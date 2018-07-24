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Статья дня. Пока он воевал

Фото: thinktanks.by
Фото: thinktanks.by

Едва отерли радостный пот от мундиаля, тут же булгаковское «ба!» - новая «великая победа»!

Реальные зарплаты в Беларуси теперь больше, чем в России.

Мы глотаем пыль от вышедшей вперёд шустрой соседки.

Почему так?

Путин воевал Крым, слал волонтёров на танках в военторги на востоке вольной Украйны, сбил – не сбил «Боинг», получал санкции, вводил контрсанкции. Хитробатька занимался экономикой, зарабатывал на проблемах России и просто зарабатывал. Молодец. Отлично.

Путин воевал Сирию, ходил в теплые моря дымным флотом, авиацией, летал туда и обратно «дикими гусями», собачился по поводу хлора и зарина. Хитробатька зарабатывал, занимался экономикой. Молодец. Отлично.

Путин повернул в миллитаризм, включил рубильник «холодной войны». Хитробатька из «союзного государства» и «таможенного союза» занимался экономикой. Молодец. Отлично.

Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.

Да, вот так.

Есть, конечно, у Беларуси вопрос с российским рынком – большая зависимость.

Есть и другая проблема – слишком много висит на Лукашенко, нет ему в Европу дороги, - разве только на скамью подсудимых.

Потому Беларуси, пока Хитробатька там держит банк, в Европейский союз дороги нет.

Но после Хитробатьки Беларусь пойдет в ЕС огромными шагами – падут последние преграды.

Потом и в НАТО. Никакие российские санкции и кипящий возмущением телевизор не помогут.

Будущее уже сейчас ясно.

Беларусь пойдет в Европу. А вы тут в России воюйте и дальше с кем хотите. Без Беларуси. С Крымом на шее.

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Сегодня в 11:10, просмотров: 130, комментариев: 2


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Сегодня в 11:58
Ради красного словца... Да вся белорусская "экономика" держится на российской дешевой нефти и кредитах безвозвратных. Вот царь Лука и выбивал это всю жизнь, так он и "занимался экономикой". Ну, еще в заложники на переговорах генеральных директоров иностранных компаний брал с легкостью неимоверной. Ничего конкурентоспособного на мировом рынке белорусская государственная экономика нагора не выдала. К моему глубокому сожалению.
С.Алексашенко уже от этой мути с "реальными зарплатами в Беларуси" камня на камне не оставил. Ведь речь о зарплатах по мифическому "паритету покупательной способности", который, весь состоит из допущений: "авторы использовали собственные оценки индекса ППС за 2012-2017 годы, "построенные методом экстраполяции"". Обстояло бы дело так, как описано в статье, белорусы бы в Россию толпами на заработки не ездили. Посмотрим, что дальше будет...
444
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Сегодня в 12:05
"В исследовании не были учтены особенности белорусской экономики и статистики. В Беларуси при расчете корзины товаров и услуг берутся товары и услуги по ценам, недоступным для большинства потребителей. Распространенной практикой являются массовые приписки для выполнения плановых показателей. Имеет свою специфику расчет уровня безработицы, который в Беларуси составляет менее 1 %, а на самом деле существенно выше. Все это сказывается на качестве первичных данных и влияет на результат.

Вызывает сомнение вывод исследования, что «в Беларуси уровень оплаты труда начиная с 2013 года был сопоставим с уровнем оплаты труда в России в 2017 году и даже немного превышал его, равно как и российские показатели в 2013-2015 годах».

Если бы это было так, то российские граждане поехали бы на заработки в Беларусь, а не наоборот. За пределами Беларуси работают около 1⁄4 трудоспособного населения республики. Только в России трудится не менее 600 тысяч граждан Беларуси. Так называемый закон «о тунеядцах», принятый в Беларуси несколько лет назад и существовавшие запретные меры увольняться с предприятий без разрешения глав облисполкомов, были направлены против массового отъезда белорусских граждан на работу в Россию и Польшу.

МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год или около $1000 в год на одного жителя республики. В разные годы объем «общей чистой поддержки» от России варьировался от 11 до 27% ВВП Беларуси.

Выводы исследования не отражают реальную ситуацию с зарплатами по причине недостоверности первичных данных белорусской статистики и расчетов по ППС. Информация о превышении заработной платы в Беларуси по сравнению с российской не соответствует действительности."

Вот такая "экономика"...

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Мнения

Статья дня. Пока он воевал

Статья дня. Пока он воевал
Путин лез в выборы на Западе, прыскал британскому льву на морду духами «Новичок», всё отрицал, получал санкции. Хитробатька ковал в своей стране экономику, сидел тихо, как мышь. Молодец. Отлично.
Telegram-канал "СерпомПо" Сегодня в 11:10
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