Вторые в мире, первые в стране

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Нейрохирурги Тюмени провели операцию еще нерожденному ребенку

Сложнейшую внутриутробную операцию на головном мозге ребенку выполнилив Уральском научно-исследовательском институте охраны материнства и младенчества. В составе мультидисциплинарной бригады работали опытные врачи - Альберт Суфианов, врач-нейрохирург высшей категории, профессор, главный врач Федерального центра нейрохирургии МЗ РФ (г.Тюмень); Наталья Косовцева, к.м.н., врач высшей категории, заведующая отделением лучевых и биофизических методов Исследования ФГБУ НИИ ОММ Екатеринбурга, Владислав Чудаков, заведующий отделением хирургии новорожденных ОДКБ №1 и другие специалисты. Операция длилась час.

Пациентами стали 21-летняя жительница Ямала и не родившийся еще в те дни ее малыш. Хирургическое вмешательство произошло 7 мая текущего года, после чего женщина благополучно доносила ребенка и родила в положенный срок - 2 июля. Все это время врачи наблюдали за мальчиком и не спешили давать какие-либо прогнозы.

«Беременность долгожданная, все было хорошо, но когда на повторном УЗИ на сроке 22 недели мне сообщили, что есть серьезные проблемы с развитием головного мозга ребенка, надо было что-то делать. Врачи предложили наблюдаться дальше, но мы, спасибо судьбе, попали в Екатеринбург к опытным акушерам-гинекологам. После проведения ряда обследований, мне предложили сделать внутриутробную операцию. Гарантий никто не давал, говорили - это эксперимент, но если не оперировать, то шанс на благополучный исход беременности мал: или прерывание или ребенок может остаться глубоким инвалидом. Мы с мужем согласились сразу. После операции все было хорошо. Второго июля мне сделали кесарево сечение, и наш мальчик появился на свет», - приводит слова пациентки пресс-служба губернатора Тюменской области.

В Федеральный центр нейрохирургии Анна и маленький Ярослав для дальнейшего наблюдения приехали из Екатеринбурга во второй половине июля.

«У малыша внутриутробно, причем стремительно, начали развиваться сразу несколько патологий центральной нервной системы, одно из заболеваний – гидроцефалия. Избыточное накопление спинномозговой жидкости в полостях мозга разрушало его и увеличивало голову в размерах. Спасти ребенка могла только операция. Я понимал, что это риск, ведь внутриутробных нейрохирургических операций эндоскопическим путем еще не делали. К проведению хирургического вмешательства такого рода мы готовились несколько лет. Оперировали животных (овец), обсуждали с коллегами детали, советовались с зарубежными специалистами, учились друг у друга, практиковались на симуляторах, но уверенность появилась, когда полностью была готова материально-техническая база и отточены все хирургические действия. Когда мне позвонили из Екатеринбурга и сообщили, что пациентка срочно нуждается в операции, есть угроза для жизни ребенка, я не раздумывая выехал», - вспоминает профессор Альберт Суфианов.

По словам тюменского нейрохирурга, эта история открывает целое направление стандартных нейрохирургических операций, которые будут помогать малышам внутриутробно.

«Чем раньше мы начнем лечить заболевание центральной нервной системы, тем лучше результаты, восстановление, меньше неврологического дефицита. Сейчас специалисты возлагают большие надежды на внутриутробную нейрохирургию. Я рад, что в моей практике произошло еще одно открытие. К этому я шел всю жизнь», - поделился главный врач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени.

На днях Анна и Ярослав выписались из тюменского центра. За сыном приехал папа, который видел малыша только по видео и фотографиям.

Работу Федерального центра нейрохирургии в Тюмени во время визита в это лечебное учреждение оценил и врио губернатора Тюменской области Александр Моор.

«Федеральный центр нейрохирургии – один из лучших в мире нейрохирургических центров. Он уникален не только оборудованием, но и людьми, которые здесь работают. Его специалисты дают надежду и помогают в самых сложных случаях. Они оперируют пациентов, среди которых совсем маленькие дети. Как многодетный отец понимаю, то, что им подарили врачи, дорогого стоит и никакими словами это невозможно описать. Нейрохирургия - очень высокотехнологичная сфера. Мы будем поддерживать центр, приобретать необходимое оборудование, чтобы чаще видеть счастливые глаза детей и их родителей», - пообещал Александр Моор.


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Сегодня в 18:31, просмотров: 160, комментариев: 0


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