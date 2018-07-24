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​Консервация

Так уж вышло, что в последние десять с небольшим месяцев я была изолирована от информационного пространства города и округа. Новости узнавала уже после того, как они появлялись в СМИ, или не узнавала вообще. На все вопросы близких людей, привыкших приходить ко мне, как к информационной кормушке, отвечала, что «Надо бы почитать об этом в интернете» или «В вечерних новостях посмотрим».

Как журналисту, мне это мало делает чести. Однако есть один неочевидный плюс в том, чтобы покинуть новостную резервацию, а потом снова вернуться в нее. Это же сродни перемещению во времени! Благодаря долгому отсутствию все произошедшие за почти что год изменения бросаются в глаза более явно, чем когда ты наблюдаешь их изо дня в день.

Я буквально потирала друг об друга ладошки, предвкушая, что сейчас ка-а-ак зайду в редакцию, ка-а-ак расскажут мне коллеги о том, что нового появилось в городе, так я и обалдею.

Что достроили? Что открыли? Где победили? В чем опростоволосились, в конце-то концов? Казалось, что десятимесячного срока достаточно, чтобы в Сургуте случилось что-то по-настоящему крутое. Или что-то по-настоящему спорное. И уж во всяком случае в городе должно было хоть что-то измениться, чтобы прямо сразу, с порога в глаза бросалось.

Но увы.

Дом пионеров, вокруг которого годами велись столь ожесточенные дискуссии, утратил общественный интерес к собственной персоне, да так дальше и стоит под сенью берез, обнесенный оградительной лентой.

Станция юных натуралистов, от которой и поныне имеется одно лишь название, да старый кирпичный недострой, так недостроем и остается. На грани то ли сноса, то ли еще чего-то.

Незаконные ларьки, которым администрация объявляла войну, со своих мест никуда не делись. Небольшие торговые центры как были ими облеплены, так облеплены и по сей день.

В вопросах застройки поймы Оби тоже мало что прояснилось. Хотя Алексей Усов когда-то говорил, что ему не шибко верится, что в ближайшие годы на Югорском тракте горожане увидят что-то вразумительное. Собственное, он был абсолютно прав. Но радоваться ли этой правоте – большой вопрос.

Новых остановочных комплексов почти не установили. Сайму не почистили. Незаконные самоделы не ликвидировали. Грэсовский пятачок сохраняется в своем обычном виде. Новой парковки рядом с СОКБ не появилось. Стеклянное здание рядом с больничным комплексом, в которое (вроде как) должно было перебраться детское отделение 3 поликлиники, все еще пустует. Трава к середине лета по-прежнему не стрижена. Заманчивые предложения урбанистических форумов не реализованы.

Коллеги, помогая мне погрузиться в информационный мир Сургута, вместе или каждый по-отдельности пытались припомнить, что же все-таки важного произошло в городе. Что же в нем вообще произошло. В итоге смогли наскрести открытие долгожданного 50-метрового бассейна и установку 14 теплых остановок. Вокруг двух этих событий крутилась вся новостная повестка в прошлом декабре.

А! Ну, и к сентябрю глава города пообещал установить 200 уличных урн. Каждая стоимостью в 8 тысяч рублей.

Можно, конечно, припомнить открытие портала «Твой Сургут», который пользуется популярностью у горожан, однако все, на что он направлен – выявление плохо припаркованных авто, переполненных мусорок и разбитых дорог. Вещь, как ни крути, хорошая, но все-таки это лишь демонстрация городского упадка и претензия на борьбу с ним. К гражданской ответственности сургутян вопросов нет – молодцы. Но в масштабах города по-настоящему большими делами здесь не пахнет.

Словом, Сургут продолжает жить по заданной траектории (хотя можно ли говорить о наличии хоть какой-то траектории – тоже большой вопрос), сам себе предоставленный и малоинтересный собственным управленцам. Весьма любопытно, куда мы в конечном счете причалим в таком аморфном, плотно закупоренном состоянии.


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24 июля в 17:02, просмотров: 1579, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
24 июля в 17:49
Портал твойсургут работает в стиле - "это не наша компетенция, обратитесь туда-то"
Сергей Б
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24 июля в 17:59
День сурка.
Сергей Б Моби
не нравится
24 июля в 20:10
Радуйся, что не прямым текстом – пошел на…
альберт леонов
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25 июля в 01:51
Куда Сургут развиваться? Мы что столица? Нет обычный провинциальный город, коих несметное количество в стране. Руководство города - тоже, не ахти какое, посредственное. Некоторые сидят на своих местах можно сказать - веками.. Сколько помню , только и сидит. Какого прорыва ждать? Да ни какого ! Некому прорываться. Мусорщицы про которые говорил лет много назад , только начали ставить... Живем на болото и в болоте ...
Юный пенсионер
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27 июля в 08:08
Что за урна такая за 8000 рублей? 950 стоит обычная урна, чуть больше 2000 более-менее цивильная с пепельницей.
Швондер
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27 июля в 08:12
Эти - с четырьмя пепельницами очевидно
Юный пенсионер
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29 июля в 07:52
В УМК зайти, переговорить по-хорошему с нач.участка, и сделают пепельницу хоть с писсуаром. А за 8000 можно скамейку целую заказать.
Аванес Юный пенсионер
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30 июля в 21:43
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.

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