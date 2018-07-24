Статья дня. Пока он воевал

Едва отерли радостный пот от мундиаля, тут же булгаковское «ба!» - новая «великая победа»!
Реальные зарплаты в Беларуси теперь больше, чем в России.
Мы глотаем пыль от вышедшей вперёд шустрой соседки.
Почему так?
Путин воевал Крым, слал волонтёров на танках в военторги на востоке вольной Украйны, сбил – не сбил «Боинг», получал санкции, вводил контрсанкции. Хитробатька занимался экономикой, зарабатывал на проблемах России и просто зарабатывал. Молодец. Отлично.
Путин воевал Сирию, ходил в теплые моря дымным флотом, авиацией, летал туда и обратно «дикими гусями», собачился по поводу хлора и зарина. Хитробатька зарабатывал, занимался экономикой. Молодец. Отлично.
Путин повернул в миллитаризм, включил рубильник «холодной войны». Хитробатька из «союзного государства» и «таможенного союза» занимался экономикой. Молодец. Отлично.
Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.
Да, вот так.
Есть, конечно, у Беларуси вопрос с российским рынком – большая зависимость.
Есть и другая проблема – слишком много висит на Лукашенко, нет ему в Европу дороги, - разве только на скамью подсудимых.
Потому Беларуси, пока Хитробатька там держит банк, в Европейский союз дороги нет.
Но после Хитробатьки Беларусь пойдет в ЕС огромными шагами – падут последние преграды.
Потом и в НАТО. Никакие российские санкции и кипящий возмущением телевизор не помогут.
Будущее уже сейчас ясно.
Беларусь пойдет в Европу. А вы тут в России воюйте и дальше с кем хотите. Без Беларуси. С Крымом на шее.
С.Алексашенко уже от этой мути с "реальными зарплатами в Беларуси" камня на камне не оставил. Ведь речь о зарплатах по мифическому "паритету покупательной способности", который, весь состоит из допущений: "авторы использовали собственные оценки индекса ППС за 2012-2017 годы, "построенные методом экстраполяции"". Обстояло бы дело так, как описано в статье, белорусы бы в Россию толпами на заработки не ездили. Посмотрим, что дальше будет...