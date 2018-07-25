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Россияне разочарованы в способностях власти наладить нормальную жизнь в стране

Левада-Центр публикует обновленные результаты своих исследований

Послевыборное снижение рейтингов президента широко обсуждалось экспертами. Но весной – в начале лета нынешнего года, несмотря на состоявшийся футбольный праздник, заметно ухудшились не только рейтинги власти, но и в целом настроения и ожидания людей. В начале лета, по сравнению с концом зимы (июнь к февралю), усилился пессимизм в оценках не только ситуации в стране в целом, но и положения своих семей; возросли опасения относительно будущего развития экономики страны и собственных возможностей обеспечивать хотя бы привычный уровень жизни для себя и своих близких. За эти несколько месяцев примерно на 10% выросла доля негативных оценок материального положения семей и экономического положения страны в целом. На этом фоне ожидания на будущее ухудшились в разы сильнее – примерно в полтора раза увеличилась доля негативных прогнозов изменения положения своих семей и ситуации в стране. И пока трудно сказать, в какой сфере жизни – политической или экономической, люди ожидают в будущем больше бед – доля негативных оценок изменения ситуации в обеих этих сферах увеличилась примерно на четверть. Пока же оценки текущей политической ситуации ухудшились менее всего – доля людей, оценивающих ее как «напряженную» или даже «взрывоопасную», увеличилась на 9%.

Все эти разные аспекты формирования общего социального настроения в стране отражает Индекс Социальных настроений (ИСН), измеряемый Левада-Центром (см. Рис.1). В июне этот показатель заметно снизился – на 10% по сравнению с февралем и даже больше – на 13% по сравнению с предыдущим замером в апреле. При этом все составляющие сводного индекса показали примерно одинаковую отрицательную динамику (июнь к апрелю):

  • Оценки сегодняшнего личного положения (отражают субъективные оценки динамики уровня жизни своих семей) – минус 10%
  • Оценки ситуации в стране в целом – минус 12%
  • Ожидания на будущее своих семей и страны – минус 12%
  • Оценки действий властей – минус 18%

Рис. 1 Динамика ИПН и его компонент

Население все больше разочаровывается в способности власти решать текущие проблемы и налаживать нормальную жизнь в стране. В июне нынешнего года опять, как и в 2011-2013 годах, оценки действий властей оказываются ниже, чем другие составляющие ИСН – оценки личного положения и ситуации в стране в целом. Более половины опрошенных (58%) считают, что правительство не сможет улучшить положение дел в стране в ближайший год, и доля таких ответов по сравнению с февралем увеличилась на 17%.

Процесс снижения влияния на настроения в обществе фактора «отношения к власти» (в том числе, тех самых рейтингов), который начался года три назад, подошел к своему логическому завершению. Формирование общественных настроений опять все больше зависит не от информационного фона, абстрактных надежд на неконтролируемые обстоятельства, а от личного повседневного опыта граждан. Это более надежный источник общественного оптимизма, но и более требовательный к властям.

Серьезным вызовом для динамики общественных настроений стало известие о повышении пенсионного возраста, а также об увеличении НДС. И все это происходило на фоне уже состоявшегося всплеска цен на бензин.

Многомиллионная армия пенсионеров, в 2005 г. продемонстрировавшая свою решимость в отстаивании немногих сохранившихся норм общественного договора (в виде бесплатных льгот), вполне заслуженно привлекает внимание властей, старающихся, похоже, смягчить для этой категории граждан последствия недавних решений.

Но опасно забывать о работающих гражданах. Негативные настроения все более накапливаются именно в этой части общества (см. Рис.2). Еще в начале века была устоявшаяся структура соотношения общественного оптимизма – самыми позитивно настроенными были молодые, далее уровень социальных настроений плавно снижался по мере их взросления, достигая минимума в старших возрастах. В последние несколько лет все чаще оказывается, что уже к 40 летнему возрасту формируется тот низкий уровень социального оптимизма, который характерен для самых старших возрастов. Весной нынешнего года картина стала еще более удручающей – уже к 30 летнему возрасту российские граждане оказываются такими же скептиками, как и более старшие поколения. Измерения ИСН в июне показали даже, что в группе людей нынешнего пенсионного возраста уровень настроений выше, чем у людей старше 40 лет, только что узнавших, что им предстоит работать еще как минимум пять дополнительных лет.

Рис. 2 Динамика ИПН в разных возрастных группах населения

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Сегодня в 15:02, просмотров: 181, комментариев: 0


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