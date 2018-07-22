Аннексированная политика

Присоединив вместе с Крымом прокурора республики, Россия вернула в Госдуму традиции конкурентной борьбы за избирателя. Украинский опыт бывшего прокурора говорит, что политик должен искать свои голоса в народе, а не исполнять решения вертикали.

Наталья Поклонская — единственный депутат «Единой России», проголосовавший против повышения пенсионного возраста. И ее решение стало небольшой (а может, и большой) сенсацией. Символ крымской весны, ультраконсервативный депутат-монархистка не поддерживает инициативу власти. Просто сказала — сделала. Еще в самом начале обсуждения Поклонская предупредила: «Заранее раскрою секрет о том, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста до 63/65 лет. Буду голосовать против».

Ответ на заявление по болезненному для правительства вопросу (а значит, и для партии, ведь премьер Медведев — лидер «Единой России») не заставил себя ждать. «Недопустимо, когда в наших рядах есть противоречивость мнений. К сожалению, подобные одиночные заявления о несогласии с реформой и наших коллег в регионах, и некоторых наших коллег-депутатов Государственной думы уже звучали. Хочу еще раз сказать, что это недопустимо. И безусловно, партия будет внимательно за этим следить, и все могут быть уверены, что по каждому такому заявлению будут сделаны соответствующие выводы», — предупреждал глава генсовета ЕР Андрей Турчак.

После первого демарша в июне Поклонскую пощадили. Она сохранила пост главы думской комиссии по контролю за достоверностью доходов, не получила никакого взыскания по партийной линии. Некоторым «коллегам в регионах» повезло меньше. Ярославские единороссы написали обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, где довольно мягко покритиковали повышение пенсионного возраста и так же мягко и ненавязчиво предупредили, что граждане могут быть недовольны. В итоге глава отделения Михаил Боровицкий был уволен, чтобы в других регионах у членов вертикали не возникало и мысли что-то критиковать и в чем-то сомневаться.

Теперь единороссам нужно думать, что делать с Поклонской. Ее можно лишить поста главы комиссии (она возглавила ее как представитель ЕР), можно вообще оставить без мандата. Скорее всего, сама депутат подозревала, что второй раз ей не простят, но все же пошла на этот шаг.

Крымский депутат уже была в подобной ситуации. Поклонская резко критиковала фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда» и требовала его запрета, конфликт дошел до Владимира Путина. «Страна большая, сложная. Много людей с разными взглядами, оценками. Не хотелось бы вступать в спор режиссера с депутатом Поклонской. У нее есть позиция, она пытается ее защищать. Но никаких запретов по этому поводу, насколько я знаю, не было принято», — ответил Путин на вопрос Сергея Безрукова о борьбе Поклонской против фильма во время прошлогодней прямой линии. Также президент сделал значимую оговорку: «Уважаю его (Алексея Учителя) как человека, настроенного патриотически, насколько я понял его позицию, и как человека, который делает талантливые вещи». В кремлевской Византии это отступление значит намного больше расплывчатого ответа на вопрос. Путин поддержал режиссера, подчеркнул его патриотизм, а творения назвал «талантливыми». Это и был ответ: Учитель — патриот, «Матильда» — фильм патриотический и хороший, лучше бы его не трогать и прекратить атаки. Поклонская сделала вид, что сигнала не поняла, и стала руководствоваться первой частью путинских слов — атаки на фильм, письма в прокуратуру и стояния у кинотеатров продолжились. И противостояние кончилось только после того, как у фильма завершился прокат.

Где Путин и где Турчак? Сигналы от партийного руководства Поклонская тоже пропустила (и явно пропустила намеренно) и в этот раз. Даже если это решение работающих с ней пиарщиков, в политическом чутье им и крымскому депутату не откажешь. Год назад Поклонская работала над привлечением ядерной ультраконсервативной аудитории — ей нужен был свой избиратель, пусть и со странными взглядами. «Няша-прокурор» резко ужесточила риторику и ушла на монархически-правый фланг — такой избиратель в России есть, за его симпатии никто не боролся, на непаханое поле пришла Поклонская. Свой электорат у нее появился. Раньше прокурор из Крыма была, скорее, символической фигурой: поддерживаешь присоединение Крыма, значит, должна нравиться и Поклонская. Уходит крымская тема из повестки — автоматически из нее уходит и Поклонская. Она и ее команда начали искать другую, более широкую и в то же время конкретную нишу. Ультраконсервативная и ультраправославная? Сойдет и такая. С выступлением против повышения пенсионного возраста электорат депутата еще больше расширяется.

Наталья Поклонская ведет себя как настоящий политик, который руководствуется в первую очередь собственными интересами, а не интересами власти. Скорее всего, она еще не привыкла к российским реалиям, где, чтобы оставаться на плаву, нужно в первую очередь ориентироваться на вертикаль, которая обеспечивает результаты выборов.

Украинский опыт Поклонской говорит о другом: чтобы оставаться в обойме, нужно искать своего избирателя и ориентироваться на него. Большинство россиян против повышения? Значит, и политик должен как-то это учитывать, а не повторять методичку про активных пожилых людей, которых выход на пенсию якобы унижает.

В Крыму, кстати, пенсионный вопрос будет стоять острее. Жители полуострова выступали за присоединение к России, в том числе, из-за более высоких зарплат и пенсий. В итоге их ожидания не то чтобы оправдались: курс рубля упал, желанные зарплаты и пенсии оказались не такими высокими. А тут власть еще пенсионный возраст повышает. Именно с этим недовольством и работает Поклонская. Кроме того, после единственного во фракции единороссов голоса против она снова прославилась на всю страну: стала самым принципиальным и честным депутатом от партии власти.Не факт, что во втором чтении Поклонская опять проголосует против: свой эффектный ход она уже сделала. Российские политики пока на него не решаются, но чутье крымского депутата, пошедшего против руководства, — доказательство того, что битвы вокруг повышения пенсионного возраста только начинаются.

Оригинал