речь идет о генеральном директоре компании «Системный интегратор» Игоре Полозиненко, его подчиненном Александре Никитине и пожарном Сергее Генине.

Генину, начальнику пожарно-спасательной части №2, вменяется ч. 3 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц (в случае с Гениным речь идет о 37 жертвах).

Полозененко и Никитину изначально инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но в итоге им вменили ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц»).

Эти статьи относятся к разным категориям тяжести. Та, что вменялась предпринимателям первой, относится к категории тяжких и предусматривает до 10 лет лишения свободы. Вторая – средней тяжести и подразумевает до семи лет заключения.

По версии следователей, сотрудники «Системного интегратора» ненадлежащим образом обслуживали противопожарную систему, установленную до них в ТРЦ «Зимняя вишня». Именно по этой причине, когда произошло возгорание, в здании не была объявлена тревога. Халатность же Сергея Генина была проявлена в тушении огня и спасении посетителей ТРЦ: его подчиненные не сумели воспрепятствовать распространению пожара, а спасти им удалось только одного человека.

Никто из фигурантов вину не признал.

Предъявления обвинений ожидают еще четыре человека. В том числе и Юлия Богданова – гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец «Зимней Вишни»). В свое время Богданова сэкономила на устранении проблем противопожарной системы, что стало одной из главных причин трагедии.

Напоминаем, что 25 марта в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» случился пожар, который унес жизни 60 человек.