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​72 собаки. А что дальше?

В воскресенье из службы отлова сургутяне забрали 72 собаки.

Теперь волонтеры просят помощи у неравнодушных граждан в своей группе в соцсети. Они признают, что на такое количество собак нет передержек, нет средств на корм, лечение и прочее. На данный момент идет строительство вольеров.

В целом сейчас, чтобы помочь животным, требуется 83 тысячи рублей на «строительство 22 вольеров: оплата долга строителям + материалы + работа» и 23 тысячи «на покупку корма, антигельминтных препаратов, мисок, амуниции».


Не так много, правда? И эти средства, я уверена, будут собраны в ближайшее время. Через месяц, наверняка, тоже. Может быть, и через два найдутся благотворители. Люди, насмотревшись на жалостливые фотографии песиков, поначалу толпами будут помогать новоявленным волонтерам: строить, кормить, гулять, возить в ветеринарки. А что дальше?

По опыту уже состоявшихся групп помощи бездомным — «Дай лапу» и «Потеряшек», можно сказать, что в городе крайне мало людей, готовых помогать брошенным братьям нашим меньшим физически (а не только копейкой).

72 собаки. Каждую нужно накормить минимум два раза в день, каждую – дважды в сутки выгулять (хотя бы полчаса в совокупности). Поиграть, погладить, помыть, почесать, полечить и так далее. Найдется ли столько рук, желающих помогать ежедневно, 365 дней в году? И не один год. Вряд ли.

Выстроится ли за беспородными щенками очередь? А за взрослыми особями? Снова вряд ли. Даже если произойдет чудо, и их всех сейчас разберут, через месяц в отлове будет сидеть ровно столько же «новеньких». Им хозяева достанутся? А тем, кто попадет туда через три месяца? Пять?

Волонтеры хотят построить приют, где животные смогут жить и не бояться усыпления. Он точно будет не в черте города. Сколько людей готовы будут ездить туда постоянно на своих машинах или на такси? Единицы. Зато найдется немало желающих избавиться от ненужного потомства своих кошечек и собачек, просто подбросив пищащую коробку к дверям приюта. И, поверьте, даже если адрес будет скрываться, тот, кому нужно избежать мук совести и переложить ответственность на чужие плечи, найдет способ его узнать.

Расскажу в пример случай из своей практики помощи бездомышам. Однажды я взяла в квартиру на передержку шесть малюсеньких щенков (вдобавок к своему взрослому псу и паре кошек). Мне позвонили, спросили, куда можно подъехать, чтобы посмотреть малюток и забрать кого-нибудь. Я назвала адрес, но так никого не дождалась. Зато на следующий вечер (чисто случайно?) на моем 11 этаже оказалась коробка с еще пятью или шестью щенками…

Мне безумно жаль бездомных собак, но эту внезапную инициативу, по моему мнению, — непродуманную, я не одобряю.

Если есть желание помогать, почему не объединиться с «Дай лапу» или «Потеряшками»? Зачем разводить кучу немногочисленных группок помощи животным? Одно большое движение было бы на порядок эффективней.

Волонтеры, забравшие 72 собаки, утверждают, что тех в отлове усыпляют негуманно: от уколов парализует мышцы, и в итоге собака задыхается, у нее останавливается сердце. Я не знаю, так ли это. Но, в таком случае, не проще ли было добиться использования более гуманного способа? Быстрого и безболезненного. Я против убийства четвероногих, но я и против того, чтобы они 90 процентов своей жизни жили в небольших клетках. Не знаю, что лучше…

В одном согласна с зоозащитниками: нужно ужесточить закон для владельцев, чтобы собаки и кошки не попадали на улицы, чтобы люди не плодили не выставочных животных. Но до этого в России, а тем более в Сургуте, еще жить и жить.

Хочется пожелать инициаторам обустройства приюта сил и терпения. И побольше неравнодушных рук.

72 спасенные собаки уже есть. И им нужна помощь.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 117, комментариев: 0


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