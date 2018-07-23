Просто, как в детстве

Будучи ребенком, в возрасте 14 лет, все свое время проводил на спортплощадках во дворе (конечно нет – еще в компьютер играл). Тогда было завести знакомство максимально просто. Можно было прийти на любую площадку, будь то футбольная или баскетбольная и просто начать играть, не взирая на то, что ты никого не знаешь и вообще видишь этих людей в первый раз. А к вечеру мы уже договаривались, чем займемся завтра. Считай – друзья.

Прошли годы. Школа закончилась, университет, работа и я просто забыл насколько легко было раньше заводить знакомства.

Моя последняя попытка познакомится с компанией на улице провалилась полностью – у людей постарше уже сформирован свой узкий круг общения и не все готовы принять к себе кого-то нового, неизвестного (может быть он вообще псих) с улицы. После этого у меня в голове возник резонный вопрос: выходит, что найти новых друзей мы можем только через старых или на работе\учебе?

Я об этом уже давно забыл и не возвращался больше к этой теме, но вчера решил пойти с младшим братом поиграть в баскетбол. Мы пришли с ним на площадку – она была пустая. Но буквально через 5 минут на нее сбежалась целая толпа людей абсолютно разного возраста от 10 до 35 лет. Они подходили к нам и спрашивали можно ли им присоединиться.

И мы все вместе, ровно также, как и в детстве, чужие друг для друга люди, просто начали играть в баскетбол. Для них это, наверное, был какой-то бытовой момент, но для меня это было нечто больше чем просто игра.

Получается, что вовсе ничего и не поменялось, кроме моего образа жизни.

В итоге хочу сказать может быть и банальные слова, но не стесняйтесь прийти на спортплощадку и присоединится к кому-то поиграть вне зависимости от возраста, комплектации и уровня игры, наверняка, вас примут также, как и мы вчера принимали всех.