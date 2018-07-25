​Горожане активно скупают жилье от Сибпромстроя в поселке Солнечный

В последнее время в Сургуте набирает популярность тенденция, когда потенциальные новоселы выбирают для покупки квартиры вне черты города.

А причиной этого становится тот факт, что жизнь в пригороде становится более комфортной. Понимая желания своих клиентов, компания «Сибпромстрой» уже несколько лет возводит дома неподалеку от города — в поселках Солнечный и Дорожный.

О малоэтажках в Дорожном, на покупку жилья в котором выстроились целые очереди, мы писали ранее.

Не меньшим спросом пользуются и квартиры от застройщика в Солнечном. Там Сибпромстрой возвел уже вторую многоэтажку по адресу Советская, 1.

В компании отмечают, что желающим переехать в этот зеленый и спокойный поселок, который находится всего в 15 минутах езды от Сургута, стоит поспешить — свободных квадратов осталось совсем немного: часть раскупили клиенты застройщика, а часть выкупил муниципалитет.

В доме Сибпромстроя на Солнечном 16 этажей. Два подъезда, в которых 256 квартир — одно- двух- и трехкомнатных. Студий в этой многоэтажке нет. Кстати, по информации отдела продаж компании, трешек осталось буквально пара штук.

Площади представлены на любой вкус — от 41 до 70 квадратных метров. Цена, несмотря на все имеющиеся преимущества, не завышена — свой собственный уголок тут можно приобрести от двух миллионов рублей.

Кстати, стоит отметить, что в этом жилом комплексе (рядом строится второй дом) нет платных парковок. Тут оборудованы просторные наземные стоянки. Во дворе также есть современные безопасные детские игровые и спортивные площадки и места для отдыха жильцов.

Переезжая в пригород, многие клиенты беспокоятся, что на новом месте будет отсутствовать развитая инфраструктура. В Солнечном таких проблем нет. В муниципалитете есть все необходимое для комфортного проживания: школа и школа-интернат, два детских сада, библиотека, спорткомплекс, центр спортивной подготовки, тир и другие объекты социальной сферы. Есть и благоустроенный сквер отдыха. Да и вообще сам поселок буквально утопает в зелени.

Для справки: Квартиры от Сибпромстроя в Сургуте можно купить без комиссий в трех местах: отделе продаж компании, который расположен на территории микрорайона № 38. Телефон для справок в Сургуте: 600-190. А также в сургутском филиале Ипотечного агентства Югры и АН «Этажи». Оформить покупку в Солнечном у застройщика можно за наличный расчет, в рассрочку или ипотеку (минимальная ставка — 7,5 процента).