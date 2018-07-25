Не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя

Предположу, что те, кому сейчас тридцать плюс/минус пять лет грядущую пенсионную реформу воспринимают с безразличием. Их это затронет только лет через двадцать-тридцать, а за это время, как говорил Ходжа Насреддин, «или я умру, или эмир умрёт, или ишак сдохнет».

Из любопытства опросил коллег и знакомых в социальных сетях, как они относятся к реформе. Негатив ожидаемо преобладает. На вопрос «А почему вы отрицательно относитесь к реформе?» среди моих знакомых самый частый ответ можно сформулировать примерно так: государство вместо того, чтобы бросать деньги на ветер (война в Сирии, «крымские мосты», Олимпиады и футболы), бороться с неэффективностью и воровством, сокращать чиновников и раскулачивать олигархов, хочет обобрать «простой народ».

Некоторые из товарищей грубо прикинули в цифрах:

«Если работодатель платит за меня 14% зарплаты в пенсионный фонд, то при средней зарплате по ХМАО 70.000 рублей получается 9800 рублей в месяц. То есть, мне предлагают ещё пять лет выплачивать почти по 10.000, чтобы потом увеличить пенсию на 1.000 рублей в месяц? Не честно».

«Моя мама уже пенсионер, но продолжает работать. То есть, к своей зарплате она дополнительно получает 13.800 рублей – на «большой земле» это хорошие деньги, в Воронеже зарплаты в деревнях 8-12 тысяч рублей. С этой реформой, если спроецировать, получается, что она продолжает работать, а надбавки этой лишается».

Я говорю: давайте честно признаемся: многие россияне реально боятся пенсии, потому что это означает резкое падение доходов и уровня жизни. Люди до последнего стремятся работать. В корпорациях каждые месяц-два приходят рассылки по электронной почте: «Скончался тот, ушел из жизни этот». Причем порой умирают сравнительно молодые 50-55 летние, а их руководители продолжаются трудиться и до 70 лет.

Мне говорят: да, и так бывает. Но вероятнее ситуация, что человека с «хорошего» места в корпорации в 50-55 лет почетно отправят по «отраслевым стандартам», и ему придется досиживать до пенсионного возраста в почтальонах или вахтерах, потому что работу искать очень проблематично даже после 45.

Я спрашиваю более конкретно. Мол, «за всё хорошее против всего плохого» – это замечательная позиция; и да, о пенсионерах, конечно, заботиться нужно. Но на вас лично как эта реформа скажется? Что вы лично собираетесь предпринять в этой ситуации?

Совсем немногие сказали, что вышли бы на митинг. А основную мысль большинства красивыми словами можно выразить так: государство всё равно обманет. Поэтому не рассчитываем на пенсию, рассчитываем на себя. Чтобы «официальная» пенсия в старости была не основным доходом, а лишь добавкой к тому, что приносят доходы от накопленного в юности и зрелости.