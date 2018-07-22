Как в танке

Неделю назад, сразу после того, как стало известно, что дума Югры единогласно одобрила проект повышения пенсионного возраста, решили мы всей редакцией опросить сургутских депутатов: а чем они руководствовались, подписывая данный документ.

Лично я ждала аргументов. Они, согласитесь, есть, хоть во многом и спорные. Ну что ж, думала. Подискутируем - читатели siapress.ru в этом помогут. Опять же - самим депутатам польза. Узнают, что думает электорат об их решении.

Но я ошиблась. Не просто дискуссии - даже просто обратной связи не получилось!

Ринат Айсин и Ирина Урванцева от комментариев отказались сразу, Любовь Малышкина и Александр Сальников попросили перезвонить и перестали выходить на связь. До Ильи Кандакова дозвониться не смогли, как и до депутата Госдумы Александра Сидорова. Остались Валерий Салахов и Михаил Сердюк. Вот думаем - звонить или нет? Полного опроса все равно уже не получается…

Тем более, что и дискуссии на заданную тему, как выяснилось, не было как таковой. В одном из релизов говорилось, что депутаты окружного парламента приняли резолюцию заочно - самостоятельно изучив все за и против по документам, отправленных емэйл рассылкой. Правда, не уточнялось, как именно собирались ответы. Тоже емэйл? Вряд ли. Очень ненадежный метод голосования по такому важному вопросу. Или для депутатов не важному?

Может и так. Потому что по информации источника в окружной думе, никакой рассылки не было вовсе. И правительство Югры само приняло решение за представителей депутатского корпуса. А они это молча съели. И сейчас продолжают молчать.

Но от этого молчания лично у меня к ним вопросов только прибавилось.